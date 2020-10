Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

In der UEFA Champions League spielen Juventus Turin und der FC Barcelona gegeneinander. Wer zeigt den Kracher live im TV und LIVE-STREAM?

Es kommt in der UEFA in der Gruppenphase ab und an zu echten Hammerduellen, wie auch an diesem Mittwoch! Dann nämlich empfängt den am 2. Spieltag. Anpfiff ist um 21 Uhr in Turin.

Beide Teams sind in dieser noch jungen Saison nicht bei 100 Prozent, stattdessen mussten die Mannschaften von Andrea Pirlo und Ronald Koeman bereits ein paar Rückschläge hinnehmen. Juve spielte am Wochenende nur 1:1 gegen Hellas Verona, Barca musste sich im Clasico Real Madrid mit 1:3 geschlagen geben.

Das Duell zwischen den Bianconeri und der Blaugrana wäre eigentlich auch das Aufeinandertreffen von Cristiano Ronaldo (Juve) und Lionel Messi (Barca) - zweier Top-Stars der Szene. Doch der Portugiese wurde positiv auf das Coronavirus COVID-19 getestet und wird demnach nicht mit von der Partie sein können.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der UEFA Champions League an diesem Mittwoch.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona? Die Champions League auf einen Blick

Begegnung Juventus Turin - FC Barcelona Wettbewerb Champions League, Gruppe G Datum Mittwoch, 28. Oktober 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Juventus Stadium, Turin ( )

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona live im TV?

In der UEFA Champions League steht an diesem 27. und 28. Oktober der bereits 2. Spieltag auf dem Programm. Durch die Coronakrise ist der Spielplan in diesem Jahr etwas enger getaktet, sodass Juventus Turin vs. FC Barcelona schon an diesem Mittwoch stattfindet. Ihr wollt Juventus Turin vs. FC Barcelona live im TV sehen?

Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, ob und wo die vollen 90 Minuten von Juve vs. Barca im deutschen Fernsehen zu sehen sind.

Juventus Turin vs. FC Barcelona live im TV sehen: Wer zeigt die Champions League?

Die Übertragungsrechte der UEFA Champions League liegen in dieser Saison 2020/21 beim Unterföhringer TV-Sender Sky und beim Ismaninger Streamingsender DAZN. Das Free-TV hingegen zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten einzelner CL-Spiele gar nicht im deutschen Fernsehen.

Sky zeigt seine Spiele entweder live im Einzelspiel oder aber auch in der bekannten Sky-Konferenz. Doch wie sieht es beim Spiel Juventus Turin vs. FC Barcelona aus - kommt das Spiel in voller Länge live im TV bei Sky?

Sky zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona live im TV - als Teil der Konferenz

Beginn der Übertragung: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Teaser: Der 2. CL-Spieltag mit den Partien - Zenit St. Petersburg (Kommentar: Frank Buschmann), - (Kai Dittmann), Juventus Turin - FC Barcelona (Michael Born), - (Jörg Dahlmann), Club Brügge - (Holger Pfandt) und Ferencvaros Budapest - (Klaus Veltman). Moderation: Sebastian Hellmann, Experten: Dietmar Hamann und Erik Meijer.

Um bei Sky Fußball live anschauen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Hier auf der Homepage erhaltet Ihr alle Informationen rund um die Abos, welche Ihr braucht.

Weil Sky an diesem Mittwoch nicht Juventus Turin vs. FC Barcelona als Einzelspiel zeigt / überträgt, sondern sich mit der Partie des BVB (Borussia Dortmund) befasst, könnt Ihr Juve vs. Barca nur bei Sky in der Konferenz anschauen. Die vollen 90 Minuten dagegen laufen heute andernorts.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM? Alle Informationen zur Übertragung

Ihr könnt also am Mittwoch bei Sky Fußball anschauen, wenn Euch einzelne Ausschnitte von Juventus Turin vs. FC Barcelona reichen. Wollt Ihr aber die Partie in voller Länge anschauen, dann müsst Ihr einen LIVE-STREAM bedienen. Es folgen alle Informationen.

