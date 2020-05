Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die 2. Bundesliga live

Zweitliga-Kracher! Stuttgart empfängt den HSV und kann ihm mit einem Sieg den direkten Aufstiegsplatz abluchsen. Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

Die 2. schließt den 28. Spieltag mit einem absoluten Hochkaräter ab! Der empfängt den zum direkten Duell um Platz zwei. Anstoß ist am Donnerstagabend um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Um den HSV vom direkten Aufstiegsplatz zwei zu verdrängen (46 Punkte), braucht der VfB einen Sieg (45 Punkte). Wer im Duell mit einer Niederlage vom Platz geht, muss möglicherweise sogar um den Relegationsplatz bangen.

Verfolger rangiert vor dem Spieltag nämlich dicht hinter den Traditionsklubs mit 44 Punkten auf Platz vier. Auch bei einem Unentschieden zwischen dem VfB und dem HSV könnten die Heidenheimer ihre Chance wittern.

Wird es die Vorentscheidung um Platz zwei? Das richtungsweisende Spiel solltet Ihr auf keinen Fall verpassen! Lest Euch in diesem Artikel deshalb alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV)? Das Top-Duell auf einen Blick

Duell VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) Datum Donnerstag, 28. Mai - 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live im TV?

Ein Spitzenspiel in der an einem Donnerstagabend wird nicht nur Fans aus Stuttgart und Hamburg vor die TV-Bildschirme locken. Doch welcher Sender muss eingeschaltet werden? Goal klärt auf.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live im Free-TV?

Erfahrene Fans der 2. Liga werden sich noch daran erinnern können, dass die ein oder andere Partie früher im frei empfangbaren Fernsehen auf Sport1 oder vor langer Zeit im DSF lief. Die Zeiten sind allerdings vorbei.

In der diesjährigen Saison laufen die Spiele ausschließlich im Pay-TV. Stuttgart gegen Hamburg wird deshalb leider nicht im Free-TV übertragen.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live im Pay-TV?

Sky ist der exklusive Anbieter der 2. Liga, wenn es um Live-Übertragungen geht. Hier laufen an jedem Spieltag alle neun Partien live und in kompletter Länge. Stuttgart gegen HSV könnt Ihr dort auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD schauen!

Die Übertragung startet bereits 30 Minuten vor Anpfiff um 20 Uhr, wenn mit Vorberichten auf das Top-Spiel eingestimmt wird. Am Mikrofon begleitet Euch Kommentator Toni Tomic während der gesamten 90 Minuten aus Stuttgart.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live im TV bei Sky sehen:

Übertragungsbeginn : 20 Uhr

: 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Toni Tomic

Wer die Partie heute bei Sky empfangen möchte, muss den Sender jedoch kostenpflichtig freischalten. Zu welchen Konditionen das TV-Abo derzeit verfügbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM?

Im Zeitalter des Internets greifen viele Fans inzwischen auf die Übertragungen via LIVE-STREAM zurück, anstatt die Spiele im TV zu schauen. Wo Ihr Euch für das Spiel zwischen Stuttgart und dem HSV reinklicken müsst, lest Ihr in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM

Sky besitzt auch im Internet die exklusiven Übertragungsrechte und zeigt das Spiel dort live und in kompletter Länge. Auf Sky Go können sich alle TV-Abonnenten des Bezahlsenders einloggen und die Partie streamen.

Somit könnt Ihr auch unterwegs auf mobilen Geräten wie dem Laptop, Tablet oder Smartphone die Berichterstattung verfolgen. Ladet Euch dazu einfach die Sky-Go-App herunter und loggt Euch auf der Plattform ein. Die Login-Details werden bei Vertragsabschluss mit Sky ausgehändigt.

Sky Ticket zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, den LIVE-STREAM zu schauen, bietet Sky Ticket. Hier könnt Ihr Euch spontan und ohne lange Mindestlaufzeit ein Abo sichern, mit dem Ihr Zugriff auf das Spiel zwischen Stuttgart und Hamburg bekommt.

Das Abo bei Sky Ticket schaltet zwar keine TV-Sender frei, bietet Euch jedoch Zugriff auf alle LIVE-STREAMS der 1. und 2. Bundesliga von Sky. Für 39,99 Euro ist derzeit das "End of Season Ticket" zu haben, mit dem Ihr den Saisonendspurt in Deutschlands beiden Top-Ligen verfolgen könnt.

Alle Konditionen zum Streaming-Abo von Sky findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV)? DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr könnt heute Abend die Live-Übertragung nicht sehen? Dann bietet Euch DAZN die perfekte Alternative! Hier könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights abrufen.

Ab circa 23 Uhr stehen Euch die besten Szenen aus Stuttgart in einem kurzen Video auf Abruf bereit. Alle DAZN-Abonnenten können sich anschließend jederzeit auf der Plattform einloggen und die Highlights anschauen.

Wer noch kein Abo bei DAZN abgeschlossen hat, kann die Highlights sogar völlig kostenlos sehen. Der erste Monat beim Streaming-Dienst ist nämlich umsonst! DAZN übernimmt die Kosten für jeden Neukunden in den ersten 30 Tagen.

Wer anschließend nicht mehr auf die LIVE-STREAMS des Portals verzichten möchte, kann das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen.

Hier gibt's alle weiteren Infos zur Anmeldung bei DAZN!

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) läuft ... ... im TV ... ... auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD ... im LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go und Sky Ticket ... in den Highlights ... ... bei DAZN

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV): Das Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga

Platzierung Klub Spiele Siege Remis Niederlagen Torverhältnis Punkte 1. Arminia Bielefeld 27 14 11 2 51:25 53 2. Hamburger SV 27 12 10 5 50:30 46 3. VfB Stuttgart 27 13 6 8 44:33 45 4. 1. FC Heidenheim 27 12 8 7 35:39 44 5. SV 27 9 12 6 35:33 39

