Wer zeigt / überträgt TSG 1899 Hoffenheim vs. Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung am Montag

Hoffenheim und Union Berlin schließen den Spieltag am Montagabend ab und Ihr könnt live dabei zusehen. Goal erklärt, wer das Duell überträgt.

Beste Unterhaltung am Montagabend! Die TSG empfängt den 1. FC zum Abschluss des 6. Spieltags der . Angestoßen wird um 20.30 Uhr in der PreZero-Arena von Sinsheim.

Beide Teams rangieren nach fünf Spielen im Tabellenmittelfeld der Liga. Hoffenheim konnte bereits sieben Punkte einfahren und steht damit vor dem Spieltag auf Platz neun.

Die Berliner haben sechs Zähler auf dem Konto und damit den zwölften Rang inne. Mit einem Sieg könnten sie die Konkurrenz aus Hoffenheim hinter sich lassen.

Ihr wollt Hoffenheim gegen Union Berlin live verfolgen? Dann lest Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM in diesem Artikel durch!

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Union Berlin live? Das Montagsspiel der Bundesliga

Begegnung TSG Hoffenheim - Union Berlin Datum Montag, 2. November 2020 | 20.30 Uhr Ort PreZero-Arena, (Sinsheim)

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Union Berlin live im TV?

Im Stadion sind in den nächsten vier Wochen keine Zuschauer mehr erlaubt. Alle Fußballfans sind daher auf die Übertragungen im Fernsehen angewiesen. Wo läuft am Montagabend also Hoffenheim gegen Union Berlin? Goal klärt auf.

DAZN zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Union Berlin via Smart-TV

Die Streaming-Plattform DAZN konnte sich die Übertragungsrechte an allen Montagsspielen der diesjährigen Saison sichern. Hoffenheim gegen Union Berlin läuft also exklusiv bei DAZN!

Ab 20.15 Uhr wird live aus Sinsheim berichtet und mit Interviews auf das Duell eingestimmt. Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl führen Euch durch den Abend.

Das Portal ist mithilfe der DAZN-App auf so gut wie allen Smart-TVs empfangbar. Dafür braucht Ihr lediglich eine stabile Internetverbindung und ein Abonnement bei der Plattform.

Die Bundesliga live bei DAZN schauen - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Abonnenten haben Zugriff auf das komplette Bundesligaprogramm von DAZN - im ersten Monat sogar kostenlos! Jeder Neukunde bekommt den ersten Vertragsmonat nämlich geschenkt.

Nach Ablauf des Probeabos könnt Ihr entscheiden, ob Ihr das Angebot weiterführen wollt. Danach kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin auf DAZN sehen - die Übertragung im Überblick:

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Moderator: Tobi Wahnschaffe



Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Union Berlin im LIVE-STREAM?

DAZN ist der exklusive Anbieter des Montagsspiels und überträgt die kompletten 90 Minuten aus Sinsheim im LIVE-STREAM. Mithilfe der DAZN-App oder über den Browser könnt Ihr das Duell auf sämtlichen mobilen Geräten verfolgen.

Klickt Euch dafür auf www.DAZN.com rein oder ladet die DAZN-App auf Euer Tablet oder Smartphone. Mit Eurem DAZN-Abo könnt Ihr Euch anschließend einloggen und das Montagsspiel streamen. Wie Ihr an das Abonnement kommt, gibt's hier zum Nachlesen.

Montagsspiele sind übrigens nicht die einzigen Bundesligapartien, die DAZN im Programm hat. Auch Freitagsspiele und Duelle am Sonntag um 13.30 Uhr könnt Ihr dort sehen. Hier gibt's einen Überblick über das aktuelle Programm.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von TSG Hoffenheim vs. Union Berlin?

Ihr könnt am Montagabend nicht auf der Couch sitzen und den LIVE-STREAM verfolgen? Keine Sorge, denn DAZN schneidet schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights aus Sinsheim zusammen.

Die wichtigsten Szenen sind anschließend auf Abruf für alle DAZN-Abonnenten zu sehen. Alle Details zur Registrierung haben wir unter diesem Link noch mal zusammengefasst.

Neben den Highlights von Hoffenheim gegen Union könnt Ihr auf der Plattform auch Zusammenschnitte aller anderen Bundesligaspiele sehen. DAZN lädt die Videos 40 Minuten nach Abpfiff hoch.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Union Berlin live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen offiziell verkündet.

Sobald das passiert ist, könnt Ihr sie in diesem Abschnitt nachlesen.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Union Berlin? Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt auch ganz ohne Abonnement über das Duell zwischen Hoffenheim und Union Berlin informiert werden. Goal schreibt Euch nämlich einen kostenlosen LIVE-TICKER!

Hier werden die Spielszenen im Minutentakt geschildert und mit Analysen und Statistiken untermalt. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Union Berlin im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick

TSG Hoffenheim gegen Union Berlin läuft live ... ... im TV ... bei DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... in den Highlights ... bei DAZN

