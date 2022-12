Wer ist Betinho? Unbekannter Stürmer in Manchester Uniteds Kader auf der Webseite der Premier League

Manchester United hat offenbar einen unbekannten Stürmer im Kader und Fans rätseln, was es damit auf sich hat.

WAS IST PASSIERT? Überraschung bei den Fans von Manchester United: Ein unbekannter portugiesischer Stürmer steht gemäß der offiziellen Webseite der Premier League im Kader des englischen Rekordmeisters für die zweite Saisonhälfte. Am Dienstagabend tauchte der Name "Betinho" im United-Aufgebot auf, der 29-Jährige trägt demnach die Nummer "11".

WAS IST DER HINTERGRUND? Betinhos bisherige Karriere lässt nicht darauf schließen, dass der Stürmer das Kaliber für die Premier League hat. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Portugals stammt aus der Nachwuchsakademie von Sporting CP. In der Saison 2014/15 brachte er es für einen Championship-Einsatz für den FC Brentford. Seitdem war wenig von ihm zu hören, zuletzt spielte er für den unterklassigen Klub Espinho.

Noch ist unklar, ob United den Stürmer wirklich verpflichtet und mit der Rückennummer "11" ausgestattet hat, oder ob es sich um einen Fehler auf der Webseite der englischen Eliteliga handelt.

SC Espinho/Premier League

Die Red Devils sind nach dem Abschied von Betinhos Landsmann Cristiano Ronaldo auf der Suche nach Verstärkungen für den Angriff. Allerdings werden dabei namhaftere Kandidaten wie João Félix (Atlético Madrid) und Gonçalo Ramos (Benfica)gehandelt.

DIE TWEETS ZUR NEWS: