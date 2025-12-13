Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoMagdeburg
Avnet Arena
team-logoHolstein Kiel
Hier ansehen
Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel heute im Live Stream und TV?

Der 1. FC Magdeburg empfängt heute in der 2. Bundesliga Holstein Kiel. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Magdeburger Avnet Arena treffen am heutigen Samstag (13. Dezember) der 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel im Rahmen der 2. Bundesliga aufeinander. Die Partie am 16. Spieltag beginnt um 13 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel heute im Live Stream und TV?

Sky DeutschlandHier ansehen

Das Duell zwischen dem FC Magdeburg und Holstein Kiel wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Die Übertragung des Einzelspiels beginnt auf Sky Sport Bundesliga 5 HD bereits um 12.30 Uhr. Als Kommentator ist Marcus Lindemann im Einsatz.

Wer die Begegnung lieber in der Konferenz verfolgt, kann auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD oder Sky Sport Bundesliga 7 HD einschalten. Durch die Sendung führt Moderator Stefan Hempel.

Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD

Für den Zugriff auf die Bundesliga-Inhalte von Sky ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Holstein Kiel

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Avnet Arena

Magdeburg vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Magdeburg vs Holstein Kiel Aufstellungen

MagdeburgHome team crest

4-3-3

Aufstellung

3-4-1-2

Home team crestHSK
1
D. Reimann
5
Tobias Müller
17
A. Nollenberger
19
L. Musonda
16
M. Mathisen
25
S. Gnaka
21
F. Michel
8
L. Ulrich
10
N. Pesch
22
M. Zukowski
23
B. Atik
21
J. Krumrey
3
M. Komenda
6
M. Ivezic
26
D. Zec
39
R. Wagner
24
M. Knudsen
10
J. Therkelsen
29
N. Niehoff
47
J. Tolkin
20
A. Kapralik
19
P. Harres

3-4-1-2

HSKAway team crest

FCM
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Sander

HSK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Rapp

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg geht mit Rückenwind in die Partie. Zwar rangiert der FCM trotz zweier aufeinanderfolgender Siege weiterhin am Ende der Tabelle, doch der Abstand zu den direkten Konkurrenten ist geschmolzen: Punktgleich mit Dynamo Dresden und nur einen Zähler hinter einem Nichtabstiegsplatz hat Magdeburg plötzlich wieder alle Chancen. Mit einem weiteren Dreier könnten die Blau-Weißen sogar mit Holstein Kiel gleichziehen.

News über Holstein Kiel

Kiel-Trainer Marcel Rapp muss auf Lasse Rosenboom verzichten, der beim 1:1 in Braunschweig in der vergangenen Woche die Gelb-Rote-Karte gesehen hatte. „Magdeburg führt viele Eins-gegen-eins-Duelle auf dem ganzen Platz, bespielt die Halbspuren und versucht, das Spiel zu verlagern“, sagte Rapp im Vorfeld der Partie.

Form

FCM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

HSK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCM

Letzte 5 Spiele

HSK

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Magdeburg vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0