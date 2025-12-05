Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Wer zeigt / überträgt Benfica Lissabon vs. Sporting Lissabon heute im Live Stream und live im TV?

In Portugal kommt es heute in Lissabon zum Stadtderby zwischen Benfica und Sporting. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Liga Portugal findet am heutigen Freitag, 5. Dezember, eine besondere Partie statt. Am 13. Spieltag steigt heute das 235. Derby de Lisboa zwischen Benfica und Sporting. Angepfiffen wird das Topspiel im Estadio da Luz um 21.15 Uhr deutscher Zeit. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Benfica Lissabon vs. Sporting Lissabon heute live im Free-TV und Livestream?

DAZNHier ansehen

Das Lissabon-Derby zwischen Benfica und Sporting seht Ihr heute live und in voller Länge auf Sportdigital FUSSBALL auf dessen linearem TV-Kanal oder im Livestream auf sportdigital.de. Die Übertragung der Partie mit dem Kommentar von Christian Blunk beginnt dort jeweils um 21 Uhr.

Den Livestream von Sportdigital FUSSBALL könnt Ihr zudem auf DAZN live sehen. Dort ist der Sender für DAZN-Kunden inkludiert. In der DAZN-App oder auf der DAZN-Website könnt Ihr heute das Topspiel aus Portugal im Livestream erleben.

Darüber hinaus zeigt OneFootball heute das Spiel zwischen Brasilien und Senegal im kostenpflichtigen Einzelstream.

Anstoßzeit Benfica gegen Sporting CP

Benfica vs Sporting CP: Aufstellungen

Benfica vs Sporting CP Voraussichtliche Aufstellungen

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSCP
1
A. Trubin
30
Nicolás Otamendi
4
A. Silva
17
A. Dedic
26
S. Dahl
10
G. Sudakov
21
A. Schjelderup
8
F. Aursnes
5
E. Barrenechea
20
R. Rios
14
V. Pavlidis
1
R. Silva
20
M. Araujo
25
G. Inacio
22
Iván Fresneda
72
E. Quaresma
8
P. Goncalves
5
H. Morita
10
G. Catamo
42
M. Hjulmand
17
Trincao
97
Luis Suárez

4-2-3-1

SCPAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • José Mourinho

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Borges

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Benfica

Benfica liegt in der Tabelle drei Punkte hinter Sporting und sechs Punkte hinter Tabellenführer FC Porto auf Platz drei. Von dem letzten drei Pflichtspielen gewann Benfica alle, darunter ein 2:0 in der Champions League bei Ajax Amsterdam. 

Jose Mourinho Benfica 2025Getty Images

News über Sporting CP

Der Meister und Pokalsieger der Vorsaison will dem FC Porto auf den Fersen bleiben und deshalb das Stadtderby gewinnen. Gut in Form ist Sporting. Die Bilanz der letzten zehn Pflichtspiele lautet neun Siege und ein Unentschieden. 

Ivan Fresneda Sporting CPGetty Images

Form

BEN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

SCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/2
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BEN

Letzte 5 Spiele

SCP

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

3

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Benfica vs Sporting CP: Die Tabellen

