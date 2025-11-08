Am heutigen Samstag (8. November) finden in der 2. Bundesliga vier Partien des 12. Spieltags statt. Eine davon ist das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem Karlsruher SC, das um 13 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld angepfiffen wird.

GOAL verrät Euch, wie Ihr das Duell live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. KSC (Karlsruhe) heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky überträgt auch am heutigen Samstag alle Spiele der 2. Bundesliga live. Auf Sky Sport Bundesliga 5 HD steht das Einzelspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem Karlsruher SC im Mittelpunkt. Markus Götz begleitet die Partie als Kommentator.

Wer lieber die Konferenz verfolgen möchte, kann das Spiel auch auf diese Weise live miterleben. Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Stefan Hempel.

Um die Partien der 2. Bundesliga im Sky-Livestream sehen zu können, wird ein entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Karlsruher SC

Arminia Bielefeld vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. KSC (Karlsruhe) heute im Live Stream und live im Free TV? News über Arminia Bielefeld

Die Arminia rangiert derzeit im Tabellenmittelfeld. Die vergangenen Wochen verliefen jedoch nicht optimal: Nach vier Niederlagen in Folge sammelte die Mannschaft zuletzt immerhin vier Punkte in zwei Partien.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. KSC (Karlsruhe) heute im Live Stream und live im Free TV? News über Karlsruher SC

Der KSC präsentiert sich derzeit in starker Form. Das unterstreicht unter anderem auch der 2:1-Sieg gegen den FC Schalke 04, mit dem die Fünf-Spiele-Siegesserie der Königsblauen zuletzt endete.

Form

Bilanz direkte Duelle

Arminia Bielefeld vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. KSC (Karlsruhe) heute im Live Stream und live im Free TV? Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.