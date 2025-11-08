Am heutigen Samstag (8. November) finden in der 2. Bundesliga vier Partien des 12. Spieltags statt. Eine davon ist das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem Karlsruher SC, das um 13 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld angepfiffen wird.
GOAL verrät Euch, wie Ihr das Duell live verfolgen könnt.
Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. KSC (Karlsruhe) heute im Live Stream und live im Free TV?
Sky überträgt auch am heutigen Samstag alle Spiele der 2. Bundesliga live. Auf Sky Sport Bundesliga 5 HD steht das Einzelspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem Karlsruher SC im Mittelpunkt. Markus Götz begleitet die Partie als Kommentator.
Wer lieber die Konferenz verfolgen möchte, kann das Spiel auch auf diese Weise live miterleben. Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Stefan Hempel.
Um die Partien der 2. Bundesliga im Sky-Livestream sehen zu können, wird ein entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.
Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Karlsruher SC
Arminia Bielefeld vs. Karlsruher SC: Aufstellungen
News über Arminia Bielefeld
Die Arminia rangiert derzeit im Tabellenmittelfeld. Die vergangenen Wochen verliefen jedoch nicht optimal: Nach vier Niederlagen in Folge sammelte die Mannschaft zuletzt immerhin vier Punkte in zwei Partien.
News über Karlsruher SC
Der KSC präsentiert sich derzeit in starker Form. Das unterstreicht unter anderem auch der 2:1-Sieg gegen den FC Schalke 04, mit dem die Fünf-Spiele-Siegesserie der Königsblauen zuletzt endete.