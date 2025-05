Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. BVB II (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Am letzten Spieltag der 3. Liga trifft der 1. FC Saarbrücken auf Borussia Dortmund II. Wo Ihr im TV und Steam einschalten könnt, verrät GOAL.

In der 3. Liga steht der letzte Spieltag an, unter anderem geht es zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Dortmund II rund. Alle verbleibenden Drittligapartien werden am heutigen Samstag (17. Mai) um 13.30 Uhr angepfiffen.

Für beide Vereine geht es noch um etwas. Saarbrücken könnte sich mit einem Sieg noch in die Relegation für die 2. Bundesliga katapultieren, der BVB könnte mit drei Zählern theoretisch noch die Klasse halten.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Wer zeigt/überträgt Saarbrücken vs. BVB II heute live im Free-TV und Livestream?

Ausgewählte Partien der 3. Liga werden in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen, und Saarbrücken vs. Dortmund zählt dazu. Ab 14 Uhr könnt Ihr im SR einschalten, der Livestream über die Website des Senders beginnt pünktlich zum Anpfiff.

Darüber hinaus ist auch MagentaSport am Start, wo alle Drittligaspiele gezeigt werden. Beim Pay-TV-Dienst könnt Ihr zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel wählen.

Zu guter Letzt bietet auch OneFootball die Magenta-Übertragung gegen eine einmalige Gebühr im Livestream an.

3. Liga: Anstoßzeit Saarbrücken gegen BVB II

3. Liga, Saarbrücken vs. BVB II: Aufstellungen

3. Liga: News über Saarbrücken

Saarbrücken könnte mit einem Sieg heute an Energie Cottbus vorbeiziehen und sich den 3. Platz sichern. So würde der FCS in die Relegation für die 2. Bundesliga kommen.

Dafür muss der Klub allerdings besser abschneiden als Energie Cottbus. Die Brandenburger sind aktuell punktgleich mit Saarbrücken, stehen in der Tordifferenz aber minimal besser da (2 Tore).

Zuletzt musste das Team von Alois Schwartz eine bittere 2:4-Niederlage gegen Alemannia Aachen hinnehmen.

3. Liga: News über BVB II

Der BVB auf der anderen Seite hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Aktuell hängen die Dortmunder drei Zähler hinter dem VfB Stuttgart II.

Der Ruhrpottklub müsste also auf eine Niederlage der Stuttgarter hoffen. Gleichzeitig muss Dortmund die Tordifferenz aufpolieren, aktuell ist die Bilanz der Borussen vier Treffer schlechter als die der Schwaben.

Besonders bitter: In diese Position brachten die Schwarz-Gelben sich am vergangenen Spieltag selbst. Mit 0:1 verloren sie zuhause im direkten Duell mit dem VfB.

Saarbrücken vs. BVB II: Die Tabellen

