"Total an den Haaren herbeigezogen": Bayern-Boss wegen Joshua Kimmich sauer

PSG wurde zuletzt Interesse an Joshua Kimmich nachgesagt. Beim FC Bayern will man davon aber gar nichts wissen.

WAS IST PASSIERT? Sportdirektor Christoph Freund hat sich zu aktuellen Transfergerüchten rund um den FC Bayern München geäußert. Im Mittelpunkt standen Joshua Kimmich, Alphonso Davies und PSG-Mann Nordi Mukiele.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der vergangenen Woche berichtete die L'Equipe, Paris Saint-Germain denke offenbar darüber nach, im Rahmen von Bayerns Interesse an Abwehrmann Nordi Mukiele einen Versuch zu starten, sich die Dienste von Joshua Kimmich zu sichern.

WAS WURDE GESAGT? "Da kann ich nur darüber schmunzeln. Das ist total an den Haaren herbeigezogen", sagte nun Bayern-Sportdirektor Freund in der Sendung Bild Sport bei Welt TV. "Joshua Kimmich ist für uns ein ganz wichtiger Spieler, einer unserer Führungsspieler."

Im gleichen Atemzug kündigte Freund an, zeitnah mit Kimmich über seine Zukunft in München sprechen zu wollen. Der Vertrag des 28-jährigen Mittelfeldspielers läuft 2025 aus. "Wir wissen, was wir an Jo Kimmich haben", sagte Freund.

Zum Interesse des Rekordmeisters am ehemaligen Leipziger Mukiele äußerte sich der 46-Jährige etwas verhalten. "Wir schauen, was der Kader vielleicht noch brauchen könnte", sagte Freund. "Grundsätzlich gehe ich nicht auf Namen ein, aber grundsätzlich ist Nordi ein Spielertyp der natürlich hinten rechts spielen kann. Vom Spielertyp ist er sicher nicht uninteressant."

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Wie Kimmich läuft auch das Arbeitspapier von Linksverteidiger Alphonso Davies 2025 aus. Der kanadische Nationalspieler wird immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Dazu Freund: "Da wird ja schon längere Zeit spekuliert. Der Phonsie hat einen Vertrag bis 2025 bei uns. Ich bin überzeugt, dass er sehr gerne für Bayern München spielt. Wir hätten sehr gern, dass er länger bei Bayern bleibt. Wir werden auch da Gespräche angehen."