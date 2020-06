Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Eine Bundesligabegegnung am Mittwoch lautet Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04. Wer das Spiel live zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Die Bundesligasaison 2019/20 biegt auf ihre Zielgerade ein. Für und auch für den bestehen noch Chancen, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Dafür muss am Mittwochabend um 18.30 Uhr aber ein Sieg her.

Das Duell ist eine Begegnung zweier Tabellennachbarn: Die SGE um Trainer Adi Hütter steht auf Platz 10, einen Zähler hinter den Schalkern von Coach David Wagner.

Während die Frankfurter am vergangenen Wochenende siegreich vom Gastspiel bei der Berliner Hertha heimreisten, musste S04 mit einem Punkt gegen Leverkusen zufrieden sein.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Goal gibt Euch einen Überblick über die Übertragung der und verrät außerdem weitere Details rund um die Partie.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live? Die Bundesliga am Mittwoch

Partie Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 Datum Mittwoch, 17. Juni 2020 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer Keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live im TV?

Es ist die Frage aller Fragen, wenn Ihr erfahrt, dass die Bundesliga am Mittwoch ausgetragen wird. Wer überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live im TV?

Eines steht schon einmal fest: Das Free-TV zeigt Euch keine Bilder aus Frankfurt, wenn der FC Schalke 04 zu Gast ist. Das liegt daran, dass die vollen 90 Minuten nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden.

In dieser Saison gibt es zwei Sender, die die Bundesliga live im TV zeigen / übertragen. Sky, der Pay-TV-Sender aus Unterföhring, und DAZN, der Ismaninger Live-Streamingdienst, haben die Rechte an der höchsten deutschen Spielklasse.

Zeigt / überträgt Sky die vollen 90 Minuten von Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt / überträgt die Bundesliga in aller Regel dann, wenn am Samstag und am Sonntag gespielt wird. Doch nun befinden wir uns mitten in der englischen Woche, die Fans hoffen auf eine Live-Übertragung.

Doch für das Spiel Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 müssen wir Euch leider enttäuschen. Das Duell am Mittwoch um 18.30 Uhr wird nicht von Sky übertragen.

Durch die Coronapause hat sich nun die englische Woche ergeben, die Rechte für diese Begegnung in der Commerzbank Arena liegen jedoch nicht beim Unterföhringer Sender.

Dafür zeigt Sky alle anderen Begegnungen, die am Dienstag und am Mittwoch um 20.30 Uhr ausgetragen werden in voller Länge als Einzelspiel und in der Sky-Konferenz. Doch die Kernfrage zahlreicher Bundesliga-Fans bleibt: Wer zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live im deutschen Fernsehen?

#Wagner über die @Eintracht: Erfahren, robust, zweikampfstark. Es ist eine Mannschaft, die viel gespielt hat und daher nicht vor Leichtigkeit strotzt. Am Ende haben sie aber weiterhin Ziele, die sie klar formuliert haben.#S04 | #S04PK | #SGES04 — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) June 16, 2020

Sky hat nicht, weil DAZN hat: Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 wird am Mittwochabend live und in voller Länge vom Streaminganbieter aus Ismaning gezeigt / übertragen.

DAZN überträgt am Mittwoch ab 18.15 Uhr eine Begegnung, in der beide Teams gerne den Dreier einfahren wollen würden. Hier bekommt Ihr gleich einmal alle Infos, wie Ihr die vollen 90 Minuten live bei DAZN im TV sehen könnt.

Eines ist natürlich klar: DAZN überträgt eigentlich nur im LIVE-STREAM, mit einem einfachen Kniff geht das Bild auch auf Eurem TV her. Via Smart-TV könnt Ihr dann das ganze Bundesliga-Duell live und in voller Länge sehen.

Ladet Euch einfach die DAZN-App auf Euren Smart-TV, meldet Euch an und dann schaut die Bundesliga live im Fernsehen an.

Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr genau, was Ihr tun müsst, um Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM mit DAZN schauen zu können. Stay tuned!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM?

Ihr habt im oberen Abschnitt einen Überblick bekommen, wer denn die vollen 90 Minuten der Bundesligabegegnung Frankfurt vs. Schalke live im TV überträgt, selbiges folgt nun für die Welt des Internets.

Alle Infos zur Übertragung live im Stream – wo auch immer, ob kostenpflichtig oder nicht, gibt es hier bei Goal.

DAZN überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM

DAZN hat die Rechte für die Begegnung, das wissen wir bereits. Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM sehen ist hier also gar kein Problem.

