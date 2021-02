SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Am 23. Spieltag der 3. Liga empfängt Wehen Wiesbaden Türkgücü München. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 23. Spieltag trifft der SV Wehen Wiesbaden heute auf Türkgücü München . Die Partie wird am Sonntag um 14 Uhr in Wiesbaden angepfiffen.

Wiesbaden und Türkgücü sind zwei Mannschaften, die sich im Verfolgerduell um die Aufstiegsplätze befinden. Türkgücü ist aktuell Sechster mit 33 Punkten, Wiesbaden hat nur einen Punkt weniger und rangiert auf Platz 8. Der Sieger der Partie würde also den Anschluss an die Spitzengruppe halten – wem wird das gelingen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die 3. Liga am Sonntag

Wettbewerb : 3. Liga (23. Spieltag)

: 3. Liga (23. Spieltag) Datum : Sonntag, 07. Februar 2021

: Sonntag, 07. Februar 2021 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Wiesbaden

SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

In dieser Saison kommen die Fans der 3. Liga voll auf Ihre Kosten, denn jedes Spiel des Wettbewerbs wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Pay-TV-Sender MagentaSport und die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD teilen sich die Übertragungsrechte.

Während Magenta jedes Spiel zeigt, dürfen die Sender der ARD insgesamt nur 86 Partien ausstrahlen.

Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute live im Pay-TV sehen: So geht's

Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü wird heute leider nicht im Free-TV übertragen, Magenta zeigt die Partie exklusiv im Pay-TV. Moderator Konstantin Klostermann wird Euch ab 13.45 Uhr begrüßen und den Vorbericht moderieren.

Kurz vor dem Anstoß übernimmt dann Kommentator Stefan Fuckert . Im nächsten Absatz erklären wir Euch, wie viel ein Abo von Magenta kostet.

SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute live im Pay-TV: Magenta

Wer Magenta abonniert und gleichzeitig Kunde der Telekom ist, der zahlt im ersten Jahr des Abonnements keine Gebühren. Nachdem das Gratisjahr abgelaufen ist, kostet Magenta 4,95 Euro monatlich. Als Nicht-Telekom-Kunde kostet Magenta 16,95 Euro monatlich. Für weitere Infos dazu haben wir Euch hier die Webseite Magentas verlinkt.

SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute im LIVE-STREAM sehen

Wiesbaden gegen Türkgücü könnt Ihr heute auch live und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM schauen! Allerdings wird es nur einen legalen Stream im Internet geben, und zwar den von Magenta. Um Magenta online schauen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Wehen:

Boss - Ajani, Mockenhaupt, Carstens, Kempe - Chato, Lais - Prokop, Brumme - Medic, Tietz

Bei Wehen setzt man heute auf exakt die gleiche Startelf wie letzten Samstag. Da gewannen die Hessen mit 1:0 beim 1. FC Kaiserslautern.

Türkgücü München setzt auf folgende Aufstellung:

1 Vollath - 2 Park, 36 Kusic, 23 Stangl, 3 Jakob - 18 Barry, 13 Sorge, 11 Maier, 21 Sijaric - 25 Petar Sliskovic, 10 Sararer.

Bei Türkgücü gibt es drei Veränderungen im Vergleich zum 0:2 gegen Mannheim letzte Woche. Für Zorba, Berzel und Kircicek sind Jakob, Barry und Sorge neu in der Mannschaft.

Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Das Ergebnis und die Statistiken der Partie sowie die Tabelle der 3. Liga könnt Ihr zu jeder Zeit auf Goal nachsehen. Hier geht’s direkt zur 3. Liga.

SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Wehen Wiesbaden bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Türkgücü München 0 Siege 0 1 Remis 1 0 Tore 0 7,6 Mio. Euro Marktwert 6,2 Mio. Euro Maurice Malone (500 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Maxime Awoudja (500 Tsd. Euro)

