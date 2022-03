Bundesliga heute live: DAZN oder Sky? Wer überträgt die vier Spiele am Sonntag im TV und LIVE-STREAM?

Leverkusen - Köln, Dortmund - Bielefeld, Frankfurt - Bochum und Fürth - Leipzig: Diese vier Begegnungen erwarten uns heute in der Bundesliga. Ab 15.30 Uhr geht es mit dem ersten Spiel los.

An diesem Sonntag ist in der Bundesliga einiges anders: Statt zwei Spiele finden heute gleich vier Bundesligapartien statt! Der Grund dafür ist die Europa League.

Da die DFL präventiv davon ausgegangen ist, dass der BVB (Borussia Dortmund) in das Achtelfinale der Europa League einzieht, ist auch das BVB-Spiel in dieser Woche auf den Sonntag gelegt worden. Der BVB hat es zwar nicht weiter als in die Playoffs geschafft, trotzdem dürfen die Schwarz-Gelben heute gegen Arminia Bielefeld antreten.

Uns erwarten heute Spiele mit richtig guten Mannschaften – doch wer überträgt die Bundesliga live? GOAL erklärt, wer die Spiele am Sonntag im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Bundesliga heute live im TV und STREAM sehen: DAZN oder Sky?

Begegnung Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum SpVgg Greuther Fürth vs. RB Leipzig Wettbewerb Bundesliga | 26. Spieltag Bundesliga | 26. Spieltag Bundesliga | 26. Spieltag Bundesliga | 26. Spieltag Datum Sonntag | 13. März 2022 Sonntag | 13. März 2022 Sonntag | 13. März 2022 Sonntag | 13. März 2022 Anpfiff 15.30 Uhr 17.30 Uhr 17.30 Uhr 19.30 Uhr Ort BayArena | Leverkusen Signal-Iduna-Park | Dortmund Deutsche Bank Park | Frankfurt Sportpark Ronhof Thomas Sommer | Fürth Bilanz (Bundesliga) 26 Siege Bayer Leverkusen 25 Unentschieden 16 Siege 1. FC Köln 17 Siege BVB Acht Unentschieden Zwölf Siege Arminia 22 Siege Eintracht 15 Unentschieden 24 Siege Bochum Ein Sieg RB Leipzig

Getty

Fußball heute live: DAZN oder Sky - welcher Sender überträgt die Bundesliga am Sonntag?

Vier Spiele am Sonntag – werden diese alle nacheinander ausgetragen? Keineswegs: Anders als an anderen Sonntagen in vergangenen Bundesligasaisons gibt es kein Spiel sonntags um 13.30 Uhr, dafür gleich zwei um 17.30 Uhr.

BVB vs. Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum finden zeitgleich statt, zu dem Zeitpunkt ist das Derby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln bereits vorbei. Da heute gleich vier Spiele stattfinden, ist übrigens das Freitagsspiel ausgefallen, zusätzlich gab es am gestrigen Samstag nur vier Spiele um 15.30 Uhr.

Bundesliga im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga heute live gezeigt!

Nun stellt sich für viele Anhänger:innen die Frage der Fragen: Wer überträgt denn die Bundesliga am Sonntag? Ist es immer der gleiche Anbieter? Das wäre ziemlich praktisch, so könnte man alle Spiele am Stück auf der gleichen Plattform verfolgen.

An dieser Stelle haben wir herausragende Nachrichten für alle Fans: Der Streamingdienst DAZN überträgt in dieser Saison alle Spiele der Bundesliga, die am Freitag und Sonntag stattfinden!

Acht Bundesligateams heute LIVE auf DAZN: So wird die Bundesliga übertragen!

DAZN überträgt am heutigen Sonntag also gleich vier Spiele – sehr zur Freude von vielen Fans! So muss man nämlich nur ein einziges Abonnement abschließen und nicht für mehrere Konten bezahlen. Wir blicken auf die Art und Weise, wie DAZN sein Programm ausstrahlt.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum SpVgg Greuter Fürth vs. RB Leipzig Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Beginn der Übertragung : 15.00 Uhr

: 15.00 Uhr Sender : DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM

: DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM Moderatorin : Flo Hauser

: Flo Hauser Kommentator : Nico Seepe

: Nico Seepe Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Marco Hagemann Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Sender : DAZN 1 / DAZN im LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN im LIVE-STREAM Moderatorin : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Michael Born

: Michael Born Experte: Jonas Hummels Reporter vor Ort: Max Siebald Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Beginn der Übertragung : 17.00 Uhr

: 17.00 Uhr Sender : DAZN im LIVE-STREAM

: DAZN im LIVE-STREAM Moderatorin : Christina Rann

: Christina Rann Kommentator : Marcel Seufert

: Marcel Seufert Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel Anpfiff : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Beginn der Übertragung : 19.00 Uhr

: 19.00 Uhr Sender : DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM

: DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM Moderator : Jan Lüdeke

: Jan Lüdeke Kommentator : Mario Rieker

: Mario Rieker Experte : Benny Lauth

: Benny Lauth Reporter vor Ort: Tom Kirsten

Die Konferenz auf DAZN: So seht ihr den BVB und Eintracht Frankfurt gleichzeitig!

Zwei Spiele zur gleichen Zeit? Das riecht doch nach Konferenz! Und richtig: Auch DAZN lässt sich nicht lumpen und überträgt die zeitgleichen Spiele BVB - Bielefeld und Frankfurt - Bochum in einer Konferenz. So wird diese heute ablaufen:

Beginn der Übertragung: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Sender: DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM

DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM Moderation: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Spiele:

BVB - Arminia Bielefeld (Kommentator: Jan Platte)



Eintracht Frankfurt - VfL Bochum (Freddy Harder)

Getty Images

DAZN zeigt heute die Bundesliga: So wird Fußball live im TV und LIVE-STREAM übertragen

DAZN überträgt heute die Bundesliga LIVE - sehr zur Freude von vielen Anhänger:innen! Das Streamingdienst ist nämlich sehr beliebt - doch nicht jede:r kann damit etwas anfangen. GOAL wirft einen genauen Blick auf das Portal.

DAZN im TV und LIVE-STREAM! So wird die Bundesliga übertragen

Als erstes werfen wir einen Blick auf die Art und Weise der Übertragung. DAZN ist zwar ein Streamingdienst, seit dem vergangenen August ist das Programm aber auch im linearen TV zu sehen. DAZN 1 und DAZN 2 sind die beiden besagten Sender, die von 8.00 Uhr bis Mitternacht täglich Programm übertragen.

Heute zu sehen: BVB - Arminia auf DAZN 1 und Leverkusen - Köln, die Konferenz und Fürth - Leipzig auf DAZN 2! Die Sender können via Sky und Vodafone gebucht werden, doch keine Sorge: Auch ohne Sky und Vodafone als TV-Anbieter kann man natürlich die Spiele live sehen.

Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM: So kann man DAZN empfangen

Dafür wird der LIVE-STREAM benötigt, also die Übertragung im Internet. Dabei habt ihr eine Menge Möglichkeiten, wie ihr DAZN auf euren Geräten einrichtet: Egal ob im Browser am PC oder Laptop, oder dank der kostenlosen App am Handy, Tablet, der Spielekonsole oder dem Smart-TV.

Den Namen "Netflix des Sports" hat DAZN dabei nicht einfach so bekommen: Kein anderer Anbieter zeigt auch nur ansatzweise so viel Sport wie der schwarz-weiße Streamingdienst in Deutschland. Ihr habt dabei mehrere Möglichkeiten, wie ihr euer Abonnement abschließt.

Champions League, NFL, NBA, Bundesliga, Darts, Eurosport: Das sind die Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr im Voraus | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

Sky, DAZN und die kostenlosen Apps fürs Handy: Die wichtigsten Links zur Übertragung der Bundesliga

Vier Bundesligaspiele am Sonntag! So wird heute die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV DAZN 1 / DAZN 2 DAZN via Smart-TV LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube (Sportschau)

GettyImages