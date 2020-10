Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Derbys in der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielen der HSV (Hamburger SV) und St. Pauli gegeneinander. Wer zeigt / überträgt das Derby heute live im TV und LIVE-STREAM?

Hamburger Stadtderby in der 2. ! Der HSV ( ) begrüßt Nachbar am Freitagabend. Um 18.30 Uhr wird das Spiel am 6. Spieltag angepfiffen.

Der HSV will seine weiße Weste wahren und auch das sechste Spiel in Folge für sich entscheiden. Das Team von Trainer Daniel Thioune gewann am vergangenen Wochenende mit 3:1 gegen die Kickers aus Würzburg und grüßt damit weiter von der Tabellenspitze.

Weniger gut sieht es bei den Sankt Paulianern aus. Jedoch ist es bei den Mannen vom Millerntor nach sechs Punkten in fünf Spielen auch kein richtig schlechter Saisonstart. Die Truppe von Coach Timo Schultz rangiert damit auf Tabellenplatz 8.

Die Übertragung der am Freitag: Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli live im TV und LIVE-STREAM?

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli? Die 2. Bundesliga auf einen Blick

Duell Hamburger SV - FC St. Pauli Wettbewerb 2. Bundesliga, 6. Spieltag Datum Freitag, 30. Oktober 2020 | 18.30 Uhr Stadion Volksparkstadion, Hamburg

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli live im TV?

Der Hamburger SV und der FC St. Pauli spielen in der 2. Bundesliga gegeneinander und tragen schon an diesem 6. Spieltag ihr Stadtderby aus. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM? Eines ist in jedem Fall sicher: Kein deutscher Free-TV-Sender überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli live im TV.

Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga genau einem einzigen Sender unterliegen. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, welcher das ist und wie genau Ihr die vollen 90 Minuten live anschauen könnt.

Sky zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Begegnung des HSV gegen St. Pauli am Freitagabend live in seinem Programm. Bei Sky könnt Ihr die 2. Bundesliga live und in voller Länge anschauen, denn jedes einzelne Spiel der Saison 2020/21 wird in voller Länge beim Unterföhringer Fernsehsender gezeigt.

Für HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli gilt an diesem 30. Oktober, dass die Partie entweder live im Einzelspiel oder aber in der berühmten Sky-Konferenz gezeigt / übertragen wird. Hier folgen ein paar Details.

Sky zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli live im TV: Alle Infos

Übertragungsbeginn 18 Uhr Anpfiff 18.30 Uhr Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Kommentator Toni Tomic Teaser Derby-Kracher in der Hansestadt: Spitzenreiter HSV peilt den sechsten Sieg an. Die "Kiezkicker" von St. Pauli wollen das verhindern und dem Erzrivalen die erste Pleite zufügen.

Sky zeigt / überträgt auf Sky Sport 2 die vollen 90 Minuten aus dem Volksparkstadion. Wer sichert sich den ersten Derbysieg der neuen Saison 2020/21 - der HSV (Hamburger SV) oder der FC St. Pauli? Wenn es Euch ausreicht, die besten Szenen der Begegnung zu sehen, weil Ihr auch andere Spiele der 2. Bundesliga live im TV sehen wollt, dann empfehlen wir Euch die Konferenz.

Um Fußball am Freitag live im TV bei Sky sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Auf der Webseite des Pay-TV-Senders findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr bei Sky erwerben könnt. Je nachdem, ob Ihr neben der Bundesliga noch weitere Wettbewerbe sehen möchtet, unterscheidet sich das Abonnement von Sky im Preis. Hier gibt's alle Infos zu den verschiedenen Paketen.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM?

Sky hält die Übertragungsrechte für die vollen 90 Minuten von HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli im TV. Dies gilt auch für die Übertragung von der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM, denn wenn Ihr das Derby nicht verpassen wollt, bietet Euch Sky gleich zwei Optionen.

Sky Go zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM

Die erste Gelegenheit für den Live-Genuss von HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli bietet Euch das mit einem Sky-Abo verknüpfte Portal Sky Go. Wenn Ihr Kunde bei Sky seid, dann könnt Ihr automatisch auf das Streamingportal zugreifen und dort alle Events aus dem Sport live im Stream anschauen.

Hier geht es direkt zum Download der Sky-Go-App. Im LIVE-STREAM zu HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli seht Ihr übrigens das gleiche Bild wie in der regulären TV-Übertragung.

Sky Ticket zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM

Ihr habt jedoch kein langfristiges Sky-Abonnement und wollt auch keines? Für alle, die ein langfristiges Abonnement umgehen möchten, hat Sky dafür das Sky Ticket im Angebot. Wie beim normalen TV-Abo könnt Ihr auch hier zwischen verschiedenen Sport-Tickets wählen, diese jedoch monatlich kündigen. Mehr Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli? Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr am frühen Freitagabend bereits verplant seid und deswegen die vollen 90 Minuten von HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli verpasst, dann überträgt Euch ein LIVE-TICKER das Geschehen aus Hamburg nach Hause. Denn Goal schreibt diesen für Euch kostenlos und sorgt dafür, dass Ihr keine Sekunde verpasst.

Neben schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen liefern wir Euch auch interessante Statistiken, sodass der LIVE-TICKER zudem eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli? Die Highlights der 2. Bundesliga bei DAZN sehen

Die Highlights der 2. Bundesliga sind beim Streamingdienst DAZN zu sehen, wenn Ihr die LIVE-Übertragung bei Sky nicht wahrnehmen könnt. Mit dem Probemonat bei DAZN geht das sogar kostenlos. Bereits 40 Minuten nach dem Ende der Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli seht Ihr dort einen Zusammenschnitt der besten Szenen. Alle Informationen zur 2. Bundesliga auf DAZN findet ihr hier.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli? Die Aufstellung der 2. Bundesliga

Hier erscheint am Freitagabend gegen 17.30 Uhr die Aufstellung des HSV und die des FC St. Pauli.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli? Der Direktvergleich zum Derby

Overall : 33 Begegnungen insgesamt

: 33 Begegnungen insgesamt Bilanz : 19 Siege für den HSV, 8 Unentschieden, 6 Siege für den FC St. Pauli

: 19 Siege für den HSV, 8 Unentschieden, 6 Siege für den FC St. Pauli Torverhältnis : 74:31 Tore

: 74:31 Tore Letztes Duell: HSV vs. St. Pauli 0:2 (22. Februar 2020)

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC St. Pauli? Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick