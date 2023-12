"Welch ein Idiot": Lionel Messi bedauert provokanten Jubel bei der WM in Katar gegen die Niederländer

Lionel Messi hat offenbart, dass er seinen Jubel nach dem Tor im WM-Viertelfinale sofort bereute.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi (36, Inter Miami) hat zugegeben, dass er seinen Torjubel im WM-Viertelfinale gegen die Niederlande bei der Weltmeisterschaft in Katar umgehend bereute.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe mir den 'Topo Gigio' [ein Torjubel, bei dem sich der Spieler die Hände an die Ohren hält] ausgedacht und habe es sofort bereut. Sobald ich es tat, dachte ich: 'Welch ein Idiot. Sie können immer noch ausgleichen.' So etwas kann passieren", sagte Messi gegenüber ESPN.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi verwandelte in der zweiten Halbzeit des Spiels einen Elfmeter zur 2:1-Führung für Argentinien. Seine Geste richtete sich gegen den niederländischen Trainer Louis van Gaal, der sich im Vorfeld des Spiels kritisch über die Defensivarbeit des Argentiniers geäußert hatte.

Messis Befürchtungen bewahrheiteten sich am Ende der zweiten Halbzeit, als Wout Weghorst zum 2:2 traf und das Spiel in die Verlängerung brachte. Argentinien gewann schließlich das Elfmeterschießen mit 4:3 und setzte sich im Halbfinale gegen Kroatien durch, bevor Messi das Team im Elfmeterschießen zum Sieg gegen Frankreich führte.