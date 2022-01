FC Barcelona vs. Real Madrid: Wer zeigt / überträgt den Clasico in der Supercopa live?

Spitzenspiel in der spanischen Supercopa! Am Mittwoch, dem 12. Januar 2022, spielt Real Madrid im Clasico gegen den FC Barcelona. Anstoß des Halbfinals ist um 20.00 Uhr in Riad, Saudi-Arabien. GOAL versorgt Euch mit allen notwendigen Informationen zur Übertragung der Begegnung im TV sowie LIVE-STREAM.

Der FC Barcelona hat in der laufenden Saison mit einigen Problemen zu kämpfen. Nicht nur finanziell, sondern auch sportlich läuft es nicht rund bei den Katalanen. In der Liga steht der fünffache Champions-League-Sieger nur auf dem fünften Rang, der Abstand an die Spitze beträgt bereits satte 15 Zähler. In der Königsklasse war zudem bereits nach der Gruppenphase Schluss. Hoffnung dürfte vor der Rückrunde die Verpflichtung von Angreifer Ferran Torres machen, der für kolportierte 55 Millionen Euro von Manchester City geholt wurde.

Während die Saison 2021/22 beim großen Rivalen von der Mittelmeerküste eher schleppend läuft, haben die Fans von Real Madrid keinen Grund zur Sorge. Die Königlichen thronen auf dem ersten Tabellenplatz in LaLiga und müssen sich nach aktuellem Stand lediglich um den FC Sevilla sorgen, der den Madrilenen im Nacken hängt. In der Champions League gelang darüber hinaus der Einzug in das Achtelfinale, dort geht es im Februar gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain.

Der FC Barcelona muss sich im Halbfinale der Supercopa mit Real Madrid auseinandersetzen. Aber warum wird der Clasico nicht live im TV und LIVE-STREAM übertragen? In diesem Artikel liefert GOAL Antworten.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Real Madrid? Der Clasico in der Übersicht

Begegnung: FC Barcelona vs. Real Madrid

Wettbewerb: Supercopa, Halbfinale

Datum: 12. Januar 2022, 20:00 Uhr

Austragungsort: Riad (Saudi-Arabien)

FC Barcelona vs. Real Madrid nicht live im TV? Der Modus der Supercopa

Die Supercopa ist das spanische Pendant zum deutschen Supercup und wird zwischen dem amtierenden Meister, dem amtierenden Pokalsieger und zwei weiteren Teams ausgespielt. In der laufenden Spielzeit sind das neben den zwei spanischen Schwergewichten Atletico Madrid und Athletic Bilbao.

Der beschriebene Modus existiert allerdings erst seit 2019 - zuvor bestritten lediglich der amtierende Meister sowie der Sieger der Copa del Rey ein Endspiel um den Pokal. Titelverteidiger ist übrigens das Team aus Bilbao.

FC Barcelona vs. Real Madrid nicht live im TV: Supercup-Umzug nach Saudi-Arabien in der Kritik

Bereits im Jahr 2019 schloss der spanische Fußballverband RFEF einen Deal mit Saudi-Arabien. Laut Medienberichten zahlt der Wüstenstaat knapp 30 Millionen Euro pro Jahr für die Verlegung der Partien auf die arabische Halbinsel.

Doch die Kritik an dem Umzug ließ nicht lange auf sich warten, Aktivisten und Medien beanstandeten die prekäre Menschenrechtssituation vor Ort und verweigerten sogar bereits eine Live-Übertragung. Der Verband um Luis Rubiales sieht in der Verlegung und dem Sport selbst hingegen eine große Möglichkeit, die Lage zu verbessern. "Mit Fußball kann man eine Gesellschaft verändern", so ein Teil des damaligen Statements.

FC Barcelona vs. Real Madrid nicht live im TV: Weder DAZN noch Sky mit Rechten am Clasico

Während der deutsche Supercup traditionsgemäß im Free-TV übertragen wird, ist es nicht möglich, den Clasico im spanischen Supercopa-Halbfinale in voller Länge zu genießen.

Der Grund dafür liegt an den Übertragungsrechten, die sich keiner der großen Anbieter in Deutschland gesichert hat. Weder der Pay-TV-Sender Sky noch der Streamingdienst DAZN zeigt das Kräftemessen, selbiges gilt für Eurosport sowie die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF.

FC Barcelona vs. Real Madrid nicht im LIVE-STREAM: Clasico normalerweise auf DAZN

Für Freunde des spanischen Fußballs besteht allerdings kein Grund zur Sorge, denn alle Partien aus LaLiga und Copa del Rey sind weiterhin live verfügbar. Darüber hinaus läuft beispielsweise auch die Serie A, ausgewählte Partien der Bundesliga und Champions League sowie Begegnungen aus den US-amerikanischen Profiligen NFL und NBA auf der Plattform.

Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS von DAZN zu erhalten, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Registriert Euch einfach auf der Website, wählt Euer gewünschtes Abo aus und loggt Euch auf einem Gerät Eurer Wahl ein - einzig eine stabile Internetverbindung ist notwendig. Dann könnt Ihr den dritten Clascio der Saison, der Mitte März im Rahmen der Rückrunde von La Liga ausgetragen wird, auf jeden Fall in voller Länge genießen.