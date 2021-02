Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2021 live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der NFL

Eine lange Nacht steht bevor, wenn der Super Bowl 2021 live übertragen wird. Doch wo müssen Football-Fans einschalten? Goal klärt auf.

Der Super Bowl ist auch hierzulande ein echtes Sport-Highlight und wird live übertragen. Gleich zwei Sender zeigen in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2021 das Duell zwischen Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs.

Tom Brady steht vor seinem siebten Super-Bowl-Triumph, Kansas City vor der Titelverteidigung und The Weeknd vor seinem Auftritt in der Halbzeitshow. Eine Mischung, die Spektakel pur verspricht!

Ihr fragt Euch, wo Ihr den Super Bowl live und in voller Länge sehen könnt? Dann lest Euch hier alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2021 live im TV und LIVE-STREAM? Das Finale im Überblick

Duell Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs Kick-Off In der Nacht von Sonntag auf Montag, 7. auf 8. Februar 2021, 0.30 Uhr Stadion Raymond James Stadium, Tampa (Florida) Zuschauer 22.000 Zuschauer zugelassen

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2021 live im TV?

Football-Fans haben beim Super Bowl in diesem Jahr die Wahl. Gleich zwei Anbieter übertragen das NFL-Finale live und in voller Länge. Sowohl ein TV-Sender als auch ein Streaming-Dienst zeigen das Duell live im Fernsehen.

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2021 live im Free-TV?

Seit Jahren überträgt das Format ranNFL Footballspiele live im Fernsehen. Auch beim Super Bowl ist ran vertreten und zeigt das Finale live und in voller Länge.

Während die Übertragungen in der Regular Season auf ProSieben Maxx gezeigt werden, wandert das Format in den Playoffs zum Hauptsender ProSieben. Auch der Super Bowl wird dort gezeigt.

Bereits am Sonntagabend um 22.40 Uhr gehen Patrick Esume, Jan Stecker, Christoph "Icke" Dommisch und Co. auf Sendung.

DAZN zeigt / überträgt den Super Bowl am Smart-TV

Die zweite Möglichkeit, den Super Bowl live zu verfolgen, bietet der Streaming-Dienst DAZN. Mit der DAZN-App und einem Konto beim Anbieter könnt Ihr das Finale am Smart-TV streamen.

Wer bei DAZN noch nicht angemeldet ist, kann sich noch rechtzeitig vor Kickoff einen Zugang verschaffen - und das sogar erst einmal kostenlos! Der erste Monat der Mitgliedschaft ist nämlich umsonst.

Erst ab dem zweiten Monat werden für das Abonnement 11,99 Euro monatlich fällig. Im Jahresabo ist DAZN sogar umgerechnet noch etwas günstiger. Hier kosten zwölf Monate einmalig 119,99 Euro.

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2021 im LIVE-STREAM?

ProSieben und DAZN haben beide den Super Bowl im Programm und senden ihre Übertragung im LIVE-STREAM. Somit könnt Ihr das Finale auch ohne TV-Anschluss verfolgen.

DAZN zeigt / überträgt den Super Bowl - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM von DAZN ist über die DAZN-App am Smart-TV empfangbar - so viel steht fest. Doch auch auf anderen Geräten könnt Ihr den LIVE-STREAM abrufen.

DAZN-Abonnenten haben mit dem Abonnement Zugriff auf die Übertragung am Smartphone, Tablet, PC oder Laptop. Das Portal findet Ihr entweder mit der DAZN-App oder im Browser unter www.DAZN.com.

Alles, was dann benötigt wird, ist ein DAZN-Konto und eine stabile Internetverbindung. Details zur Registrierung bei DAZN haben wir unter diesem Link für Euch zusammengefasst.

ProSieben zeigt / überträgt den Super Bowl kostenlos im LIVE-STREAM

Die Übertragung von ProSieben könnt Ihr ebenfalls im Netz abrufen. Der Privatsender zeigt im Internet dieselbe Sendung wie im Fernsehen. Auch dort könnt Ihr Euch also ab 22.40 Uhr reinklicken.

