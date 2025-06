Im Achtelfinale der Klub-WM geht es heute zwischen Benfica Lissabon und dem FC Chelsea rund. Infos zur Übertragung im TV und Livestream liefert GOAL.

Am heutigen Samstag, dem 28. Juni, startet bei der Klub-WM das Achtelfinale. Unter anderem auf dem Programm: Benfica Lissabon vs. FC Chelsea. Der Anpfiff im Bank of America Stadium in Charlotte soll gegen 22 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

GOAL verrät Euch, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt.

Wer zeigt / überträgt Benfica Lissabon vs. FC Chelsea heute im Live Stream und live im TV?

Wenn Ihr das Duell zwischen Benfica und Chelsea live sehen möchtet, könnt Ihr bei DAZN einschalten - und zwar kostenfrei! Der Dienst stellt das gesamte Turnier gratis zur Verfügung, ihr braucht lediglich einen kostenlosen Account.

Artikel wird unten fortgesetzt

Pünktlich zum Anpfiff geht der Stream über App und Website live, dieses Duo wird das Geschehen einordnen:

Kommentator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Experte: Tobias Schweinsteiger

Klub WM: Anstoßzeit Benfica Lissabon gegen FC Chelsea

Klub-WM - Klub-WM Bank of America Stadium

Klub WM: Benfica Lissabon vs. FC Chelsea: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Klub WM, Achtelfinale: News über Benfica Lissabon und den FC Chelsea

Lissabon blieb in der Gruppenphase ungeschlagen. Neben einem 2:2 mit den Boca Juniors und einem 6:0-Sieg über Auckland City konnte der portugiesische Klub auch einen 1:0-Sieg gegen den FC Bayern einfahren - was am Ende den Gruppensieg bedeutete.

Nächstes Spiel Klub-WM BEN CHE Spielvorschau

Die Belohnung: der FC Chelsea als Achtelfinalgegner. Die Engländer holten in ihrer Gruppe D nur den zweiten Platz, weil sie im direkten Duell um die Spitze mit Flamengo 1:3 unterlagen.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine liegt schon eine Weile zurück. Im Mai 2013 gewannen die Blues im Rahmen der Europa League 2:1. Überhaupt sind Lissabon und Chelsea erst dreimal aufeinandergetroffen (3 Siege FC Chelsea).

Form

Bilanz direkte Duelle

Benfica Lissabon vs. FC Chelsea: Die Tabellen

Nützliche Links