Die guten Nachrichten nehmen aber damit gar kein Ende, denn wenn Ihr bei DAZN noch kein Abo habt, dann kommt das ganze Spiel für Euch auch noch kostenlos. Der Streamingdienst schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, den man 30 Tage lang verwenden darf / kann / soll. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM.

Nach den Testtagen, in denen der Service von DAZN mit zahlreichen Live-Spielen aus den Top-Ligen Europas getestet werden kann, zahlt Ihr nur 11,99 Euro (pro Monat) oder im Jahrespaket einmalig 119,99 Euro.

Neben der Bundesliga zeigt / überträgt DAZN auch andere Ligen live im Stream: , , , und, und, und. Doch es ist auch nicht nur Spitzenfußball – auch andere Sportarten sind bei DAZN garantiert.

DAZN überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM: Alle Details

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

Übertragungsbeginn: 18.15 Uhr

Anstoß: 18.30 Uhr

Ihr wollt die Begegnung am Mittwochabend live im TV bei DAZN sehen? Dann lest Euch weiter oben nochmal durch, wie Ihr die vollen 90 Minuten von Frankfurt gegen Schalke auf Euren TV-Bildschirm projiziert.

Amazon Prime Video zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM

Das Streaming-Portal Amazon Prime Video hat das Spiel ebenfalls live im Programm und zeigt / überträgt die Begegnung live und in kompletter Länge. Prime-Kunden steht der LIVE-STREAM kostenlos zur Verfügung.

Wer noch keinen Prime-Account hat, kann das Angebot auch 30 Tage lang kostenlos testen. Hier geht's zum Amazon-LIVE-STREAM von Frankfurt gegen Schalke!

Mit @s04 reist der Lieblingsheimgegner der Adler am Mittwochabend nach Frankfurt. Die Eintracht möchte einen Trend bestätigen, die Gäste einen beenden. #SGES04 im Faktencheck 📊#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 16, 2020

Zeigt / überträgt Sky Go oder Sky Ticket Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga live im Stream via Sky Go oder Sky Ticket sehen, das geht am Mittwoch auf jeden Fall! Der Unterföhringer Sender hat die Rechte an der Übertragung aller Spiele, die um 20.30 Uhr angepfiffen werden.

Doch alles, was sich bei Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 um 18.30 Uhr abspielt, wird bei Sky nicht live im Stream übertragen. Der Grund dafür ist einfach: Die Rechte liegen ausschließlich bei DAZN, dem Streamingsender aus dem benachbarten Ismaning.

Zur Info: Auch an diesem Dienstag zeigt / überträgt Sky Go die Bundesliga im LIVE-STREAM und auch Sky Ticket ist mit von der Partie. Am Mittwoch um 18.30 Uhr müsst Ihr jedoch ausweichen und die Bundesliga woanders live anschauen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live? Highlights, LIVE-TICKER und Co. – alle Alternativen auf einen Blick

Ihr wisst schon, dass Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 bei Euch nicht live im TV und LIVE-STREAM schaut? Dann haben wir für Euch die besten Optionen rausgekramt, wie die vollen 90 Minuten dennoch verfolgt werden können.

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 in den Highlights: DAZN zeigt die besten Szenen

DAZN hat nicht nur das ganze Spiel in voller Länge im Angebot, sondern zeigt / überträgt auch die Highlights des Spiels. Rund 40 Minuten nach Abpfiff der Begegnung in der Commerzbank Arena sind die Highlights auf der Plattform zu finden.

Auch hier gilt: Seid Ihr noch kein Kunde, dann könnt Ihr die besten Szenen kostenfrei ansehen, indem Ihr Euch den Gratismonat sichert.

DAZN kostet nach den Testtagen monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro für ein Jahr.

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-TICKER: Goal ist live mit von der Partie

Die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt könnt Ihr nicht nur mit Live-Bildern verfolgen. Auch ein LIVE-TICKER hält Euch auf dem Laufenden, was bei der Bundesligapartie so passiert.

Der LIVE-TICKER von Goal zu Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 ist kostenlos hier aufrufbar. Um 18.00 Uhr beginnen die Vorberichte aus der Commerzbank Arena, ehe dann ab 18.30 Uhr der Ball rollt.

Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Torchance und auch keine Platzverweise.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live? Die Bilanz

Eintracht Frankfurt 100 Spiele bisher FC Schalke 04 38 Siege 37 25 Remis 25 37 Niederlagen 38 151 Tore 144

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live? Die Übertragung auf einen Blick

Wer zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 ... ... live im TV? ... mit DAZN am Smart-TV ... im LIVE-STREAM? ... bei DAZN und Amazon Prime Video ... in den Highlights? ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER? ... bei Goal

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 live? Die VIDEO-Highlights aus dem Hinspiel