Duell der Gewinner von Spieltag 1: In der Nations League stehen sich heute Albanien und Georgien gegenüber. Wer überträgt das Spiel?

Albanien trifft heute (Dienstag, 10. September) am 2. Spieltag der UEFA Nations League 2024/25 auf Georgien. Die Partie wird in Tirana ausgetragen und um 20.45 Uhr angestoßen.

Die Übertragung von Albanien gegen Georgien im LIVE STREAM und TV übernimmt DAZN. Wer ein Abo bei dem Streamingdienst hat, der kann das Spiel heute Abend ganz entspannt auf DAZN live verfolgen. Das Gleiche gilt übrigens für alle anderen Partien der Nations League, an denen Deutschland nicht beteiligt ist.

Albanien vs. Georgien heute im LIVE STREAM und live im TV: Uhrzeit und andere wichtige Daten

Spiel Albanien - Georgien Wettbewerb UEFA Nations League, Liga B, Gruppe 1 Datum Dienstag, 10. September 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Spielort Tirana (Albanien)

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Georgien heute im LIVE STREAM und live im TV?

Wo läuft Albanien vs. Georgien im LIVE STREAM? News und Aufstellungen

Albanien und Georgien konnten zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison am Samstag jeweils Siege einfahren.

Getty Images

Die Georgier feierten ein rauschendes Fußballfest und fertigten Tschechien überraschend deutlich mit 4:1 ab. Die Albaner gewannen derweil gegen die Ukraine mit 2:1.

Der Sieger des direkten Duells am Dienstag darf sich also große Hoffnungen auf Platz eins und den Aufstieg in Liga A machen.

Die Aufstellung von Albanien

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir an dieser Stelle die Aufstellung von Albanien nach.

Georgien setzt auf folgende Aufstellung

Wie die Aufstellung von Georgien heute aussieht, erfahrt Ihr rund eine Stunde vor dem Anstoß hier.

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Georgien im LIVE STREAM und live im TV? Der direkte Vergleich

Bereits 15-mal sind Albanien und Georgien in Länderspielen aufeinandergetroffen. Die bisherige Bilanz spricht für die Georgier, die achtmal als Sieger vom Platz gingen. Die Albaner behielten lediglich dreimal die Oberhand.

Getty Images

Beim jüngsten Duell, einem Freundschaftsspiel im März 2022, gab es ein torloses Unentschieden. Und das bis dato letzte Pflichtspiel im Rahmen der Qualifikation zur WM 2006 ging mit 3:2 an Albanien, für das damals die Ex-Bundesliga-Profis Igli Tare (2) und Ervin Skela trafen.

Duelle insgesamt 15 Siege Georgien 8 Siege Albanien 3 Unentschieden 4 Bisher letztes Duell Albanien vs. Georgien 0:0 (Freundschaftsspiel, 29. März 2022)

