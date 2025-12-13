In der Magdeburger Avnet Arena treffen am heutigen Samstag (13. Dezember) der 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel im Rahmen der 2. Bundesliga aufeinander. Die Partie am 16. Spieltag beginnt um 13 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel heute im Live Stream und TV?

Das Duell zwischen dem FC Magdeburg und Holstein Kiel wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Die Übertragung des Einzelspiels beginnt auf Sky Sport Bundesliga 5 HD bereits um 12.30 Uhr. Als Kommentator ist Marcus Lindemann im Einsatz.

Wer die Begegnung lieber in der Konferenz verfolgt, kann auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD oder Sky Sport Bundesliga 7 HD einschalten. Durch die Sendung führt Moderator Stefan Hempel.

Für den Zugriff auf die Bundesliga-Inhalte von Sky ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Holstein Kiel

Magdeburg vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

News über Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg geht mit Rückenwind in die Partie. Zwar rangiert der FCM trotz zweier aufeinanderfolgender Siege weiterhin am Ende der Tabelle, doch der Abstand zu den direkten Konkurrenten ist geschmolzen: Punktgleich mit Dynamo Dresden und nur einen Zähler hinter einem Nichtabstiegsplatz hat Magdeburg plötzlich wieder alle Chancen. Mit einem weiteren Dreier könnten die Blau-Weißen sogar mit Holstein Kiel gleichziehen.

News über Holstein Kiel

Kiel-Trainer Marcel Rapp muss auf Lasse Rosenboom verzichten, der beim 1:1 in Braunschweig in der vergangenen Woche die Gelb-Rote-Karte gesehen hatte. „Magdeburg führt viele Eins-gegen-eins-Duelle auf dem ganzen Platz, bespielt die Halbspuren und versucht, das Spiel zu verlagern“, sagte Rapp im Vorfeld der Partie.

Form

Bilanz direkte Duelle

Magdeburg vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

