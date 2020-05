Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Schalke empfängt Augsburg am frühen Sonntagnachmittag und Ihr könnt das Duell live und sogar kostenlos verfolgen! Goal erklärt Euch alle Infos dazu.

Der 27. Spieltag der bringt gleich drei Sonntagsspiele mit sich. Das erste Duell steigt zwischen und . Anstoß in der Veltins-Arena ist um 13.30 Uhr.

Eine Woche nach der Derbypleite gegen Borussia Dortmund (0:4) wollen die Schalker die Niederlage wiedergutmachen, um im Rennen um die internationalen Plätze zu bleiben. Derzeit stehen die Knappen auf Platz acht.

In Augsburg muss der Blick hingegen eher ans Ende der Tabelle wandern, die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich rangiert momentan mit vier Zählern Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf Platz 14.

Schalke gegen Augsburg könnt Ihr live und in voller Länge verfolgen! Lest Euch dafür in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung der Begegnung im TV und LIVE-STREAM durch.

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg: Das Sonntagsspiel auf einen Blick

Duell FC Schalke 04 vs. FC Augsburg Datum Sonntag, 24. Mai - 13.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer Keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-STREAM?

Das Duell zwischen Schalke und Augsburg ist das letzte Spiel der Saison, das an einem Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Die Übertragungsrechte hierfür konnte sich die Streaming-Plattform DAZN sichern. Schalke gegen Augsburg seht Ihr dort in kompletter Länge im LIVE-STREAM .

DAZN zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Augsburg live

Der Streaming-Dienst DAZN ist am frühen Sonntagnachmittag Eure Anlaufstelle, wenn Ihr Schalke gegen Augsburg live sehen wollt. Die Übertragung startet um 13.15 Uhr , also eine viertel Stunde vor Anpfiff.

Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Freddy Harder und Experte Sebastian Kneißl stimmen Euch auf die Partie ein und berichten umfassend vom Geschehen in Gelsenkirchen.

Die Übertragung steht jedem DAZN-Abonnenten zur Verfügung. Solltet Ihr noch kein Mitglied sein, könnt Ihr das Spiel sogar völlig kostenlos verfolgen. Der erste Monat der Mitgliedschaft ist nämlich umsonst!

Wer danach nicht mehr auf das Angebot nicht verzichten, zahlt 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo . Solltet Ihr nicht überzeugt sein, könnt Ihr nach dem Probemonat auch umsonst kündigen.

Mit dem DAZN-Abo stehen Euch dann in der restlichen Saison alle Übertragungen der Montags- und Freitagsspiele in voller Länge zur Verfügung, sowie die Highlights sämtlicher Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Hier gibt's die Infos zur Anmeldung bei DAZN ausführlich erklärt .

Schalke gegen Augsburg live bei DAZN schauen - hier läuft das Spiel

Streaming-Plattform : DAZN

: DAZN Vorberichte : Ab 13.15 Uhr

: Ab 13.15 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Freddy Harder

: Freddy Harder Experte : Sebastian Kneißl

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Augsburg im TV?

Nachdem Fans bei den restlichen Spielen der Saison nicht im Stadion anwesend sein dürfen, sind umso mehr auf die Übertragungen im TV angewiesen. Wo läuft Schalke gegen Augsburg also im Fernsehen?

Wird Schalke gegen Augsburg live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Viele Fans forderten nach Re-Start der Bundesliga, dass die restlichen Geisterspiele der Saison im frei empfangbaren Fernsehen laufen sollen. Der Forderung wurde jedoch nur teilweise gerecht, nachdem die Samstagskonferenz an den ersten beiden Spieltagen nach der Zwangspause auf Sky Sport News HD lief.

Die restlichen Spiele der Saison laufen hingegen entweder auf dem Pay-TV-Sender Sky oder - wie bei Schalke gegen Augsburg - auf der Streaming-Plattform DAZN. Im Free-TV wird in der aktuellen Saison keine Bundesliga mehr laufen.

Wird Schalke gegen Augsburg live im Pay-TV gezeigt / übertragen?

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt für das Spiel zwischen Schalke und Augsburg keine Übertragungsrechte. Hier laufen am Sonntag dagegen FSV Main gegen (15.30 Uhr) und gegen (18 Uhr) live und in voller Länge.

Das Duell um 13.30 Uhr wird somit weder im Free-TV noch im Pay-TV gezeigt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die Begegnung dennoch am TV zum Laufen zu bringen.

Schalke gegen Augsburg läuft am Smart-TV mit DAZN

Der LIVE-STREAM von DAZN ist auf allen mobilen Geräten verfügbar und sogar mit dem Smart-TV kompatibel. Ladet Euch dafür einfach die kostenlose DAZN-App herunter.

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann Schalke gegen Augsburg auch mithilfe der PlayStation oder des Amazon Fire TV Sticks auf herkömmlichen TV-Geräten zum Laufen bringen.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Augsburg? DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr könnt zur außergewöhnlichen Anstoßzeit um 13.30 Uhr den LIVE-STREAM nicht einschalten? Keine Sorge, denn DAZN lädt schon kurz nach Abpfiff einen Highlight-Clip auf der Plattform hoch.

Alle DAZN-Abonnenten können das Video anschließend jederzeit auf Abruf anschauen. Einzige Voraussetzung hierfür ist die Mitgliedschaft beim Streaming-Dienst.

Lest Euch hier durch, was das Programm von DAZN sonst noch zu bieten hat!

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 gegen FC Augsburg im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg läuft ... ... im TV ... ... auf DAZN (Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... ... auf DAZN ... in den Highlights ... ... bei DAZN

