Wer zeigt / überträgt Belgien vs. Kanada? Die WM heute live sehen

Heute kommt es zur Partie Belgien vs. Kanada. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel in der Gruppe F? GOAL weiß, wo Ihr heute die WM live sehen könnt.

Am Mittwoch finden im Zuge der WM 2022 die ersten Begegnungen der Gruppe F statt. Hierbei messen sich um 20 Uhr im Ahmed bin Ali Stadium von ar-Rayyan Belgien und Kanada. Damit trifft der Zweite in der FIFA-Weltrangliste auf den 44.

Belgien tritt zum 14. Mal bei einer Weltmeisterschaft an. Bei der WM 2018 setzte die von Roberto Martínez trainierten Roten Teufel im Spiel um Platz drei gegen England durch.

Das von John Herdman betreute Kanada feiert hingegen nach 36 Jahren sein Comeback bei einer WM-Endrunde. Zuvor ließen die Ahornblätter in der CONCACAF-Qualifikation Mexiko, die USA und Costa Rica hinter sich.

Heute um 20 Uhr trifft Belgien bei der WM 2022 auf Kanada. Doch wer zeigt / überträgt heute die Partie im Ahmed bin Ali Stadium von ar-Rayyan? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Wer zeigt / überträgt Belgien vs. Kanada? Die WM heute live sehen – die Eckdaten

Spiel: Belgien vs. Kanada Datum: Mittwoch, 23. November 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Ahmed bin Ali Stadium (ar-Rayyan)

Wer zeigt / überträgt Belgien vs. Kanada? Die WM heute live sehen – die Übertragung im TV

Ihr könnt Euch die gesamte WM 2022 im TV ansehen. Denn: MagentaTV darf Euch alle Begegnungen ins Haus liefern. Außerdem strahlen die ARD und das ZDF 48 Matches aus. Doch wer zeigt / überträgt Euch das Spiel Belgien vs. Kanada?

Belgien vs. Kanada heute live in der ARD

Wenn Ihr Euch heute das Aufeinandertreffen zwischen den Roten Teufeln und den Ahornblättern im Free-TV anschauen möchtet, liegt Ihr bei der ARD richtig. Zudem könnt Ihr die zweite Partie im Rahmen der Gruppe F in HD miterleben. Die Vorberichte der Sportschau starten nach der Übertragung der Begegnung Spanien gegen Costa Rica. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Kernfakten zur Ausstrahlung des Spiels Belgien vs. Kanada auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Moderation: Alexander Bommes

Alexander Bommes Kommentar: Florian Naß

Florian Naß Experten: Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira

Belgien vs. Kanada heute live bei MagentaTV

Wenn Ihr Euch hingegen das Aufeinandertreffen Belgien vs. Kanada bei MagentaTV anschauen möchtet, benötigt Ihr ein Abo. Die damit verbundenen Kosten hängen sowohl vom Paket als auch von Eurem Telekom-Status ab. Bei einer Kombination aus einem Internet-, TV- und Festnetz-Vertrag könnt Ihr die Angebote Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic erwerben. Dafür müsst Ihr im ersten halben Jahr 19,95 Euro pro Monat bezahlen. Andernfalls könnt Ihr es mit diesen Optionen angehen:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Bindung 10 Euro

– mit einer einmonatigen Bindung 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Bindung 15 Euro, mit einer zweijährigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Bindung 15 Euro, mit einer zweijährigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Wenn nicht anders angegeben, müsst Ihr Euch für 24 Monate binden. Doch der Bezahlanbieter liefert auf seiner Webseite alle Details. Die Vorberichterstattung bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 beginnt um 19.15 Uhr und somit eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff. Doch notiert Euch nun die Kernfakten:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 19.15 Uhr

19.15 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Wer zeigt / überträgt Belgien vs. Kanada? Die WM heute live sehen – die Übertragung im STREAM

Alternativ könnt Ihr Euch die Partie zwischen den Roten Teufeln und den Ahornblättern mit einer adäquaten Verbindung grundsätzlich von überall aus im STREAM anschauen. Denn: Das Erste stellt laufend auf seiner Webseite eine aus Eurer Sicht kostenfreien Live-Stream zur Verfügung. Außerdem sendet MagentaTV sein gesamtes Programm online. Hierfür eignen sich sämtliche internetfähige Endgeräte.

Belgien vs. Kanada. Der LIVE-TICKER

Überdies könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Partie Belgien vs. Kanada im Bilde bleiben. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles zum Spielverlauf im Ahmed bin Ali Stadium von ar-Rayyan. Das gelingt Euch auch mithilfe unserer Push-Mitteilungen.

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Im Free-TV: ARD Im LIVE-STREAM: ARD / MagentaTV Im LIVE-TICKER: GOAL

Belgien vs. Kanada: Die Aufstellungen beim WM-Spiel

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.