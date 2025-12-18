Im Rahmen des 6. Spieltages in der Ligaphase der Conference League bekommt es der 1. FSV Mainz 05 am heutigen Donnerstag, 18. Dezember, mit Samsunspor aus der Türkei zu tun. Der Anstoß in der Mewa Arena in Mainz erfolgt um 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. Samsunspor heute live im Free TV und im Live Stream?

Das Duell zwischen Mainz und Samsunspor könnt Ihr heute im Free-TV bei RTL verfolgen. Die Übertragung des privaten TV-Senders beginnt schon um 20.35 Uhr mit den Vorberichten. Außerdem gibt es auf RTL+ die Partie auch im Livestream zu sehen, genauso wie eine Konferenz mit mehreren ausgewählten Spielen des heutigen Abends. Allerdings benötigt Ihr für die Benützung von RTL+ ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Samsunspor

Conference League - Conference League MEWA Arena

Mainz 05 vs. Samsunspor: Aufstellungen

News über Mainz 05

Während es in der Bundesliga für Mainz bisher noch gar nicht lauf und zuletzt Trainer Bo Henrikssen seinen Hut nehmen musste, steht der FSV in der Conference League um einiges besser da. Nach fünf absolvierten Runden haben die Mainzer zehn Punkte auf dem Konto und stehen auf Rang acht.

Nach drei Siegen zum Start in den internationalen Wettbewerb gab es aber eine 0:1-Niederlage gegen Craiova und zuletzt beim Debüt von Trainer Urs Fischer ein 1:1 gegen Lech Posen.

News über Samsunspor

Samsunspor hat genau wie Mainz auch zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen einfahren können und stehen dank der besseren Tordifferenz sogar vor dem heutigen Gegner.

Die Mannschaft von Thomas Reis fuhr ebenso drei Siege in Serie zum Auftakt ein. Zuletzt gab es jedoch ein 2:2 gegen UMF Breidablik und ein 1:2 gegen AEK Athen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Mainz 05 vs. Samsunspor: Die Tabellen

