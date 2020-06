Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung

Am Samstag spielen der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach gegeneinander. Wer zeigt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Der spielt in der seit der Coronapause groß auf. Nun will der deutsche Rekordmeister am Samstag um 18.30 Uhr den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel machen.

2:0 bei Union Berlin, 5:2 gegen Eintracht Frankfurt, 1:0 beim BVB, 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf und 4:2 in Leverkusen - was die Mannschaft von FCB-Trainer Hansi Flick derzeit auf den Rasen zaubert, ist aller Ehren wert. Kein Wunder, dass man kurz vor der nächsten deutschen Meisterschaft steht. Gegen Gladbach soll in jedem Fall ein Heimsieg her.

Borussia Mönchengladbach spielt um die direkte Champions-League-Qualifikation. Dafür wäre ein Punktgewinn in der Allianz Arena Gold wert. Das Team von Trainer Marco Rose erlitt vergangenes Wochenende eine empfindliche 0:1-Niederlage in Freiburg, obwohl man dort eigentlich die klar bessere Mannschaft war.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am Samstag. Außerdem: Die letzten Spiele und die Tabellenkonstellation.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Das Bundesligaspiel auf einen Blick

Duell FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Datum Samstag, 13. Juni 2020 (18.30 Uhr) Ort Allianz Arena, München Zuschauer keine (Geisterspiel) Aufstellung Gegen 17.30 Uhr hier entlang

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live im TV?

Es ist das Spitzenspiel des 31. Spieltags der Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena und man stellt sich die Frage, wer die vollen 90 Minuten live im TV zeigt / überträgt.

Die Bundesliga kommt in dieser Saison in aller Regel nicht live im deutschen Fernsehen, da die Rechte nicht beim Free-TV liegen. Doch ist das auch am Samstag so oder wer überträgt FC Bayern München vs. Gladbach am Samstag live?

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live im Pay-TV

Die Bundesliga läuft nicht live im Free-TV, im Pay-TV kommt Ihr dagegen in den ultimativen Live-Genuss der höchsten deutschen Spielklasse. Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live und in voller Länge im TV.

Der Pay-TV-Sender hat das Spiel live, exklusiv und in voller Länge im Programm. Um 17.30 Uhr beginnt die Übertragung mit den Vorberichten auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Pünktlich zum Anpfiff um 18.30 Uhr wird live in die Allianz Arena geschaltet.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach wird live im TV bei Sky gezeigt / übertragen:

Übertragungsbeginn : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Um den Pay-TV-Kanal von Sky freizuschalten, benötigt Ihr ein TV-Abo mit dem Bundesligapaket. Zu welchen Konditionen das derzeit erhältlich ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite .

Zeigt / überträgt das Free-TV FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live?

Das deutsche Free-TV zeigt / überträgt pro Saison ausgewählte Bundesligaspiele live im TV. Das ist zumeist dann der Fall, wenn die Bundesliga am 1. Spieltag oder am 18. Spieltag die neue Runde eröffnet.

Doch wir befinden uns bereits am Ende der Saison, vier Spieltage sind noch zu gehen. Zeigt / überträgt das Free-TV FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach denn dann live?

Nein, Bayern gegen Gladbach wird nicht frei empfangbar übertragen. Das Spiel läuft exklusiv bei Sky im Pay-TV. Die ersten Bilder des Spiels laufen im Free-TV im Aktuellen Sportstudio ab 23 Uhr im ZDF.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM?

Im deutschen Fernsehen zeigt Sky die ganze Begegnung FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live im TV. Dafür braucht Ihr ein Abonnement, welches Euch monatlich eine gewisse Summe kostet.

Wie sieht es aber im Internet aus? Wer zeigt die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM? Hier erfahrt Ihr es.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM

Sky ist auch im Internet Ansprechpartner für Euch, wenn Ihr FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM anschauen wollt. Mit Sky Go, dem Streamingportal des Pay-TV-Senders, seht Ihr die Begegnung in voller Länge live im Stream.

Zugriff darauf haben alle Sky-Abonnenten, bei denen das Streaming-Portal im Vertrag inbegriffen ist. Die Login-Details werden dabei bei Vertragsschluss ausgehändigt. Die Übertragung dort im LIVE-STREAM ist genau die selbe, wie auch live im TV.

Mit den Login-Daten könnt Ihr Euch dann ganz einfach mithilfe der Sky-Go-App auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone einloggen und die Begegnung streamen.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach wird aber nicht nur live im Stream bei Sky Go gezeigt. Dort müsst Ihr aber ein langfristiges Sky-Abonnement haben. Das geht mit Sky Ticket doch um einiges umkomplizierter

Sky bietet mit Sky Ticket eine weitere Möglichkeit an, FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live zu sehen. Ihr könnt Euch damit noch spontan Zugriff zum LIVE-STREAM verschaffen.

Sky Ticket bietet derzeit ein Angebot für die restliche Saison an. Für 39,99 Euro könnt Ihr Euch die Mitgliedschaft für die nächsten zwei Monate sichern und den Saisonendspurt verfolgen. Anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro pro Monat . Alle restlichen Abo-Pakete findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM?

Neben Sky hat auch DAZN die Bundesliga in aller Regel im LIVE-STREAM im Angebot, doch ist das auch an diesem Samstag der Fall, wenn Gladbach beim FC Bayern gastiert?

Ein ganz klares Nein an dieser Stelle, denn DAZN hat nicht die Rechte an der Übertragung des Bundesliga-Samstags. Heißt im Umkehrschluss: FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach wird nicht live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen.

DAZN hat lediglich folgende Spiele der Bundesliga im LIVE-STREAM parat:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach? DAZN präsentiert Euch die Highlights

Am Samstag um 18.30 Uhr seid Ihr unterwegs und habt deswegen keine Gelegenheit, die ganze Begegnung FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live im TV oder LIVE-STREAM anzuschauen? Kein Problem, denn es gibt ja DAZN.

Hier seht Ihr die Highlights des Spiels bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Ab 21 Uhr steht Euch auf der Streaming-Plattform das Video in gleich mehreren Versionen zur Verfügung. Dann könnt Ihr Euch jederzeit einloggen und die Highlights auf Abruf anschauen. Heißt also, dass Ihr DAZN-Abonnent sein müsst.

Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr DAZN mit dem Gratismonat testen und somit die Highlights von FC Bayern gegen Gladbach umsonst schauen. Wer danach von der Plattform überzeugt ist, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live? Die Übertragung im Überblick

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Der Direktvergleich

FC BAYERN MÜNCHEN BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH Siege / Unentschieden / Niederlagen Bundesligaspiele Siege / Unentschieden / Niederlagen 49 / 29 / 25 110 Duelle 25 / 29 / 49 196 Tore 130

Platzierung Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München 30 +60 70 2. BVB ( ) 30 +46 63 3. 30 +43 59 4. Borussia Mönchengladbach 30 +21 56 5. Bayer 04 Leverkusen 30 +16 56

Die Aufstellung des FC Bayern München und die von Borussia Mönchengladbach wird gegen 17.30 Uhr hier erscheinen. Wie würdet Ihr aufstellen?