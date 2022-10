Heute steigt in der Bundesliga die Partie FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel live? GOAL hat alle Infos.

Am Freitag um 20.30 Uhr eröffnet die Partie FC Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim den 10. Spieltag in der Bundesliga. Damit messen sich der Drittletzte und der Sechste. Die Königsblauen und die Sinsheimer holten sechs und 14 Punkte.

Der FC Schalke 04 nahm vier seiner Zähler in der ersten September-Hälfte mit. Hierbei erreichte die Elf von Frank Kramer ein Unentschieden in Stuttgart und einen Heimerfolg gegen den VfL Bochum. Danach unterlagen die Gelsenkirchener im Revierderby beim BVB, zu Hause gegen Augsburg und am letzten Samstag in Leverkusen.

Die TSG Hoffenheim kassierte am Tag zuvor eine Heimniederlage gegen Werder Bremen. Damit endete für die Mannschaft von André Breitenreiter eine Serie mit drei ungeschlagenen Partien. Hierbei gab es für die Sinsheimer einen Heimerfolg gegen Schalke 04 und Punkteteilungen gegen Freiburg sowie bei der Hertha.

FC Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel? Die Bundesliga-Partie auf einen Blick

Spiel: FC Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim Datum: Freitag, 14. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel? Die Übertragung der Bundesliga bei DAZN

Die Begegnung zwischen Schalke 04 und Hoffenheim findet am 10. Spieltag statt. Zudem geht sie freitags über die Bühne. Daher hält DAZN die Exklusivrechte an der Übertragung. Infolgedessen kommt Ihr für die Übertragung des Spiels in der VELTINS-Arena nicht um ein Abo herum. Hierbei stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr monatlich 24,99 Euro oder 29,99 Euro bezahlen. Doch hier versorgt Euch der Streaming-Anbieter mit etlichen Infos:

Der Abschluss erfolgt in Windeseile. Daraufhin müssen die Eigentümer von internetfähigen Fernsehern die Gratis-App installieren. Zudem könnt Ihr TV-Geräte per HDMI-Kabeln mit Notebooks und PCs vernetzen. Doch schreibt Euch nun die Kernfakten zur Partie aus Gelsenkirchen auf:

Übertragungsbeginn: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

FC Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr eine geeignete Internetverbindung zur Verfügung habt, könnt Ihr das gesamte Programm von DAZN im LIVE-STREAM mitverfolgen. Das gilt folgerichtig ebenso für die Übertragung der Begegnung FC Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim. Hierfür könnt Ihr ebenso Tablets und Smartphones verwenden.

Zu FC Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Ferner hält Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Spiel FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim im Bilde. Denn: Wir informieren Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen in der VELTINS-Arena. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr FC Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim

Als Abonnenten von DAZN könnt Ihr Euch die Höhepunkte ab Samstag um 17.30 Uhr in der Highlight Show ansehen. Danach liegt Ihr ab 18.30 Uhr in der ARD bei der Sportschau und ab 23.00 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF richtig. Hierfür stehen Euch auch die Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.

So wird FC Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim heute im TV und im LIVE-STREAM übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

FC Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel? Die Aufstellungen

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.