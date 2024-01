"Stand jetzt nichts dran": Angeblich bevorstehende Leihe von BVB-Star zu Besiktas sorgt für Verwirrung

Beim BVB musste sich Haller zuletzt hinter Füllkrug anstellen. Plant der Stürmer einen Wechsel in die Türkei?

WAS IST PASSIERT? Steht Mittelstürmer Sébastien Haller vor einer Leihe von Borussia Dortmund zu Besiktas? Dazu gibt es am Montag unterschiedliche Medienberichte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zunächst hatte die türkische Zeitung Hürriyet vermeldet, dass sich Haller mit Besiktas bereits einig sei, bis zum Sommer auf Leihbasis für den türkischen Topklub zu spielen. Besiktas würde demnach Hallers Gehalt für das kommende Halbjahr übernehmen, eine Leihgebühr müsse man nicht an den BVB überweisen.

Laut Sky-Reporter Patrick Berger ist an einem angeblichen Wechsel Hallers nach Istanbul allerdings "Stand jetzt nichts dran". Demnach habe Dortmund aktuell für keinen seiner Spieler eine Anfrage auf dem Tisch liegen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Haller war 2022 für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt, steht beim deutschen Vizemeister noch bis 2026 unter Vertrag.

In der laufenden Saison hat der 29-jährige Ivorer seinen Stammplatz im BVB-Angriff an Niclas Füllkrug verloren, seine beiden einzigen Treffer in der bisherigen Spielzeit gelangen Haller beim 6:1 gegen Regionalligist Schott Mainz in der ersten Pokalrunde.

In den kommenden Wochen wird Haller Dortmund nun ohnehin nicht zur Verfügung stehen, da er mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilnimmt. Sollten die Ivorer das Finale erreichen, würde Haller dem BVB bis Mitte Februar fehlen.