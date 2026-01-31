Ab 14 Uhr empfängt der 1. FC Saarbrücken am heutigen Samstag (31. Januar) den VfL Osnabrück. Ausgetragen wird das Duell am 22. Spieltag im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. VfL Osnabrück (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Anlaufstellen für das heutige Spiel gibt es en masse: Option Nummer eins ist natürlich auch heute wieder MagentaSport, wo alle Spiele der Saison live ausgestrahlt werden - sowohl in der Konferenz als auch im Einzelspiel. Zu Letzterem könnt Ihr ab 13.45 Uhr einschalten, Kommentator Markus Höhner und Moderator Thomas Wagner werden Euch in Empfang nehmen.

Die gleiche Übertragung gibt es gegen eine einmalige Gebühr auch bei OneFootball.

Aber das war noch nicht alles: Ausgewählte Begegnungen werden in den öffentlich-rechtlichen Sendern live ausgestrahlt, und dieses gehört dazu. Sowohl im NDR als auch im SR und im SWR könnt Ihr den Spaß ansehen - online wird natürlich auch ein kostenfreier Stream angeboten.

Anstoßzeit 1. FC Saarbrücken vs. VfL Osnabrück

1. FC Saarbrücken vs. VfL Osnabrück: Aufstellungen

Saarbruecken vs Osnabrück Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Jürgen Luginger Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Schultz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

3. Liga: News über den 1. FC Saarbrücken und VfL Osnabrück

Die Gastgeber bräuchten mal wieder ein Erfolgserlebnis. Von den jüngsten acht Spielen haben sie nur eines gewonnen - und das war ein Freundschaftsspiel. Dementsprechend düster sieht es in der Tabelle aus: Saarbrücken trennt nur ein Punkt von den Abstiegsrängen.

Osnabrück auf der anderen Seite fehlen nur zwei Zähler zum Relegationsrang für den Aufstieg. Auch beim VfL ging es aber zuletzt auf und ab. Vier Niederlagen bei drei Siegen und einem Remis standen zuletzt zu Buche.

Das Hinspiel gewann Osnabrück zuhause mit 2:0.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Saarbrücken vs. VfL Osnabrück: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links