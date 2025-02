Die AC Milan empfängt am Dienstag in der Champions League Feyenoord Rotterdam. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In dieser Woche finden in der Champions League die Rückspiele der Playoffs zur K.o.-Phase statt. Dabei bekommt es die AC Milan am Dienstag (18. Februar) mit Feyenoord Rotterdam zu tun. Der Anpfiff in Italien ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Giuseppe-Meazza-Stadion als Schauplatz der Begegnung zwischen den Rossoneri und den De Trots van Zuid. Vor sechs Tagen unterlag die AC Milan im Hinspiel bei Feyenoord mit 0:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr AC Milan vs. Feyenoord Rotterdam im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

AC Milan vs. Feyenoord Rotterdam heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel AC Milan – Feyenoord Rotterdam Wettbewerb Champions League, Playoffs zur K.o.-Phase, Rückspiele Datum Dienstag, 18. Februar 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Wer zeigt / überträgt AC Milan vs. Feyenoord Rotterdam im LIVE STREAM und live im TV?

AC Milan vs. Feyenoord Rotterdam im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

AC Milan News

Die AC Milan erlitt nach einem 1:2 bei Dinamo Zagreb mit dem 0:1 bei Feyenoord die zweite Champions-League-Niederlage am Stück.

Zuvor hatte das seit Januar von Sergio Conceicao trainierte Team fünf Siege eingefädelt.

Ab Ende November hatten die Rossoneri ein 3:2 bei Slovan Bratislava, ein 2:1 gegen Roter Stern Belgrad sowie ein 1:0 gegen Girona eingefädelt.

Die Aufstellung der AC Milan:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Feyenoord Rotterdam News

Feyenoord gelang das 1:0 im Hinspiel gegen die AC Milan beim Debüt des Interimstrainers Pascal Bosschaart.

Unter dessen Vorgänger Brian Priske hatte die Elf aus Rotterdam die Ligaphase mit 13 Punkten als 19. beendet.

Ab Mitte Dezember hatten die De Trots van Zuid ein 4:2 gegen Sparta Prag, ein 3:0 gegen den FC Bayern und ein 1:6 bei OSC Lille verzeichnet.

Die Aufstellung von Feyenoord Rotterdam

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

AC Milan gegen Feyenoord Rotterdam live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege AC Milan 1 Siege Feyenoord Rotterdam 2 Unentschieden 0 Letztes Duell Feyenoord Rotterdam vs. AC Milan 1:0 (Champions League, 12. Februar 2025)