DAZN zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN gibt sich am Mittwoch die Ehre, die vollen 90 Minuten Juventus Turin vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM zu übertragen. Um 20.45 Uhr beginnen bei DAZN die Vorberichte rund um Juventus vs. Barca, hier erfahrt Ihr alles rund um die Aufstellung und auch weitere Details zum Spiel.

Beginn der Übertragung : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Sender : DAZN

: DAZN Moderator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Bei DAZN seht Ihr eine Vielzahl an Spielen der Gruppenphase in der UEFA Champions League im LIVE-STREAM. Pro Spieltag zeigt / überträgt der Ismaninger Sender 14 von 16 Spielen live und in voller Länge auf seiner Plattform. Das geht beim Kanal sogar kostenlos, wenn Ihr noch kein Kunde seid.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, wenn dieser sich neu anmeldet. In 30 Tagen könnt Ihr den ganzen Service kostenlos nutzen und alle Events im LIVE-STREAM anschauen. Nach Ende des Monats kostet das Abonnement bei DAZN 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahresabonnement.

Sky Go und Sky Ticket zeigen Juventus Turin vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM der Konferenz

Im obigen Abschnitt haben wir Euch bereits verraten, dass die Begegnung Juventus Turin vs. FC Barcelona bei Sky nur live in der Konferenz zu sehen ist. Die Übertragungsrechte für die vollen 90 Minuten hält der Ismaninger Streamingsender DAZN - exklusiv.

Two legends of the game, head to head.

This Wednesday.#JuveBarça pic.twitter.com/ijBGBHTyKF — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2020

Aber Sky hat auch mit den beiden Streamingportalen Sky Go und Sky Ticket eine weitere Alternative im Angebot, um Juve vs. Barca am Mittwochabend im LIVE-STREAM zu sehen.

Sky Go ist hier die Option, mit der sich ein reguläres Sky-Abonnement verknüpfen lässt. Wenn Ihr Sky-Kunde seid, dann könnt Ihr Euch mit Eurer Kundennummer Sky Go zu Nutze machen und dort Fußball im LIVE-STREAM anschauen. Einen PIN festlegen müsst Ihr zunächst zwar noch, aber dann kann Juventus Turin vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM der Konferenz angeschaut werden.

Sky Ticket bietet diese Möglichkeit der Übertragung ebenfalls, soviel steht fest. Doch Juventus Turin vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM anzuschauen funktioniert hier weit abseits eines langfristigen Abonnements. Das Sky Ticket könnt Ihr buchen, wann immer Ihr wollt und solange mit dabei bleiben wie gewünscht. Hier findet Ihr alle Informationen rund um die Vertragslaufzeit und die Kosten. So oder so bleibt es aber dabei, dass Ihr an diesem Mittwoch Barcas Gastspiel bei Juventus Turin nicht in voller Länge im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona live? Die Alternativen Highlights und LIVE-TICKER

Juventus Turin vs. FC Barcelona live sehen klappt für Euch an diesem Mittwoch nicht? Dann solltet Ihr Euch vorab nach einer Alternative erkundigen, um entweder live mitzubekommen, was in Turin so geschieht oder sich im Nachgang der Begegnung Juve vs. Barca die besten Szenen zu sehen.

Juventus Turin vs. FC Barcelona könnt Ihr im LIVE-TICKER von Goal verfolgen - dort ist kostenlos nachzulesen, was im Juventus Stadium so geschieht. Alle Tore, Großchancen, Platzverweise und Wechsel findet Ihr hier schnellstmöglich im Ticker. Hier geht's direkt dorthin.

Alternativ werden auch die besten Szenen der Partie beim Streamingsender DAZN in einem Highlightclip zu sehen sein. Bereits kurz nach Abpfiff könnt Ihr Juventus Turin vs. FC Barcelona entweder im Re-Live anschauen oder in einem kurzen Clip zusammengefasst seht.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona live? Die Übertragung auf einen Blick

Juventus Turin vs. FC Barcelona live ... im TV ... Sky Sport 1 HD (nur Konferenz), DAZN (via Smart-TV) im LIVE-STREAM ... DAZN / Sky Go und Sky Ticket (nur Konferenz) im LIVE-TICKER ... Goal in den Highlights ... DAZN

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. FC Barcelona live? Die Gruppe G der UEFA Champions League