Wechsel von Bayern-Leihgabe Douglas Costa zu Gremio droht offenbar zu platzen

Flügelflitzer Douglas Costa stand eigentlich vor einem Wechsel zu Gremio nach Brasilien - platzt der Deal nun doch noch in letzter Sekunde?

Douglas Costa, der in der aktuellen Saison von Juventus Turin an den FC Bayern München ausgeliehen ist, stand eigentlich kurz vor einem Wechsel nach Brasilien zu seinem Jugendklub Gremio Porto Alegre, doch wie die Bild nun berichtet, könnte der Deal noch in letzter Sekunde platzen.

Sowohl wichtige Dokumente, die zur Abwicklung des Geschäfts benötigt werden, fehlen angeblich noch. Und auch sein aktueller Arbeitgeber aus Italien soll immer noch nicht das finale Okay gegeben haben.

Douglas Costa kann bei Bayern München nicht überzeugen

Das Problem: Das Transferfenster in Brasilien schließt bereits am Sonntag, bis dahin müsste ein Transfer offiziell über die Bühne gegangen sein. Costa weilt bereits in der Heimat im Urlaub und hätte eigentlich in zwei Wochen mit dem Training beginnen sollen.

Während seiner Leihe in München konnte der 30-Jährige nicht überzeugen, war oftmals verletzt und brachte es in 22 Pflichtspielen für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gerade einmal auf einen mageren Treffer.