Wer zeigt / überträgt Deutschland - Ukraine live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die Nations League

Deutschland ist in der Nations League am 3. Spieltag in der Ukraine gefordert. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In der UEFA steht der 3. Spieltag an, am Samstag (10. Oktober 2020) empfängt die im Olympiastadion zu Kiew . Anstoß beim nächsten Auftritt der DFB-Elf ist um 20.45 Uhr .

Deutschland ist mit zwei Unentschieden in die neue Saison der Nations League gestartet. Im September verpasste man zunächst beim 1:1 gegen Spanien ganz knapp den Sieg , ehe man sich wenige Tage später auswärts mit dem gleichen Ergebnis von der Schweiz trennte . Vor Spiel 3 in Gruppe 4 der Liga A ist die Elf von Trainer Joachim Löw Dritter.

Das Ziel für die Partie in Kiew ist es, am Gegner aus der Ukraine vorbeizuziehen. Die Mannschaft von Stürmerlegende Andriy Shevchenko ist aktuell nämlich mit drei Punkten Zweiter. Im September gab es für die Ukrainer zunächst einen 2:1-Heimerfolg über die , ehe man in dann jedoch deutlich mit 0:4 unter die Räder kam.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel hält Goal alle Informationen dazu parat und verrät Euch dabei natürlich auch, ob der Auftritt der DFB-Elf in Kiew im Free-TV und kostenlos zu sehen ist.

Deutschland vs. Ukraine live in TV und STREAM sehen: Die Daten zur Nations League

Duell Ukraine vs. Deutschland Datum Samstag, 10. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort Olympiastadion, Kiew (Ukraine) Wettbwerb UEFA Nations League, 3. Spieltag

Wer zeigt / überträgt Deutschland - Ukraine live im TV? Die Übertragung der Nations League im Fernsehen

Wer am Samstagabend Bock auf das Länderspiel zwischen der Ukraine und Deutschland hat, der kann die Partie ganz bequem und frei empfangbar im Fernsehen verfolgen. Deutschland vs. Ukraine wird nämlich live im Free-TV übertragen .

Welcher Sender dabei zuständig ist und wie genau die Übertragung aussehen wird, schildern wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt Deutschland - Ukraine live im Free-TV? ARD, ZDF oder RTL?

Im September war noch das ZDF für die Übertragung der Spiele von Deutschland in der Nations League live im TV zuständig. Für die Oktober-Partien nächsten Dienstag gegen die Schweiz und eben auch am Samstag in der Ukraine ist aber die ARD in der Verantwortung.

Auch auf RTL seht Ihr keine Live-Bilder von Ukraine vs. Deutschland, obwohl dort zuletzt das Testspiel der DFB-Elf gegen die gezeigt wurde. Also, noch einmal zusammengefasst: Deutschland - Ukraine wird live im Free-TV in der ARD gezeigt / übertragen .

Bereits um 20.15 Uhr am Samstag, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, beginnt die ARD mit der Vorberichterstattung zu Ukraine gegen Deutschland. Als Experte ist übrigens Weltmeister Bastian Schweinsteiger am Start.

Die ARD zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live im Free-TV - die wichtigsten Infos zur Übertragung im Ersten:

Anpfiff : Samstag, 10. Oktober 2020, 20.45 Uhr

: Samstag, 10. Oktober 2020, 20.45 Uhr Übertragungsbeginn : Samstag, 10. Oktober 2020, 20.15 Uhr

: Samstag, 10. Oktober 2020, 20.15 Uhr Moderator : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Kommentator : Florian Naß

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine im LIVE-STREAM? Läuft das Spiel kostenlos im Internet?

Du bist am Samstagabend unterwegs, willst aber unbedingt live dabei sein, wenn Deutschland auf die Ukraine trifft? Dann haben wir gute Nachrichten: Das Spiel wird nämlich nicht nur live im TV, sondern auch kostenlos im LIVE-STREAM übertragen !

Du benötigst zunächst natürlich eine stabile Internetverbindung. Und dann ist auch im Netz die ARD der Ansprechpartner Nummer eins, um Deutschland vs. Ukraine live zu sehen. Denn das Erste zeigt / überträgt das Match der DFB-Elf am Samstag kostenlos im LIVE-STREAM in seiner Mediathek.

