Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Die Hertha startete furios nach dem Comeback der Bundesliga, bekommt es nun jedoch mit Leipzig zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel läuft.

Die englische Woche der bringt das Duell zweier formstarker Teams mit sich: trifft am frühen Mittwochabend um 18.30 Uhr auf - und Ihr könnt das Spiel live und sogar kostenlos verfolgen!

Die Hertha meldete sich mit zwei deutlichen Siegen nach dem Comeback der Bundesliga zurück. Das Team konnte unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia mit 3:0 gegen TSG Hoffenheim und 4:0 gegen Union Berlin gewinnen.

Nun reist der Hauptstadtklub jedoch zum Champions-League-Platz-Anwärter nach Leipzig, der am vergangenen Spieltag eindrucksvoll gegen FSV Mainz 05 siegen konnte (5:0).

Leipzig gegen Hertha solltet Ihr keinesfalls verpassen! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Hertha BSC? Das Top-Duell auf einen Blick

Duell RB Leipzig vs. Hertha BSC Datum Mittwoch, 27. Mai - 18.30 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM?

Alle Fans der Bundesliga müssen die restlichen Spiele der Saison vor den Bildschirmen verfolgen, da sämtliche Partien als Geisterspiele ausgetragen werden. Wo müssen die Zuschauer also einschalten?

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Hertha BSC live

Erfahrene Bundesligafans kennen die Streaming-Plattform DAZN bereits von den Übertragungen der Spiele an Freitagen und Montagen. DAZN zeigt an diesem Spieltag zudem die frühe Begegnung am Mittwochabend zwischen Leipzig und Hertha.

Alle DAZN-Abonnenten können auf den LIVE-STREAM zugreifen, wenn ab 18.15 Uhr live aus Leipzig berichtet wird. Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch während des Spiels.

Solltet Ihr noch kein Abo bei DAZN abgeschlossen haben, steht Euch die Übertragung sogar kostenlos zur Verfügung! Alle Neukunden bekommen den ersten Monat der Mitgliedschaft nämlich geschenkt.

Mit dem DAZN-Abo seht Ihr alle Live-Spiele der Bundesliga an Freitagen und Montagen sowie die Highlights jeder Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Das Angebot ist im ersten Monat zum Testen komplett umsonst, anschließend könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr für 11,99 Euro monatlich verlängern wollt. Wer sich direkt länger binden will und etwas Kosten sparen möchte, kann das Jahresabo für 119,99 Euro abschließen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Hertha BSC live im TV?

DAZN ist der exklusive Anbieter des Spiels im Internet via LIVE-STREAM - so viel steht fest. Doch ist Leipzig gegen Hertha auch im TV zu sehen? Goal klärt auf.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Hertha BSC live im Free-TV und Pay-TV?

Neben DAZN besitzt außerdem noch Sky ein großes Rechtepaket an der Bundesliga. Hier laufen am Mittwochabend vier Spiele live und in voller Länge - Leipzig gegen Hertha ist jedoch keins davon. Die Partie wird nicht im Pay-TV gezeigt.

Auch das Free-TV konnte sich keine Rechte an der Übertragung sichern. Die Highlights des Spiels laufen jedoch um 22.45 Uhr in der Sportschau der ARD.

So könnt Ihr RB Leipzig vs. Hertha BSC live am TV schauen

Wer Fußball am liebsten auf der Couch vor dem TV verfolgt, kann den LIVE-STREAM von DAZN auch auf dem Fernseher abspielen. Das Streaming-Portal ist über die kostenlose DAZN-App auf dem Smart-TV empfangbar und kann auch mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks abgespielt werden.

Alle Fragen zum Login bei DAZN werden Euch unter diesem Link beantwortet.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von RB Leipzig vs. Hertha BSC live im TV?

Im Fernsehen sind die Highlights des Spiels ab 22.45 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen. Auf der Streaming-Plattform DAZN könnt Ihr die besten Szenen bereits kurz nach Abpfiff abrufen.

Hier werden Euch die wichtigsten Szenen zusammengeschnitten und in einem kurzen Video hochgeladen. Der Highlight-Clip ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar.

Einzige Voraussetzung ist das Abonnement bei DAZN. Wie Ihr das abschließen könnt und was es mit dem kostenlosen Gratismonat auf sich hat, lest Ihr unter diesem Link!

💬 "Wie wir sie stoppen können? Nur mit einer Topleistung!" Bruno #Labbadia und @michaelpreetz beantworteten am Montagnachmittag alle Fragen rund um #RBLBSC . #hahohe pic.twitter.com/q7xQxgF5Bf — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 25, 2020

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick

RB Leipzig vs. Hertha BSC läuft ... ... im TV ... ... bei DAZN (Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... ... bei DAZN ... in den Highlights ... ... bei DAZN

