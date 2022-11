Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Serbien? Die WM im TV und LIVE-STREAM

Heute findet bei der WM 2022 das Spiel Brasilien vs. Serbien statt. Doch wer zeigt / überträgt die WM heute im TV und im LIVE-STREAM?

Am Donnerstag geht in der Gruppe G der WM 2022 das Spiel Brasilien vs. Serbien über die Bühne. Hierbei treffen der Erste und der 21. im FIFA-Ranking aufeinander. Der Anstoß im Lusail Iconic Stadium erfolgt um 20 Uhr.

Die Canarinhos und die Adler traten bereits bei der WM 2018 in der Gruppenphase gegeneinander an. Damals setzte sich der fünffache Weltmeister Brasilien, der als einziges Team an allen Weltmeisterschaften teilnahm, durch. Danach schied die von Tite trainierte Auswahl im Viertelfinale aus.

Me preparando para viver o melhor 🙏🏼🇧🇷 pic.twitter.com/5U6LjcP6fF — P9 (@Pedro9oficial) November 14, 2022

Serbien, das zum dritten Mal als eigenständiges Land antritt, schied nach der Gruppenphase aus. Seit dem Vorjahr steht Dragan Stojković an der Seitenlinie.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Serbien? Die WM im TV und LIVE-STREAM – die Eckdaten

Spiel: Brasilien vs. Serbien Datum: Donnerstag, 24. November 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Lusail Iconic Stadium

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Serbien? Die WM im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im TV

MagentaTV hält Senderechte an allen Spielen der WM 2022. Außerdem dürfen die ARD und das ZDF 48 der 64 Aufeinandertreffen zeigen. Doch wer zeigt / überträgt das Kräftemessen Brasilien vs. Serbien?

Brasilien vs. Serbien live im ZDF

Die Begegnung zwischen den Canarinhos und den Adlern gehört zu jenen, die Euch das ZDF ins Haus liefert. Obendrein könnt Ihr die Partie in HD genießen. Die Vorberichte des Sportstudios beginnen um 19.25 Uhr und somit eine gute halbe Stunde vor dem Anpfiff. Aber notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung der Partie Brasilien vs. Serbien bei der WM 2022:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 19.25 Uhr

19.25 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentar: Béla Réthy

Béla Réthy Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experten: Christoph Kramer

Brasilien vs. Serbien live bei MagentaTV

Zudem zeigt Euch MagentaTV alle Spiele der WM 2022. Doch wenn Ihr davon profitieren wollt, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Die damit verbundenen Kosten hängen nicht ausschließlich vom Paket, sondern ebenso von Eurem Telekom-Status ab. Bei Kombis aus einem TV-, Festnetz- und einem Internetdeal könnt Ihr Euch für eine von fünf Optionen – Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic – entscheiden. Hierfür müsst Ihr im ersten halben Jahr monatlich 19,95 Euro auf den Tisch legen. Außerdem stehen für diejenigen, die keinen Telekom-Internetvertrag abschließen wollen, diese Pakete zur Auswahl:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Dauer 10 Euro

– mit einer einmonatigen Dauer 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Dauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Dauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Ihr könnt Euch auf der Homepage des Bezahlanbieters genauer einlesen. Die Vorberichte bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 beginnen eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie Brasilien vs. Serbien und somit um 19.30 Uhr. Doch notiert Euch nun alle Eckdaten zur Übertragung aus Lusail:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentar: Christian Strassburger

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Serbien? Die WM im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im STREAM

Ein Abo bei MagentaTV lohnt sich genauso gut, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt. Denn: Ihr könnt Euch das komplette Angebot ebenso im LIVE-STREAM anschauen. Außerdem bietet Euch das ZDF zwei Streams der Partie Brasilien vs. Serbien. Hiermit meinen wir jenen des Sportstudios und jenen, den das ZDF laufend auf seiner Webseite zur Verfügung stellt.

Zu Brasilien vs. Serbien via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Kräftemessen zwischen den Canarinhos und den Adlern auf dem Laufenden bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen wichtigen Geschehnissen im zweiten Spiel der Gruppe G.

Brasilien vs. Serbien: Die Aufstellungen beim Spiel der WM 2022

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.