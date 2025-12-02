Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoMagdeburg

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg bei RB Leipzig im DFB Pokal heute live im Free TV und Live Stream?

Im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen heute RB Leipzig und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, 2. Dezember, steigen die ersten Achtelfinalpartien des DFB-Pokals. Unter anderem treffen heute Abend um 21 Uhr der Bundesligist RB Leipzig und Zweitligist Magdeburg aufeinander. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg bei RB Leipzig im DFB Pokal heute live im Free TV und Live Stream?

Sky DeutschlandHier ansehen

Das Achtelfinalduell zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg wird heute live und exklusiv bei Sky ausgestrahlt. Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix wird die Konferenz mit den beiden Abendspielen gezeigt, das Einzelspiel findet Ihr bei Sky Sport 3. Roland Evers wird die Begegnung kommentieren.

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha Berlin crest
Hertha Berlin
BSC
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM

Zusätzlich gibt es auch einen Livestream in der SkyGO-App und auf WOW, aber auch dafür müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Magdeburg

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig vs. Magdeburg: Aufstellungen

RB Leipzig vs Magdeburg Aufstellungen

RB LeipzigHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-3-3

Home team crestFCM
26
M. Vandevoordt
22
C
D. Raum
16
L. Klostermann
4
W. Orban
23
C. Lukeba
6
E. Banzuzi
13
N. Seiwald
14
C. Baumgartner
11
C. Harder
7
A. Nusa
49
Y. Diomande
1
C
D. Reimann
5
Tobias Müller
16
M. Mathisen
17
A. Nollenberger
19
L. Musonda
21
F. Michel
25
S. Gnaka
8
L. Ulrich
10
N. Pesch
23
B. Atik
22
M. Zukowski

4-3-3

FCMAway team crest

RBL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

FCM
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Sander

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über RB Leipzig

RB Leipzig war am vergangenen Freitag zuletzt in der Bundesliga gefordert. Auswärts bei Borussia Mönchengladbach kam die Mannschaft von Trainer Ole Werner nicht über ein 0:0 hinaus.

Im DFB-Pokal trafen die Leipziger in der ersten Runde auf den SV Sandhausen und gewannen mit 4:2. In Runde zwei musste RB bei Energie Cottbus ran und konnte sich souverän mit 4:1 durchsetzen.

Leipzig muss weiterhin auf Assan Ouedraogo verzichten. Der frischgebackene Nationalspieler fällt mit einer Sehnenüberdehnung vermutlich bis Jahresende aus.

ASSAN OUEDRAOGO LEIPZIG Getty Images

News über Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg geht heute als klarer Außenseiter in die Partie. In der 2. Bundesliga steht der FCM auf dem letzten Tabellenplatz. Immerhin gelang am Wochenende ein wichtiger 3:0-Sieg über den 1. FC Nürnberg.

In der ersten Runde des DFB-Pokals konnten sich die Magdeburger mit 3:1 gegen Saarbrücken durchsetzen. Vor etwas mehr als einem Monat gewann man dann mit 3:0 in der zweiten Runde gegen den Regionalligisten FV Illertissen. 

Trainer Petrik Sander muss vor der Partie gegen Leipzig jedoch um zwei Leistungsträger bangen. Mittelfeldspieler Laurin Ulrich wurde gegen Nürnberg ausgewechselt, Teamkollege Luka Hyryläinen musste schon am Samstag passen.

Form

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

RBL

Letzte 5 Spiele

FCM

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

13

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

RB Leipzig vs. Magdeburg: Die Tabellen

