Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? DAZN oder RTL?

Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale der UEFA Europa League. Goal verrät, wo das Hinspiel bei Benfica in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

ist das Überraschungsteam schlechthin in der UEFA . Nun geht es für den Bundesligisten im Viertelfinale gegen Lissabon. Das Hinspiel findet an diesem Donnerstag um 21 Uhr in statt.

Zunächst zu den Hausherren: Benfica kam über die runter in die Europa League, weil man in der Gruppe mit dem FC Bayern Platz drei belegte. In der Zwischenrunde bekam es das Team von Trainer Bruno Lage mit (2:1, 0:0) zu tun, ehe im Achtelfinale dem portugiesischen Top-Klub einen harten Fight lieferte. Nach einer 0:1-Niederlage in ging es im Rückspiel sogar in die Verlängerung, ehe dann am Ende ein 3:0 zu Buche stand.

Die Frankfurter Eintracht ist in der gesamten Europa-League-Saison noch ohne Niederlage. Nach einer tadellosen Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen marschierte das Team von Adi Hütter auch über (2:2, 4:1) und (0:0, 1:0) weiter bis ins Viertelfinale. In der Bundesliga haben sich Rebic, Haller und Co. mittlerweile auf Platz vier hochgearbeitet. In Lissabon will sich die SGE zunächst auf die Defensive konzentrieren, um dann vorne mit ihrer Qualität eiskalt zuschlagen zu können.

Das Rückspiel steigt eine Woche später in der Commerzbank Arena.

Eintracht Frankfurt ist bei Benfica zu Gast: Goal liefert alle Informationen zum Viertelfinale der UEFA Europa League. Hier erfahrt Ihr, wo das Aufeinandertreffen live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt? Die Europa League auf einen Blick

Spiel Benfica - Eintracht Frankfurt Datum Donnerstag, 11. April 2019 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon (Portugal) Kapazität 65.647 Plätze

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV?

Gute Nachrichten für alle regelmäßigen Zuschauer der Europa League: Die Begegnung Benfica vs. Eintracht Frankfurt wird an diesem Donnerstag live im deutschen TV zu sehen sein. Dazu bekommt Ihr den folgenden Zeilen alle Infos.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV?

Wenn Ihr diese Saison bereits fleißig verfolgt habt, dann wisst Ihr es sicher: Die Europa League und damit auch Benfica vs. Eintracht Frankfurt wird am Donnerstag live im deutschen Free-TV übertragen.

Der TV-Sender RTL hat einen Teil der Rechte an der Übertragung des europäischen Klubwettbewerbs und zeigt / überträgt das Viertelfinale deswegen live und in voller Länge. Ursprünglich war es RTL Nitro, der Spartensender, der die Begegnungen übertragen / gezeigt hat. Seit dem Viertelfinale nimmt sich RTL selbst aber der Sache an.

Die vollen 90 Minuten gibt es am Donnerstag ab 21 Uhr bei RTL. Um 20.15 Uhr geht es mit den Vorberichterstattungen los, ehe dann 45 Minuten später der Ball rollt.

Alternativ zur TV-Übertragung bei RTL habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel mit einem LIVE-STREAM zu verfolgen.

#SGEuropa: Diese 21 Spieler machen sich auf den Weg nach Lissabon

Rönnow

Trapp

Zimmermann

Ndicka

Falette

Rebic

Fernandes

De Guzman

Jovic

Haller

Kostic

Gacinovic

Hinteregger

Willems

Torró

Rode

Abraham

Hasebe

Chandler

Da Costa

Paciencia pic.twitter.com/RP4ejEGjm7 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 10. April 2019

Zeigt / überträgt Sky Benfica vs. Eintracht Frankfurt heute im Pay-TV?

Sky zeigt / überträgt die UEFA Europa League und damit auch die Begegnung Benfica vs. Eintracht Frankfurt nicht live im deutschen TV. Das liegt an der geänderten Rechtesituation in . Nach dieser spielt Sky nämlich keine Rolle mehr in Sachen Europa-League-Übertragung.

Die Rechte, die Sky aber bis zur vergangenen Saison noch besaß, sind mittlerweile allesamt zum Ismaninger Streamingportal DAZN gewandert. Dieses zeigt alle Partien im LIVE-STREAM auf seiner Plattform. Hinzu kommt jeweils ein Spiel pro Spieltag im Free-TV bei RTL. Hier bekommt Ihr einen Überblick, welche Begegnungen dieser Tage noch so live im TV anzusehen sind.

Alternativ könnt Ihr die Begegnung Eintracht Frankfurts bei Benfica auch live im Stream anschauen.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt? Europa League im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr das Spiel Benfica vs. Eintracht Frankfurt nicht im TV, sondern lieber online anschauen wollt, dann solltet Ihr DAZN bemühen. Denn der Streamingdienst zeigt / überträgt die Begegnung am Donnerstag im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM? DAZN

DAZN hat seit der Saison 2018/19 das Recht, alle Spiele der UEFA Europa League live im Stream zu zeigen / übertragen. Daraus folgt natürlich: Benfica vs. Eintracht Frankfurt läuft am Donnerstag ebenfalls in voller Länge auf der Plattform des Ismaninger Unternehmens.

