Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

Am Dienstag empfängt ein abstiegsgefährdetes Werder Bremen den FC Bayern München. Wer zeigt die Begegnung live im TV und im LIVE-STREAM?

Es sind die Woche der Entscheidungen in der : Mit einem Erfolg gegen kann der am Dienstag das Titelrennen entscheiden, während sich die Hausherren nach dem x:x gegen den an den letzten Strohhalm klammern, nicht in die absteigen zu müssen. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Weserstadion.

Beim ersten Aufeinandertreffen dieser Saison gewann der FC Bayern mit 6:1. Werder Bremen konnte durch Milot Rashica (24.) sogar mit 1:0 in Führung gehen, doch ein Doppelschlag von Philippe Coutinho und Robert Lewandowski (45.) ließ den Knoten bei den Hausherren platzen. Die weiteren Tore erzielten ebenfalls Coutinho (63., 78.) und Lewandowski (72.) sowie Thomas Müller (75.).

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am Dienstag. Außerdem: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften und die Tabellenkonstellation.

Werder Bremen gegen den FC Bayern live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Duell Werder Bremen - FC Bayern Datum Dienstag. 16. Juni 2020 (20.30 Uhr) Ort Weserstadion, Bremen Zuschauer keine

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern live im TV?

Ein Blick auf die Tabellenkonstellation reicht bereits, um zu verstehen, welche Spannung in dieser Begegnung steckt. Der FC Bayern möchte den letzten Schritt in Richtung Meisterschaft gehen, Werder Bremen muss dreifach punkten, um im Tabellenkeller nicht den Anschluss zu verlieren.

Die Bundesliga ist meistens nicht live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, da die Übertragungsrechte für das deutsche Oberhaus beim Pay-TV liegen. Aber wird auch die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern heute nicht im Free-TV übertragen?

Sky zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern live im Pay-TV

Sky hat sich bereits vor vielen Jahren die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert und darf auch in dieser Saison 266 von 306 Spielen live zeigen. Zwar zeigt auch der Streamingdienst DAZN manche Duelle in voller Länge im LIVE-STREAM, im TV wird Werder Bremen gegen den FC Bayern jedoch nur bei Sky übertragen.

Bereits um 20 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnt der Pay-TV-Anbieter auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD mit der Übertragung. Als Moderatoren sind am Dienstag Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus im Einsatz. Pünktlich zum Anstoß schaltet Sky zu Kommentator Kai Dittmann ins Weserstadion.

Werder Bremen gegen den FC Bayern wird live im TV bei Sky gezeigt / übertragen:

Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Kommentator: Kai Dittmann

Um die Einzelspiele der Bundesliga live bei Sky sehen zu können, ist jedoch ein Abonnement des Pay-TV-Anbieters erforderlich. Auf der offiziellen Webseite des Unternehmens findet Ihr alle Pakete, die bei Sky zu erwerben sind, und erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden Euch zur Verfügung stehen.

Zeigt / überträgt das Free-TV Werder Bremen gegen den FC Bayern ebenfalls live?

Auch das deutsche Free-TV zeigt / überträgt ausgewählte Spiele der Bundesliga live. Das ist meistens zur Eröffnung der Hin- und Rückrunde am ersten und 18. Spieltag die Regelung. Trotz der Spannung des Duells wird Werder Bremen gegen den FC Bayern somit nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern im LIVE-STREAM?

In teilen sich mit Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN in dieser Saison zwei Anbieter die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Wer zeigt / überträgt jedoch die 90 Minuten zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern am Dienstag in voller Länge im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen: Sky Go zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern

Sky hat sich bereits vor vielen Jahren als größter TV-Partner der Bundesliga etabliert und zeigt / überträgt neben der Konferenz, die am Dienstag auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen sein wird, auch alle Einzelspiele der Bundesliga im Pay-TV und im LIVE-STREAM.

Somit ist Sky auch im Internet die einzige legale Möglichkeit, um Werder Bremen gegen den FC Bayern im LIVE-STREAM unterwegs zu streamen. Wenn Ihr bereits ein Abonnement bei Sky abgeschlossen habt, solltet Ihr den Streamingdienst Sky Go in Betracht ziehen, denn mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr das Angebot kostenlos nutzen.

