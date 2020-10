Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Kracher für RB Leipzig! Die Roten Bullen reisen ins Old Trafford und treffen in der Champions League auf Manchester United. Goal weiß, wo es läuft.

Am 2. Spieltag der UEFA muss im Fußballtempel von ran - Anstoß im Old Trafford ist am Mittwochabend um 21 Uhr. Goal erklärt Euch, wie Ihr live zusehen könnt.

Leipzig gegen Manchester United - dieses Duell gab's noch nie! Nun stehen sich beide Teams als Konkurrenten in der Gruppe H gegenüber. Sowohl Leipzig (2:0 gegen ) als auch United (2:1 gegen Paris St.-Germain) siegten zum Auftakt der diesjährigen CL-Saison.

Dass RB-Verteidiger Dayot Upamecano am Mittwoch im Trikot der Roten Bullen und nicht der Red Devils aufläuft, scheiterte angeblich nur an 200.000 Pfund. Ein Bericht der Sun veröffentlichte vor wenigen Tagen eine entsprechende Story aus Upamecanos Jugendzeiten.

Ihr wollte live zusehen, wenn sich Manchester United und RB Leipzig gegenüberstehen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. RB Leipzig live: Der 2. Spieltag der Champions League

Begegnung Manchester United - RB Leipzig Datum Mittwoch, 28. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Old Trafford, Manchester

Champions League: Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. RB Leipzig live im TV?

Die Champions League wird in dieser Saison von zwei Anbietern übertragen. Neben der Streaming-Plattform DAZN besitzt auch Pay-TV-Sender Sky ein großes Rechtepaket. Wo läuft am Mittwoch also Manchester gegen Leipzig? Goal klärt auf.

DAZN zeigt / überträgt Manchester United vs. RB Leipzig am Smart-TV

Exklusiver Anbieter des kompletten Live-Spiels ist der Streaming-Dienst DAZN. Sky zeigt lediglich Ausschnitte des Spiels in der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD).

Bei DAZN hingegen wird das Duell live und in voller Länge via LIVE-STREAM übertragen, den Ihr am Smart-TV abspielen könnt. Ab 20.45 Uhr geht's dort los mit den Vorberichten.

Moderator Daniel Herzog stimmt Euch mit Interviews und Analysen auf das Duell ein. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt Kommentator Uli Hebel das Mikrofon und führt Euch zusammen mit Experte Sebastian Kneißl durch den Abend.

Die Champions League wird bei DAZN gezeigt / übertragen - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM von DAZN steht alle Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr Euch noch rechtzeitig vor Anpfiff einen Zugang verschaffen - und das sogar kostenlos!

Die Anmeldung braucht nur wenige Klicks und ist für alle Neukunden einen Monat lang kostenlos. In der Zeit steht Euch DAZN als Testversion gratis zur Verfügung. Wer danach vom Angebot überzeugt ist, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro weiterführen.

DAZN ist mit so gut wie allen Geräten kompatibel. Die LIVE-STREAMS könnt Ihr nicht nur am Smart-TV abrufen, sondern auch am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Ein Abonnent kann DAZN sogar auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen.

Ladet Euch dafür ganz einfach die kostenlose App im Google Play Store oder auf Apple iTunes herunter. Alle weiteren Infos zur Anmeldung haben wir hier für Euch zusammengefasst.

Manchester United gegen RB Leipzig im LIVE-STREAM auf DAZN sehen - die Übertragung im Überblick:

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Moderator: Daniel Herzog



Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM?

DAZN ist der exklusive Anbieter des Live-Spiels im Fernsehen und zeigt das Duell am Smart-TV - so viel steht fest. Im Internet gibt es ebenfalls keine Alternative zum LIVE-STREAM von DAZN. Weder Sky Go noch Sky Ticket haben die Partie in voller Länge im Programm.

Über www.DAZN.com oder über die DAZN-App sind die LIVE-STREAMS für alle Abonnenten zugänglich. Wie der Login funktioniert, könnt Ihr hier nachlesen.

United gegen Leipzig ist am Mittwochabend übrigens nicht das einzige CL-Spiel, das auf DAZN läuft. Ab 18.55 Uhr sind dort auch die Gruppengegner Basaksehir und PSG zu sehen. Den Kracher zwischen und hat DAZN ebenfalls im Programm.

Champions-League-Abend bei DAZN: Diese Spiele werden live auf der Plattform gezeigt / übertragen:

Manchester United - RB Leipzig (Anstoß um 21 Uhr)

Basaksehir - PSG (18.55 Uhr)

Krasnodar - Chelsea (18.55 Uhr)

Juventus - FC Barcelona (21 Uhr)

Ferencvaros - (21 Uhr)

- Rennes (21 Uhr)

- (21 Uhr)

Happy Birthday, Upa! 🤗🥳



Dayot #Upamecano feiert heute seinen 2⃣2⃣. Geburtstag 🎂 Wir wünschen unserer Abwehr-Maschine alles Gute 💪 pic.twitter.com/9TXIGENu3Y — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) October 27, 2020

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Manchester United gegen RB Leipzig?

Ihr habt das Live-Spiel verpasst, oder immer mal wieder zwischen dem Leipzig-Spiel und dem Juventus-Barca-Spiel gewechselt? Keine Sorge, denn DAZN lädt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights hoch.

Somit könnt Ihr Euch die wichtigsten Szenen noch einmal auf Abruf ansehen. Das Angebot steht allen DAZN-Abonnenten zur Verfügung. Wer noch kein Mitglied ist, kann die Details zur Registrierung oben nachlesen oder klickt auf diesen Link.

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen in der Champions League

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff offiziell bekannt gegeben.

Schaut dafür ab 20 Uhr noch mal in diesen Artikel rein!

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick