Manchester-United-Legende Wayne Rooney hat den Red Devils von Top-Stars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Gareth Bale abgeraten. "Ich glaube nicht, dass ein oder zwei Spieler für mehr als 100 Millionen dem Team oder den anderen Spielern weiterhelfen", sagte er in einer Sportshow der BBC.

United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer müsse eine Mannschaft aufbauen, ergänzte Rooney und meinte weiter: "Er braucht fünf, sechs Spieler mit Potenzial und muss diese fördern. Das bringt dir auf lange Sicht mehr."

"Du könntest drei Spieler kaufen, zum Beispiel Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos und Lionel Messi, das würde dich etwas 350 Millionen Euro kosten", sagte der 33-Jährige. "Nach ein paar Jahren wäre das Geld dann aber weg. Der Verein muss sich mit jungen Spielern neu aufbauen", forderte er.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.