ARD zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine kostenlos im LIVE-STREAM

Die Übertragung im LIVE-STREAM ist identisch mit der im TV. Das heißt: Auch hier geht es um 20.15 Uhr mit Vorberichten aus Kiew los, ehe dann ab 20.45 Uhr bei Ukraine gegen Deutschland der Ball rollt.

Auch im LIVE-STREAM heißt der Experte in der ARD Bastian Schweinsteiger, moderiert wird von Alexander Bommes. Als Kommentator des Spiels fungiert Florian Naß.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live im TV und LIVE-STREAM? Die Tabelle in der Nations-League-Gruppe der DFB-Elf

Platz Land Tore Punkte 1 Spanien 5:1 4 2 Ukraine 2:5 3 3 Deutschland 2:2 2 4 Schweiz 2:3 1

Deutschland vs. Ukraine: DAZN zeigt alle anderen Spiele der Nations League live

Die Spiele von Deutschland in der Nations League werden live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM übertragen. Wie oben erklärt, ist am Samstag bei Ukraine vs. Deutschland die ARD an der Reihe und zeigt das Match live.

Aber am Samstag und Sonntag stehen noch viele weitere Spiele in der Nations League ohne deutsche Betiligung an. Und die beste Nachricht: Mit DAZN könnt Ihr bei all diesen Partien im LIVE-STREAM dabei sein - und das sogar kostenlos!

Am Samstag seht Ihr zum Beispiel den Kracher zwischen Spanien und der Schweiz (20.45 Uhr) live auf DAZN . Und am Sonntag dann Bosnien gegen Holland, gegen , gegen (alle 18 Uhr) oder um 20.45 Uhr vs. , vs. , vs. Türkei und vs. Slowenien - alles im LIVE-STREAM auf DAZN .

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning bei München, den Ihr abonnieren müsst, um auf das Programm zugreifen zu können. Aber: Der erste Monat bei DAZN ist gratis , Ihr könnt das Angebot also erst einmal 30 Tage lang testen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Meldet Ihr Euch also jetzt an, seht Ihr die Nations League an diesem Wochenende kostenlos im LIVE-STREAM.

Und außer der Nations League hat DAZN noch viel mehr zu bieten: Die Freitags-, einige Sonntags- (Anstoßzeit 13.30 Uhr) und alle Montagsspiele der laufen dort live im STREAM, ebenso wie die , die , , , und ausgewählte Partien einiger weiterer Top-Ligen. Zudem gibt es neben Fußball auch Live-Sport wie Basketball (NBA), American Football (NFL), Tennis oder Darts bei DAZN.

Wenn Euch der erste kostenlose Monat überzeugt hat, zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro für DAZN oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Bei letzterer Variante zahlt Ihr heruntergerechnet sogar nur knapp zehn Euro pro Monat. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN bekommt Ihr HIER!

Die Nations League an diesem Wochenende: Diese Topspiele seht Ihr live auf DAZN

10.10.2020, 20:45: Spanien - Schweiz

11.10.2020, 15:00: Kasachstan -

11.10.2020, 18:00: Bosnien - Holland

11.10.2020, 18:00: England - Belgien

11.10.2020, 18:00: Kroatien - Schweden

11.10.2020, 18:00: - Rumänien

11.10.2020, 20:45: Polen - Italien

11.10.2020, 20:45: Frankreich - Portugal

11.10.2020, 20:45: - Ungarn

11.10.2020, 20:45: Russland - Türkei

11.10.2020, 20:45: Kosovo - Slowenien

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live? Die Aufstellung

Welcher Elf vertraut Bundestrainer Joachim Löw für das Nations-League-Spiel in Kiew? Und wie laufen die Gastgeber auf? Etwa eine Stunde vor Anpfiff seht Ihr hier die Aufstellung von Deutschland und der Ukraine.

Deutschland vs. Ukraine live: Das Länderspiel im LIVE-TICKER verfolgen

Wer weder live im TV noch im LIVE-STREAM dabei sein kann, dem ist es immer noch möglich, Deutschland vs. Ukraine am Samstag im LIVE-TICKER zu verfolgen.

Goal bietet einen kostenlosen Ticker zu dem Spiel in der Nations League an. Schon um 20.15 Uhr beginnen wir mit Vorberichten inklusive der Aufstellungen, ab 20.45 Uhr schildern wir Euch dann jede wichtige Szene anschaulich und den Tor-Alarm bekommt Ihr beinahe in Echtzeit. Ihr verpasst also nichts!

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live? Free-TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Infos zur Übertragung