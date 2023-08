Lionel Messi wechselte zur Saison 2023/24 von PSG in die MLS zu Inter Miami. Doch welche Nummer trägt er dort eigentlich auf dem Rücken?

Es war der Sensationstransfer vor Beginn der Saison 2023/24: Lionel Messi wechselt ablösefrei von Paris Saint-Germain in die amerikanische MLS zu David Beckhams Klub Inter Miami CF. Der Mega-Deal löste einen weltweiten Hype aus, jeder wollte das neue Messi-Trikot von Inter Miami haben.

Doch welche Nummer hat Lionel Messi eigentlich bei Inter Miami? Mit welcher Rückennummer läuft der Argentinier in der MLS auf? GOAL verrät es Euch.

Wenn man an Lionel Messi denkt, denkt man automatisch an die Rückennummer 10. Lange Jahre lief er mit jener Nummer zehn auf dem Rücken für den FC Barcelona auf. Doch Messi trug in seiner Karriere auch schon andere Rückennummern, wie vor seinem Wechsel in die MLS bei PSG.

Dort lief Messi nämlich mit der Nummer 30 auf, ein durchaus ungewohntes Bild. Der Hintergrund ist aber ganz einfach: die Nummer 10 war bereits von Neymar besetzt, deshalb durfte sich Messi die Nummer 30 aussuchen, die er bereits zu Beginn seiner Karriere getragen hat.

Diese Rückennummern hatte Lionel Messi in seiner Karriere

Klub Nummer Zeitraum Paris Saint-Germain 30 2021/22 - 2022/23 FC Barcelona 10 2008/09 - 2020/21 FC Barcelona 19 2005/06 - 2007/08 FC Barcelona 30 2004/05 - 2005/06

Für Argentiniens Nationalmannschaft war Messi in den Anfangsjahren mit den Rückennummern 18 und 19 unterwegs, bei den Olympischen Spielen 2008 lief er mit der Nummer 15 auf. Seit der Saison 2008/09 spielt er aber auch für die Albiceleste ununterbrochen mit der Nummer 10 auf dem Rücken.

Welche Nummer hat Lionel Messi bei Inter Miami?

Wenig überraschend hat Lionel Messi auch bei Inter Miami die Nummer 10. Jene Rückennummer ist mitunter nicht nur das Markenzeichen des 36-Jährigen, sondern Messi ist schlichtweg auch der Star bei Inter Miami. Ähnlich wie Cristiano Ronaldo als CR7 die Nummer 7 quasi bei seinen Klubs gepachtet hat, steht Messi wie niemand sonst für die Nummer 10.