Galatasaray Istanbul gastiert in der Euopa League bei AZ Alkmaar. Wer das Duell heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

AZ Alkmaar begrüßt Galatasaray Istanbul in der Europa League im AFAS-Stadion von Alkmaar. Am heutigen Donnerstag, dem 13. Februar, wird die Playoff-Begegnung um 21 Uhr angestoßen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Alkmaar vs. Galatasaray heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Alkmaar vs. Galatasaray heute im LIVE STREAM und live im TV?

Im Europa-League-Playoff-Hinspiel duellieren sich AZ Alkmaar und Galatasaray Istanbul, aber wer zeigt die Partie?

Artikel wird unten fortgesetzt

Wie die meisten Europa-League-Begegnungen wird auch diese von RTL+ im Livestream übertragen.

Spiel AZ Alkmaar vs. Galatasaray Istanbul Sender RTL+

AZ Alkmaar vs. Galatasaray Istanbul: Wann ist der Anstoß?

AFP

Begegnung: AZ Alkmaar vs. Galatasaray Istanbul Spieltag: Playoffs, Hinspiel Wettbewerb: Europa League Datum: 13. Februar 2025 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: AFAS-Stadion (Alkmaar)

AZ Alkmaar vs. Galatasaray Istanbul: News, Form und Aufstellungen

AZ-News

In der Eredivisie bleibt AZ an den internationalen Plätzen dran, die beiden Spitzenteams Ajax und PSV gelten in dieser Saison ohnehin als uneinholbar. Mit 11 Punkten und Rang 19 reichte es in der Europa League immerhin für eine Playoff-Platzierung. Verletzungsbedingte Ausfälle gibt es mit Sem Westerveld, Ruben van Bommel und Ibrahim Sadiq zu beklagen.

Die Aufstellung von AZ Alkmaar

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Galatasaray-News

In der Liga thront Galatasaray an der Tabellenspitze der Süper Lig und auch in der Europa League präsentierte man sich mit 13 Punkten durchaus solide. Dass Mauro Icardi trotz seines Kreuzbandrisses für die Europa League angemeldet wurde, steht sinnbildlich für die großen Ziele des Klubs. Neben Icardi fallen vermutlich auch Ismail Jakobs und Yunus Akgün verletzungsbedingt aus.

Die Aufstellung von Galatasaray Istanbul

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

AZ Alkmaar vs. Galatasaray Istanbul: Der direkte Vergleich

AFP

Erst einmal trafen Alkmaar und Gala in der Historie aufeinander und das erst zuletzt in der Gruppenphase der Europa League 2024/25.

Das Duell im November 2024 endete 1:1. Sven Mijnans traf für AZ und Victor Osimhen war für Gala erfolgreich. Kees Smit sah in der 90.+2 Minute noch die gelb-rote Karte. Das lässt demnach auf ein spannendes und ausgeglichenes Spiel hoffen.

Duelle insgesamt 1 Siege AZ Alkmaar 0 Siege Galatasaray 0 Unentschieden 1 Bisher letztes Duell AZ Alkmaar vs. Galatasaray Istanbul 1:1 (Europa League, 28. November 2024)

AZ Alkmaar vs. Galatasaray Istanbul: Nützliche Links