Heute steigt das Spiel Aston Villa vs. FC Liverpool. Doch wer zeigt / überträgt es? GOAL weiß, wo Ihr die Premier League heute live sehen könnt.

Nach der WM kehrt die englische Premier League am Boxing Day mit dem 17. Spieltag zurück. Hierbei kommt es am Montag unter anderem zum Spiel Aston Villa vs. FC Liverpool. Der Anstoß im Villa Park erfolgt um 18.30 Uhr.

Jede Menge Fußball live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Aston Villa verabschiedete sich am 13. November mit einem Auswärtssieg gegen Brighton & Hove Albion in die Pause. Damit gelang der Elf aus Birmingham der zweite Dreier in ebenso vielen Auftritten mit Unai Emery an der Seitenlinie. Der FC Liverpool setzte sich ebenfalls in seinen EPL-Auftritten im Vormonat durch. Denn: Das Team von Jürgen Klopp gewann bei Tottenham Hotspur und zu Hause gegen den FC Southampton.

Heute um 18.30 Uhr geht in der englischen Premier League die Partie Aston Villa vs. FC Liverpool über die Bühne. GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM und zum LIVE-TICKER.

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. FC Liverpool? Die Premier League heute live sehen – Die Eckdaten

Spiel: Aston Villa vs. FC Liverpool Datum: Montag, 26. Dezember 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Villa Park (Birmingham)

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. FC Liverpool? Die Premier League heute live sehen – Die Ausstrahlung im TV

Sky hält die Exklusivrechte an sämtlichen Partien in der englische Premier League. Hierfür nutzt der Bezahlanbieter etliche Kanäle. Wenn Ihr Euch das Kräftemessen Aston Villa vs. FC Liverpool ansehen wollt, liegt Ihr bei Sky Sport Premier League HD und bei Sky Sport Top Event (HD) richtig. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur TV-Übertragung aus Birmingham:

Sender: Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Wenn Ihr die Partie zwischen den Villans und den Reds im TV mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Sport-Paket herum. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 20 Euro sowie in Kombination mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro buchen. Der Bezahlsender bietet Euch auf seiner Webseite zahlreiche Infos.

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. FC Liverpool? Die Premier League heute live sehen – Die Übertragung im LIVE-STREAM

Ein Vertrag mit Sky lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Denn: Ihr könnt das gesamte Programm ebenso mittels LIVE-STREAM sehen. Folglich könnt Ihr das Spiel Aston Villa vs. FC Liverpool grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Getty Images

Aston Villa – FC Liverpool heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr hierfür freigeschaltet wurdet, geht Ihr es am besten mit Sky Go an. Denn: Mit dem hauseigenen Streaming-Portal müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Allerdings erfolgt die Aktivierung nicht sofort. Deshalb müsst Ihr es bei einem heutigen Vertragsabschluss wahrscheinlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

Mit WOW die Premier League im LIVE-STREAM schauen: Aston Villa gegen FC Liverpool heute live

WOW ist das frühere Sky Ticket. Damit findet die Freischaltung unverzüglich statt. Überdies müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr mit zwei Endgeräten auf das vollzählige Sportprogramm zugreifen. Damit meinen wir zudem die Bundesliga und die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die NHL, die Formel 1, die ATP World Tour sowie die PGA Tour.

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. FC Liverpool? Die Premier League heute live sehen – Der LIVE-TICKER

Außerdem könnt Ihr es mit dem LIVE-TICKER von GOAL angehen. Damit bleibt Ihr zu allen nennenswerten Ereignissen im Kräftemessen Aston Villa vs. FC Liverpool im Bilde. Hierfür erhaltet Ihr Push-Nachrichten.

So seht Ihr die Highlights von Aston Villa vs. FC Liverpool

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Villa Park liefern Euch Sky Sport Premier League HD und Sky Sport Top Event (HD) die What a Strike! Highlight-Show ins Haus. Diese beginnt um 20.30 Uhr. Dort könnt Ihr die Höhepunkte von allen bis dahin stattgefundenen Partien des 17. Spieltags sehen.

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. FC Liverpool? Die Premier League heute live sehen