Wer hat die Nummer 10 beim FC Barcelona?

Lionel Messi steht beim FC Barcelona für die Nummer 10 schlechthin, doch der spielt mittlerweile in der MLS. Wer hat aktuell die 10 bei Barca?

Lionel Messi trug lange Zeit beim FC Barcelona die Nummer 10 - der Argentinier mag vielleicht sogar als einer der legendärsten Zehner überhaupt in die Geschichte eingehen. Unvergessen auch der Moment, als er nach einem Treffer im Clasico sein Trikot mit der Nummer 10 auszog und es gen Himmel reckte.

Doch 2021 verließ Messi Barca schließlich nach langen Jahren in Richtung PSG, mittlerweile kickt er in der MLS für Inter Miami. Da stellt sich sicherlich vielen Fans die Frage, wer eigentlich der Nachfolger von Messi in Barcelona wurde?

Wer hat aktuell die Nummer 10 beim FC Barcelona? Welcher Spieler trägt das begehrte Barca-Trikot mit der Rückennummer zehn? GOAL verrät es Euch.

Getty Images

Im Jahr 2021 sorgte nicht nur Messis Barca-Abschied für heftige Diskussionen unter den Fans der Katalanen, sondern auch die Suche nach dem Nachfolger, was die Nummer 10 von Messi anbelangt. Er war und ist vielleicht Barcas größter Spieler aller Zeiten, wer würde in die großen Fußstapfen treten dürfen?

Wer hat aktuell die Nummer 10 beim FC Barcelona?

Die Wahl fiel schließlich auf Eigengewächs Ansu Fati, er hat aktuell die Nummer 10 beim FC Barcelona und ist somit Nachfolger von Lionel Messi. Bereits im Alter von 16 Jahren hatte er zahlreiche Rekorde aufgestellt und schien ein würdiger Nachfolger für Messi werden zu können.

Doch die rasante Entwicklung des mittlerweile 20-Jährigen stagnierte etwas und Fati konnte die Erwartungen, die Fans und Verantwortliche in ihn gesetzt hatten, noch nicht vollends erfüllen. Zuletzt schien sogar ein Abschied aus Barcelona denkbar.

Spieler, die bei Barca die Rückennummer 10 getragen haben