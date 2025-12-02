Am heutigen Dienstag, 2. Dezember, steigen die ersten Achtelfinalpartien des DFB-Pokals. Unter anderem treffen heute Abend um 21 Uhr der Bundesligist RB Leipzig und Zweitligist Magdeburg aufeinander. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg bei RB Leipzig im DFB Pokal heute live im Free TV und Live Stream?

Das Achtelfinalduell zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg wird heute live und exklusiv bei Sky ausgestrahlt. Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix wird die Konferenz mit den beiden Abendspielen gezeigt, das Einzelspiel findet Ihr bei Sky Sport 3. Roland Evers wird die Begegnung kommentieren.

Zusätzlich gibt es auch einen Livestream in der SkyGO-App und auf WOW, aber auch dafür müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Magdeburg

Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig vs. Magdeburg: Aufstellungen

RB Leipzig war am vergangenen Freitag zuletzt in der Bundesliga gefordert. Auswärts bei Borussia Mönchengladbach kam die Mannschaft von Trainer Ole Werner nicht über ein 0:0 hinaus.

Im DFB-Pokal trafen die Leipziger in der ersten Runde auf den SV Sandhausen und gewannen mit 4:2. In Runde zwei musste RB bei Energie Cottbus ran und konnte sich souverän mit 4:1 durchsetzen.

Leipzig muss weiterhin auf Assan Ouedraogo verzichten. Der frischgebackene Nationalspieler fällt mit einer Sehnenüberdehnung vermutlich bis Jahresende aus.

Der 1. FC Magdeburg geht heute als klarer Außenseiter in die Partie. In der 2. Bundesliga steht der FCM auf dem letzten Tabellenplatz. Immerhin gelang am Wochenende ein wichtiger 3:0-Sieg über den 1. FC Nürnberg.

In der ersten Runde des DFB-Pokals konnten sich die Magdeburger mit 3:1 gegen Saarbrücken durchsetzen. Vor etwas mehr als einem Monat gewann man dann mit 3:0 in der zweiten Runde gegen den Regionalligisten FV Illertissen.

Trainer Petrik Sander muss vor der Partie gegen Leipzig jedoch um zwei Leistungsträger bangen. Mittelfeldspieler Laurin Ulrich wurde gegen Nürnberg ausgewechselt, Teamkollege Luka Hyryläinen musste schon am Samstag passen.

RB Leipzig vs. Magdeburg: Die Tabellen

