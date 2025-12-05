Wer zeigt / überträgt Benfica Lissabon vs. Sporting Lissabon heute im Live Stream und live im TV?

In der Liga Portugal findet am heutigen Freitag, 5. Dezember, eine besondere Partie statt. Am 13. Spieltag steigt heute das 235. Derby de Lisboa zwischen Benfica und Sporting. Angepfiffen wird das Topspiel im Estadio da Luz um 21.15 Uhr deutscher Zeit.

Wer zeigt/überträgt Benfica Lissabon vs. Sporting Lissabon heute live im Free-TV und Livestream?

Das Lissabon-Derby zwischen Benfica und Sporting seht Ihr heute live und in voller Länge auf Sportdigital FUSSBALL auf dessen linearem TV-Kanal oder im Livestream auf sportdigital.de. Die Übertragung der Partie mit dem Kommentar von Christian Blunk beginnt dort jeweils um 21 Uhr.

Den Livestream von Sportdigital FUSSBALL könnt Ihr zudem auf DAZN live sehen. Dort ist der Sender für DAZN-Kunden inkludiert. In der DAZN-App oder auf der DAZN-Website könnt Ihr heute das Topspiel aus Portugal im Livestream erleben.

Anstoßzeit Benfica gegen Sporting CP

Liga Portugal - Liga Portugal Estadio da Luz

Benfica vs Sporting CP: Aufstellungen

News über Benfica

Benfica liegt in der Tabelle drei Punkte hinter Sporting und sechs Punkte hinter Tabellenführer FC Porto auf Platz drei. Von dem letzten drei Pflichtspielen gewann Benfica alle, darunter ein 2:0 in der Champions League bei Ajax Amsterdam.

News über Sporting CP

Der Meister und Pokalsieger der Vorsaison will dem FC Porto auf den Fersen bleiben und deshalb das Stadtderby gewinnen. Gut in Form ist Sporting. Die Bilanz der letzten zehn Pflichtspiele lautet neun Siege und ein Unentschieden.

Form

Bilanz direkte Duelle

Benfica vs Sporting CP: Die Tabellen

