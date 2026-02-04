Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln U19 vs. Inter Mailand (Youth League) heute im Live Stream und live im TV?

Die U19 des 1. FC Köln misst sich am heutigen Mittwoch (4. Februar) in der Youth League mit Inter Mailand. Das Sechzehntfinalspiel geht um 18 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln los.

Wer das Youth-League-Spiel live und in voller Länge verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Zum einen kümmert sich der Streamingdienst DAZN um die Übertragung, zum anderen lässt sich die Partie auch kostenlos im Stream bei uefa.tv verfolgen.

Für den 1. FC Köln ist das Spiel ein ganz besonderes Ereignis, das Rhein-Energie-Stadion ist dementsprechend ausverkauft. Dass Superstar Said El Mala, 19 Jahre alt, nicht mit dabei sein wird, sorgt bei vielen Fans jedoch für Unverständnis. Trainer Stefan Ruthenbeck hat dafür eine passende Erklärung: "Wir haben uns nicht dagegen entschieden, er darf einfach nicht. Wenn du 2006er Jahrgang bist, dann musst du eine gewisse Anzahl an Spielen oder Jahren beim 1. FC Köln absolviert haben. Das hat er nicht."

Inter qualifizierte sich als 14. des Champions-League-Pfads für das Sechzehntelfinale: Von sechs Spielen gewannen die Nerazzurri drei, spielten zweimal unentschieden und verloren einmal.