Um auf das Angebot zugreifen zu können, müsst Ihr nur die kostenlose Sky-Go-App hterunterladen, die Euch für Android-Geräte im Google Play-Store oder für iOS-Geräte im App-Store von Apple zur Verfügung steht, und schon könnt Ihr die Bundesliga auch im LIVE-STREAM sehen.

Werder Bremen gegen den FC Bayern im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket überträgt ebenfalls

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern wird aber nicht nur im LIVE-STREAM bei Sky Go gezeigt. Solltet Ihr bislang kein Sky-Abo besitzen, dann hat der Pay-TV-Sender noch Sky Ticket für Euch im Angebot, das monatlich gekündigt werden kann.

Damit könnt Ihr zwar ebenfalls auf das gesamte Angebot von Sky zugreifen, umgeht aber ein langfristiges Abonnement. Somit ist Sky Ticket für alle geeignet, die spontan in den Genuss von Live-Fußball kommen wollen. Für 29,99 Euro bietet Sky zurzeit das End of Season Ticket an, mit dem Ihr die ganze restliche Saison im LIVE-STREAM sehen könnt.

Zeigt / überträgt auch DAZN Werder Bremen gegen den FC Bayern im LIVE-STREAM?

Viele Fußball-Liebhaber wissen bereits, dass die Bundesliga auch im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt wird, doch hat der Streamingdienst am Dienstag auch das Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern im Programm?

An dieser Stelle zunächst die guten Nachrichten: Mit gegen Schalke 04 zeigt DAZN zwar auch in der englischen Woche Live-Fußball, am Dienstag seht Ihr auf der Plattform allerdings nur die Highlights der Bundesliga.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Bremen gegen Bayern nicht live im Stream von DAZN übertragen wird, denn der Streamingdienst zeigt mit wenigen Ausnahmen nur die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die frühen Sonntagsspiele um 13.30 Uhr im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern live? Die Highlights bei DAZN sehen

Neben der Übertragung bei Sky habt Ihr zudem die Möglichkeit, Euch die Highlights von Werder Bremen gegen den FC Bayern bei DAZN anzuschauen. Das ist für alle interessant, die am Dienstag um 20.30 Uhr unterwegs sind und die Begegnung deshalb nicht live schauen zu können.

Gegen 23 Uhr findet Ihr die Zusammenfassungen aller Bundesliga-Spiele bei DAZN, die Ihr mehrere Tage auf der Plattform abrufen könnt. Um auf dieses Angebot zugreifen zu können, benötigt Ihr allerdings DAZN-Abonnent sein.

Als Neukunde könnt Ihr mit dem Gratismonat von DAZN das gesamte Programm zunächst vier Wochen testen und somit die Highlights von Werder Bremen gegen den FC Bayern sogar umsonst schauen. Hat Euch der Probemonat überzeugt, könnt Ihr das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen.

Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung bei DAZN. In einem gesonderten Artikel auf unserer Webseite haben wir zudem das komplette DAZN-Programm der nächsten Tage für Euch zusammengefasst.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern live? Die Übertragung der Bundesliga

Werder Bremen gegen den FC Bayern München ... ... im TV ... ... auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD ... im LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go und Sky Ticket ... in den Highlights ... ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal (kostenlos)

Werder Bremen gegen den FC Bayern: Der Direktvergleich in der Bundesliga

WERDER BREMEN INSGESAMT 107 DUELLE FC BAYERN MÜNCHEN 26 Siege 56 25 Unentschieden 25 56 Niederlagen 26 124 Tore 217

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 92:31 61 73 2. 31 82:35 47 66 3. 31 77:32 45 62 4. 31 57:41 16 57 5. Borussia M'gladbach 31 58:38 20 56 6. Wolfsburg 31 44:38 6 46 7. TSG Hoffenheim 31 42:52 -10 43 8. 31 41:43 -2 42 9. Schalke 04 31 36:48 -12 39 10. Eintracht Frankfurt 31 53:56 -3 38 11. 31 44:55 -11 38 12. 31 48:59 -11 35 13. 31 42:57 -15 35 14. 1. FC 31 37:54 -17 35 15. 1. FSV 31 39:63 -24 31 16. 31 33:61 -28 28 17. Werder Bremen 31 35:64 -29 28 18. SC Paderborn 07 31 34:67 -33 20

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.