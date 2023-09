Louis van Gaal glaubt an eine Manipulation der WM zugunsten von Lionel Messi.

WAS IST PASSIERT? Trainer-Ikone Louis van Gaal ist der Meinung, dass die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu Gunsten von Superstar Lionel Messi und seiner argentinischen Nationalmannschaft manipuliert worden war. Van Gaal scheiterte mit seiner Elftal im Viertelfinale am späteren Sieger.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn man sieht, wie Argentinien die Tore bekommt, wie wir die Tore bekommen und wie einige argentinische Spieler über das Ziel hinausgeschossen haben und nicht bestraft wurden, dann denke ich, dass es ein vorsätzliches Spiel war", sagte van Gaal beim niederländischen TV-Sender NOS. Auf Nachfrage betonte er: "Ich meine alles so, wie ich es sage. Dass Messi Weltmeister werden sollte? Ich denke schon, ja."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Argentinier waren bei den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 im Viertelfinale an Deutschland gescheitert. Auf die Final-Pleite bei der WM 2014 folgten ein Achtelfinal-Aus gegen Frankreich 2018 sowie der Titel 2022. Es war die letzte wichtige Trophäe, die dem mehrmaligen Weltfußballer Messi in seiner Sammlung noch fehlte.

Beim WM-Viertelfinale gegen die Niederlande hatte es nach 90 Minuten 2:2 gestanden, im Elfmeterschießen verwandelte Lautaro Martinez entscheidend. Schiedsrichter Mateu Lahoz aus Spanien verteilte insgesamt 16 Gelbe Karten und stellte den Niederländer Denzel Dumfries vom Platz. Der 72-jährige van Gaal, einst auch beim FC Bayern München tätig, beendete seine Trainerkarriere nach der WM (vorerst), Messi spielt mittlerweile beim MLS-Klub Inter Miami.