Um den LIVE-STREAM von ProSieben sehen zu können, ist allerdings eine Registrierung notwendig. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2021 live im TV und LIVE-STREAM? Das sind die letzten Sieger

Jahr Sieger Austragungsort Begegnung 2010 New Orleans Saints Sun Life Stadium (Miami, Florida) New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 2011 Green Bay Packers Cowboys Stadium (Arlington, Texas) Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers 25:31 2012 New York Giants Lucas Oil Stadium (Indianapolis, Indiana) New York Giants - New England Patriots 21:17 2013 Baltimore Ravens Mercedes-Benz-Superdome (New Orleans, Louisiana) Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 2014 Seattle Seahawks MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 2015 New England Patriots University of Phoenix (Glendale, Arizona) New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 2016 Denver Broncos Levi's Stadium (Santa Clara, Kalifornien) Carolina Panthers - Denver Broncos 10:24 2017 New England Patriots NRG Stadium (Houston, Texas) New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 2018 Philadelphia Eagles U.S. Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota) Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 2019 New England Patriots Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Georgia) New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 2020 Kansas City Chiefs Hard Rock Stadium (Miami, Florida) Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20

Super Bowl 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick

Super Bowl 2021 läuft live im ... ... TV ProSieben und DAZN (Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN und prosieben.de

Super Bowl 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Der Vorbericht zum Finale

Der ewige Tom Brady gegen Supertalent Patrick Mahomes - im 55. Super Bowl stehen sich am ersten Februar-Wochenende die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs gegenüber.

München (SID) Als Tom Brady den nächsten Meilenstein seiner einmaligen Karriere erreichte, dachte der wohl beste Quarterback der NFL-Geschichte zuerst an seine Familie. "Darf ich 'Hi' zu meinem Sohn sagen?", fragte Brady höflich eine Security-Mitarbeiterin auf der Tribüne im Lambeau Field, ehe der Superstar auf den Zaun kletterte und den 13-jährigen Jack innig umarmte.

Wenige Momente zuvor hatte Papa Brady mit den Tampa Bay Buccaneers beim 31:26-Erfolg bei den Green Bay Packers die Geschichtsbücher erneut um ein paar Seiten erweitert. Zum zehnten Mal steht der 43 Jahre alte Ausnahmekönner im Super Bowl - und noch beeindruckender: Brady führte erstmals in der NFL-Historie ein Heimteam in das große Finale, in seiner ersten Saison in Tampa.

"Es war eine tolle Reise bis jetzt", sagte Brady, nachdem er das Duell der Quarterback-Giganten gegen Aaron Rodgers (37) für sich entschieden hatte. Nach seinem Wechsel im Sommer nach Florida, nach zwei Dekaden bei den New England Patriots, habe er es genossen, "jeden Tag zur Arbeit mit diesen Jungs zu kommen".

Teamplayer Brady, der nun nach seinem siebten Meisterring greift, glänzte ei den favorisierten Packers mit drei Touchdowns. Allerdings unterliefen dem Routinier auch drei Interceptions, wodurch das Spiel noch einmal spannend wurde. Glückliche Schiedsrichterentscheidungen und unglückliche Spielzüge der Packers kamen Brady aber zugute.

Auch der deutsche Wide Receiver Equanimeous St. Brown, der im Trikot der Fußball-Nationalmannschaft und mit einer Deutschland-Flagge um den Hals zum Stadion kam, agierte nicht fehlerlos. Der 24-Jährige brachte den Ball bei einer wichtigen Two-Point-Conversion in der Endzone nicht unter Kontrolle. Der Traum, es als vierter Deutscher nach Markus Koch, Sebastian Vollmer und Mark Nzeocha in den Super Bowl zu schaffen, war geplatzt.

Brady darf indes seine Reise weiterführen und seiner Karriere womöglich endgültig die Krone aufsetzen. Nach dem 33. Sieg in den Play-offs - Joe Montana auf Platz zwei hat 16 - greifen die Bucs beim Super Bowl LV (55) am 7. Februar im Raymond James Stadium erstmals seit dem Gewinn 2003 nach der Vince Lombardi Trophy.

Etwas dagegen hat Quarterback-Supertalent Patrick Mahomes mit seinen Kansas City Chiefs. Der 25-Jährige ist gerade dabei, eine eigene Dynastie voller Rekorde aufzubauen und peilt mit dem Titelverteidiger seinen zweiten Super-Bowl-Triumph nacheinander an. "Wir fahren nach Tampa und werden versuchen, es zu wiederholen", sagte Mahomes nach dem souveränen 38:24 gegen die Buffalo Bills.

Mahomes führt die beste Offensive der Liga mit seinen Passempfängern Tyreek Hill und Travis Kelce an, in zwei Wochen wartet eine ganz besondere Herausforderung. "Gegen einen der besten, wenn nicht den besten Quarterback aller Zeiten in seinem 150. Super Bowl anzutreten, wird eine großartige Erfahrung für mich", scherzte Mahomes und lächelte.

Die Gehirnerschütterung aus der Vorwoche ist vergessen, gegen die Bills überzeugte er wieder mit seiner Wurfkraft und Mobilität. In den direkten Duellen gegen Brady steht es 2:2, das bislang letzte Aufeinandertreffen vor zwei Monaten gewannen die Chiefs in Tampa 27:24.

Brady hofft 19 Jahre nach seinem ersten Super Bowl auf eine Revanche. Damals war Mahomes sechs Jahre alt.