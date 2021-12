Borussia Dortmund trifft in den K.o.-Runden-Playoffs der Europa League auf Schottlands Meister Glasgow Rangers. Das ergab die Auslosung am Montagmittag in Nyon. RB Leipzig, der zweite deutsche Absteiger aus der Champions League, bekommt es mit Real Sociedad zu tun.

Eine spektakuläre Paarung erwartet die Fans außerdem beim Duell des FC Barcelona mit Napoli.

Mehr dazu in Kürze!