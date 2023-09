Weltmeister Ángel Di María tritt 2024 wohl aus der argentinischen Nationalmannschaft zurück

Nach der Copa América ist für Ángel di María im Dress der argentinischen Nationalmannschaft Schluss.

WAS IST PASSIERT? Àngel Di María will nach der Copa América im Sommer 2024 aus der argentinischen Nationalmannschaft zurücktreten. Das berichtet ESPN Argentinien. Die Südamerikameisterschaft werde der letzte Auftritt des 35-Jährigen in der Albiceleste, heißt es.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Di Maria hat bisher 135 Länderspiele absolviert und seit seinem Debüt in einem WM-Qualifikationsspiel 2008 gegen Paraguay 29 Tore erzielt.

Der Rechtsaußen war ein Schlüsselspieler bei Argentiniens jüngsten Erfolgen: Er traf jeweils bei den Endspielerfolgen in der Copa América 2021, der Finalissima 2022 und auch im WM-Endspiel gegen Frankreich in Katar.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Di María, der vor wenigen Wochen von Juventus zu seiner ersten Europastation Benfica zurückkehrte, trifft am Dienstag (12. September) mit Argentinien im zweiten Spiel der WM-Qualifikation auf Bolivien. Den Auftakt gewann der Titelverteidiger in der Nacht zum Freitag dank eines Treffers von Lionel Messi gegen Ecuador mit 1:0.