Los geht's aus Lissabon bereits um 20.45 Uhr, wenn sich Moderator Alex Schlüter und Kommentator Jan Platte live zu Wort melden. Zudem assistieren den beiden an diesem Abend Ralph Gunesch und Jonas Hummels mit ihrer Expertise. Um 21 Uhr beginnt dann das Hinspiel zwischen Benfica und der SGE.

Zeigt / überträgt Sky Go Benfica vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Sky hat seit vergangenem Jahr keine Übertragungsrechte mehr für die UEFA Europa League. Demnach ist die Begegnung zwischen dem portugiesischen Top-Klub und den Hessen in dieser Woche nicht live im Stream von Sky Go oder Sky Ticket zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt? Hier den Gratismonat von DAZN sichern

DAZN zeigt / überträgt nicht nur ein Spiel der UEFA Europa League, sondern hat am 11. April alle anderen Viertelfinalbegegnungen live im Stream auf Lager. Diese gibt es als Einzelspiel und auch in der Goal-Zone, der DAZN-Konferenz.

Die vollen 90 Minuten zwischen Benfica und Eintracht Frankfurt könnt Ihr im LIVE-STREAM sehen - und das kostenlos! Das funktioniert mit dem Gratismonat, den DAZN Euch am Anfang jeder Mitgliedschaft schenkt.

Was müsst Ihr tun, um die Begegnung live zu erleben? Die einzige Voraussetzung, um bei DAZN LIVE-STREAM's anschauen zu können, ist ein Abonnement, das Ihr zwingend abschließen müsst. Dazu folgt Ihr am besten dem obigen Link.

Nach der Testphase kostet Euch das Abo nur 9,99 Euro ab Monat zwei. Kündigen geht jederzeit und ohne Probleme!

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt? LIVE-STREAMING bei DAZN

DAZN ist ein Streaming-Portal, das pro Jahr bis zu 8.000 Sportereignisse live zeigt / überträgt. Neben gleichzeitig aufrufbaren Streams gibt es auch die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live nochmals in Erinnerung zu rufen. Dies funktioniert natürlich auch beim Aufeinandertreffen zwischen Benfica und der Frankfurter Eintracht.

Wie könnt Ihr den LIVE-STREAM zu Euch ins Wohnzimmer holen?

Alles was Ihr braucht ist ein digitales Endgerät, denn: Ob auf dem PC, Android- und Apple-Geräten oder dem Smart-TV - die DAZN-App kann man an Ort und Stelle verwenden. Der Download ist im Google Play - und dem App-Store möglich. Wer zudem einen Amazon-Fire-TV-Stick oder eine Playstation 4 besitzt, kann diese ebenfalls zur DAZN-Welt verwandeln. Downloaden, registrieren, Spitzensport live streamen!

Was Ihr unbedingt wissen solltet: DAZN zeigt / überträgt auch die UEFA Champions League, die Premier League, die , und . Zudem gibt es die -Highlights und viele weitere Sportarten zu bestaunen.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt? Die Opta-Fakten zur Partie

Benfica und Eintracht Frankfurt treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Benfica verlor keines seiner sechs Europa-League-Spiele gegen deutsche Teams (fünf Siege, ein Remis), während Frankfurt gegen Portugiesen ebenfalls noch ungeschlagen im Wettbewerb ist (zwei Remis gegen Porto).

Nachdem Benfica zwischen 2009/10 und 2015/16 in sechs von sieben Spielzeiten in einem europäischen Viertelfinale stand, erreichte Benfica diese Runde nun zum ersten Mal seit 2015/16 wieder, als gegen Bayern München im Champions-League-Viertelfinale Endstation war.

Eintracht Frankfurt steht zum fünften Mal im Viertelfinale des UEFA-Cups bzw. der Europa League, allerdings zum ersten Mal seit 24 Jahren. Im UEFA-Cup-Viertelfinale 1994/95 scheiterten die Hessen jedoch am späteren Finalisten .

Benfica verlor seit Einführung der Europa League zur Saison 2009/10 keines seiner 20 Heimspiele im Wettbewerb (17 Siege, drei Remis) – kein anderes Team absolvierte so viele Partien vor heimischem Publikum und blieb ungeschlagen (auf Platz zwei folgt Fulham mit zehn).

Frankfurts Stürmer Luka Jovic erzielte schon fünfmal einen Führungstreffer in dieser Europa-League-Saison – häufiger als jeder andere Akteur. Unter anderem erzielte er den 1:0-Siegtreffer im Achtelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Eintracht Frankfurt? Die letzten Nachrichten vor der Partie am Donnerstag

Abwehrspieler Martin Hinteregger vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hofft trotz der im Punktspiel bei Schalke 04 (2:1) erlittenen Verletzung auf einen Einsatz in der Europa League in der kommenden Woche.

"Ich denke, dass es kein Problem ist. Aktuell fühle ich mich gut", sagte der Österreicher, der wegen einer Kehlkopf- und Brustkorbprellung sowie einer Mittelhand-Fraktur früh (38. Minute) ausgewechselt werden musste.

