Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der 3. Liga heute

Am 24. Spieltag in der 3. Liga kommt es am Samstag um 14.00 Uhr unter anderem zur Partie Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg. Hierbei trifft der Neunte zuhause auf den Drittletzten, wobei der SVWW und die Zebras 34 und 20 Punkte holten. Im ersten Saisonduell kam ein Auswärtssieg für Wehen zustande.

Wehen Wiesbaden gewann drei seiner letzten fünf Meisterschaftsspiele. Die Elf von Markus Kauczinski verabschiedete sich mit zwei Heimsiegen gegen den Hallescher FC sowie gegen Freiburg II in die Weihnachtspause. Es folgten zunächst eine Auswärtsniederlage gegen 1860 München und eine Nullnummer gegen Osnabrück. Am 26. Januar kehrte der SVWW mit einem 1:0 bei Havelse auf die Siegerstraße zurück.

A U S W Ä R T S S I E G !!! ♥️🖤



| 90. | 0:1 | #svww #TSVWIE pic.twitter.com/ydbP3VSr35 — SV Wehen Wiesbaden (@SVWW_official) January 26, 2022

Die Gäste verloren hingegen fünf ihrer letzten sieben Liga-Auftritte. Der Vormonat begann mit einer Auswärtsniederlage gegen Freiburg II. Danach gelangen dem MSV Duisburg zunächst ein Heimremis gegen Verl und ein Dreier bei Havelse. Doch in den letzten Tagen kehrte das Team von Hagen Schmidt zuhause gegen Saarbrücken (3:4) und gegen den 1. FC Magdeburg (0:5) auf den Boden der Realität zurück.

Am 24. Spieltag in der 3. Liga empfängt Wehen Wiesbaden heute um 14.00 Uhr den MSV Duisburg. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg Datum: Samstag, 29. Januar 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: BRITA-Arena (Wiesbaden)

Wehen Wiesbaden gegen MSV Duisburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte an der 3. Liga berechtigen die Kanäle des Ersten dazu, Partien im Free-TV auszustrahlen. Genauer gesagt könnt Ihr Euch an jedem Spieltag einige der Matches, die samstags um 14.00 Uhr stattfinden, kostenlos ansehen. Aber wie steht es rund um die Übertragung des Spiels Wehen vs. Duisburg?

Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine guten Nachrichten übermitteln, denn Ihr könnt Euch die Partie in der BRITA-Arena ausschließlich bei Magenta Sport ansehen. Wenn es Euch nicht explizit um dieses Match ging, könnt Ihr Euch heute um 14.00 Uhr eine andere Partie ansehen. Hierbei handelt es sich um die Begegnung Kaiserslautern vs. Hallescher SC (SWR). Danach überträgt das Erste das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Saarbrücken, das um 17.55 Uhr beginnt.

Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg heute live im TV bei Magenta Sport

Wenn Ihr Euch hingegen ausschließlich das Spiel Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg anschauen möchtet, müsst Ihr Kunden bei Magenta Sport sein. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo entscheiden. Mit der erstgenannten Option müsst Ihr wenig überraschend mehr auf den Tisch legen, aber Ihr spart bis zu 7 Euro pro Monat. Die genaue Ersparnis hängt von Eurem Telekom-Status ab. Denn: Als Telekom-Kunde bezahlt Ihr respektive 60 Euro und 9,95 Euro. Andernfalls müsst Ihr jeweils 120 Euro und 16,95 Euro berappen. Hier stehen alle Infos zu den Deals mit dem Pay-TV-Anbieter.

Jedes Mal, wenn mindestens zwei Drittliga-Spiele zeitgleich über die Bühne gehen, steht überdies eine Konferenz zur Auswahl. Heute um 14.00 Uhr finden zusätzlich zu den Partien Wehen vs. Duisburg und Kaiserslautern vs. Hallescher SC zwei weitere statt. Dabei handelt es sich um die Matches Türkgücü München vs. Havelse und BVB II vs. Osnabrück. Zusätzlich könnt Ihr bei Magenta Sport Begegnungen der Frauen-Bundesliga mitverfolgen. Zudem umfasst das Angebot Basketball (EuroLeague, BBL), die HBL und die DEL. Aber schreibt Euch jetzt die Schlüsselinfos zur Übertragung von Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg auf:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Julian Engelhardt

Julian Engelhardt Kommentator: Kamila Benschop "Wir wollen das nicht so stehen lassen“, stellte #MSV-Chefcoach Hagen #Schmidt in der virtuellen PK klar. In #Meiderich richtet man trotz aller Enttäuschung den Blick auf #WIEMSV am Samstag.



📺 https://t.co/1ChFqQlO6F

📰 https://t.co/FfJAtqotM4#herznumahier 💙 #Duisburg pic.twitter.com/mKN9J8Ee7u — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) January 27, 2022

Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr genauso gut auf die LIVE-STREAMS zurückgreifen. Hierbei übertragt Magenta Sport sein gesamtes Programm ebenso im Internet. Somit könnt Ihr Euch auch das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und dem MSV Duisburg von überall aus ansehen. Und das funktioniert mit PCs, Notebooks, Smartphones und Tablets.

Genau genommen benötigt Ihr für die Live-Streams gar kein Abo. Denn: Der Pay-TV-Anbieter kooperiert mit der Plattform OneFootball. Um das nutzen zu können, müsst Ihr die App herunterladen und 2,99 Euro pro Match bezahlen.

Bei Wehen Wiesbaden gegen MSV Duisburg heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem könnt Ihr dank des LIVE-TICKERS von GOAL zur Partie Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg im Bilde bleiben. Dort bekommt Ihr alle Infos zu den Treffern, den wichtigsten Torchancen, den Karten und Wechseln. Hierbei bekommt Ihr von uns Push-Nachrichten und demnach müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen.

Wehen Wiesbaden gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute live übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg live: Die Aufstellungen zur 3. Liga heute

Die Aufstellungen folgen etwa 60 Minuten vor Spielbeginn.