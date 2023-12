Wechsel zu Real Madrid im Sommer? Neue Details zur Ausstiegsklausel von Erling Haaland von Manchester City

Die Gerüchteküche um Erling Haaland von Manchester City brodelt weiterhin. Angeblich könnte er schon im Sommer wechseln.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland von Manchester City besitzt offenbar doch eine Ausstiegsklausel, nachdem zuletzt noch Gegenteiliges behauptet worden war. Das berichtet die spanische Zeitung As.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Klausel soll dem Bericht zufolge bei mehr als 200 Millionen Euro liegen, würde von Jahr zu Jahr aber niedriger werden.

Großes Interesse an der Entwicklung soll laut As vor allem Real Madrid haben, demnach stünde einem Transfer lediglich eine Einigung mit Haaland im Weg. In den vergangenen Wochen hatte es unterschiedliche Berichte gegeben, ob die Königlichen eine Verpflichtung von Kylian Mbappé oder vom norwegischen Torjäger präferieren würden.

WAS WURDE GESAGT? Außerdem hatte Haalands Beraterin Rafaela Pimenta Ende November die Gerüchte über einen Wechsel in die spanische Hauptstadt angeheizt.

Auf die Frage, ob ihr Klient eines Tages für die Blancos spielen werde, antwortete sie: "Das müssen Sie Real fragen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Haalands Arbeitspapier läuft noch bis 2027. Bereits vor seinem Wechsel nach Manchester 2022 war er mit Real in Verbindung gebracht worden.