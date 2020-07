Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) live im TV und LIVE-STREAM?

In der Relegation zur 2. Bundesliga spielen Nürnberg und der FC Ingolstadt 04 gegeneinander. Doch wer zeigt / überträgt live im TV und LIVE-STREAM?

Der 18. Teilnehmer der 2. für die neue Saison 2020/21 wird gesucht. Die Entscheidung fällt in der Relegation zwischen dem und dem 04. Anpfiff zum Hinspiel beim Club ist am Dienstag um 18.15 Uhr.

Beim 1. FC Nürnberg wäre ein Abstieg aus der 2. Liga ein absolutes Horrorszenario. 2018/19 musste man den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, dass man nun aber selbst dort um den Klassenerhalt zittern muss, hätte wohl niemand gedacht. Trainer Jens Keller ist weg, nun muss das Team um Kapitän Hanno Behrens Charakter zeigen.

Der FC Ingolstadt 04 hat im Schlussspurt der spannenden Nerven bewiesen und die Relegation erreicht. Am letzten Spieltag siegte man bei 1860 München mit 2:0 und war für wenige Minuten sogar direkt aufgestiegen. Dann aber erzielt Würzburg den späten Ausgleich gegen den Halleschen FC - somit muss das Team von Tomas Oral nun den Umweg über die Relegation nehmen.

Wer zeigt / überträgt die Relegation zur (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten. Außerdem: der direkte Vergleich und die Aufstellungen beider Teams.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 in der Relegation zur 2. Bundesliga: Das Hinspiel

Duell 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 Wettbewerb Relegation zur 2. Bundesliga (Hinspiel) Datum Dienstag, 7. Juli 2020 | 18.15 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga live im TV?

Bayrisches Derby in der Relegation, das verspricht jede Menge Spannung und Emotionen, auch wenn keine Fans im Max-Morlock-Stadion sein werden. Um die vollen 90 Minuten von 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 schauen zu können, müsst Ihr jedoch zuerst wissen, wo diese live im TV übertragen werden.

Hier bei Goal erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der Begegnung aus der Relegation zur 2. Bundesliga.

ZDF zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) live im Free-TV

Die Bundesliga-Relegation zwischen und dem wird nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen - das war eine der Lehren der letzten Tage. Doch bei 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 wird das Ganze etwas anders sein.

8⃣:3⃣ - das ist die positive Bilanz der #3Liga-Klubs in der Relegation zur 2. Bundesliga. Am Dienstag könnten die @Schanzer im Hinspiel gegen den @1_fc_nuernberg einen ersten Schritt machen, um die Erfolgsbilanz auszubauen.

Der Faktencheck: https://t.co/ggvV0nTFKd#FCNFCI pic.twitter.com/je3fQeHmrJ — 3. Liga (@3_liga) July 6, 2020

Denn: Das ZDF strahlt die vollen 90 Minuten der Relegation zur 2. Bundesliga aus. Um 18 Uhr beginnen im Zweiten die Vorberichte zur Übertragung der Partie aus Nürnberg, um 18.15 Uhr ertönt dann der Anpfiff.

ZDF zeigt die Relegation zur 2. Bundesliga am Dienstag live und in voller Länge im TV:

Ankündigung : Das Hinspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg als 16. der 2. Bundesliga gegen Drittligist FC Ingolstadt im Livestream

: Das Hinspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg als 16. der 2. Bundesliga gegen Drittligist FC Ingolstadt im Livestream Übertragungsstart : 18 Uhr.

: 18 Uhr. Anstoß: 18:15 Uhr.

Die Übertragung im Free-TV ist natürlich kostenlos. Einfach einschalten, zurücklehnen und die Relegation live im TV genießen.

Zeigt / überträgt Sky die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04)?

In aller Regel ist die 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky zu sehen. Dort läuft jedes einzelne Spiel in voller Länge live im TV, ebenso wie eine Konferenz am Samstag und auch am Sonntag.

Sky hat aber die Relegation nicht im Programm, das hat die Rechtevergabe ergeben. Sky zeigt die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) also am Dienstag nicht live im TV - das sind die schlechten Nachrichten für alle Sky-Kunden.

Ihr müsst die vollen 90 Minuten Nürnberg gegen Ingolstadt also live im TV beim ZDF schauen oder ins Internet wechseln. Denn: Die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) läuft auch im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) im LIVE-STREAM?

Ihr habt an diesem Dienstag gleich mehrere Optionen, Euch die Relegation zur 2. Bundesliga live anzuschauen. Wir stellen Euch diese allesamt vor und verraten Euch, welche Konditionen Ihr beachten müsst, um 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt live im Stream schauen zu können.

DAZN zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hat sich im Gegensatz zu Sky die Rechte an der Übertragung der 2. Bundesliga-Relegation gesichert. Der Sender zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 im LIVE-STREAM.

DAZN hat ein besonderes Angebot für jeden Sportfan auf Lager: Der Kanal schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und strahlt in diesem jeglichen Sport live im Stream kostenlos aus. Heißt im Umkehrschluss, dass Ihr Nürnberg gegen Ingolstadt kostenlos sehen könnt, wenn Ihr Euch neu bei DAZN registriert.

Wollt Ihr nach den 30 Tagen weiter DAZN-Kunde bleiben, dann könnt Ihr für 11,99 Euro ein Monatsabo buchen. Alternativ spart Ihr Euch mit dem Jahresabonnement (einmalig 119,99 Euro) umgerechnet zwei Monate.

Nun aber voller Fokus auf die Relegation: 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 kommt am Dienstag ab 18 Uhr im LIVE-STREAM von DAZN, hier erhaltet Ihr nun alle Details zum Spiel.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 im LIVE-STREAM bei DAZN: Alle Infos

Übertragungsbeginn : 18 Uhr

: 18 Uhr Anstoß : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr DAZN-Moderator: Daniel Herzog

DAZN-Kommentator: Mario Rieker

DAZN-Experte: Sebastian Kneißl

ZDF zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) im LIVE-STREAM

Im Free-TV werden Live-Bilder der Begegnung zur Relegation vom ZDF gezeigt / übertragen. Somit darf der Sender auch die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM ausstrahlen.

Wie viele andere Kanäle auch, hat das Zweite mittlerweile einen 24-Stunden-Stream, auf welchem die ganze Begegnung 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 live kommt. Hier könnt Ihr jederzeit einschalten und Euch die ganze Partie anschauen.

Amazon Prime zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04) live im Stream

Eine weitere Option, wie Ihr das Dienstagsspiel der Relegation zur 2. Bundesliga in voller Länge verfolgen könnt, ist der LIVE-STREAM von Amazon Prime. Seid Ihr Kunde dort, dann ist das bayrische Derby ab 18 Uhr ebenfalls im LIVE-STREAM zu sehen.

Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga (1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04)? Die Übertragung in der Übersicht

Relegation live im Free-TV... ZDF Relegation live im Pay-TV bei Sky... - Relegation im LIVE-STREAM... DAZN, Amazon Prime, ZDF-Stream Relegation in den Highlights... DAZN

Um 18.15 Uhr wird das Hinspiel der Relegation angepfiffen, rund eine Stunde vorher werden die beiden Aufstellungen der Öffentlichkeit vorgelegt. Dann findet Ihr sie auch genau hier.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 in der Relegation zur 2. Bundesliga: Die letzten fünf Duelle