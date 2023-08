"Was für eine Nacht!" Lionel Messi und Tennis-Star Novak Djokovic feiern mit Miami-Miteigentümer Jorge Mas

Lionel Messi und Novak Djokovic machten einen Abend für Jorge Mas, den Miteigentümer von Inter Miami, zu einem besonderen Erlebnis.

WAS IST PASSIERT? Die beiden Sportlegenden Lionel Messi und Novak Djokovic trafen sich mit Miami-Miteigentümer Jorge Mas, um dem amerikanischen Geschäftsmann einen denkwürdigen Abend zu bereiten.

Djokovic hat gerade die Cincinnati Open gewonnen, ein ATP-Masters-1000-Turnier, bei dem er den Spanier Carlos Alcaraz im Finale besiegte. Er nahm sich die Zeit, um mit Messi zu plaudern, der sich mit Inter Miami in einer unglaublichen Form befindet und sein Team kürzlich zum Ligapokalsieg geführt hatte - sein 44. Titel.

Die beiden Legenden wurden von Mas begleitet, der ein Bild des Trios teilte und dazu schrieb: "Was für eine Nacht", zusammen mit zwei Ziegen-Emojis.

WAS IST DER HINTERGRUND? Djokovic ist eng mit Messi befreundet und war auch dabei, als Paris Saint-Germain im Juni die Ligue 1 in Frankreich gewann, da er in der Stadt an den French Open teilnahm. Er nutzte die Gelegenheit, um sich mit dem siebenfachen Ballon d'Or-Gewinner und dem brasilianischen Nationalspieler Neymar zu treffen.

WIE GEHT ES WEITER? Messi wird am Samstagabend gegen die New York Red Bulls sein erstes Spiel in der MLS bestreiten.