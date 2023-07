Warum nutzen Fußballer Tape am Handgelenk?

GOAL erklärt, warum einige Fußballer wie Neymar Tape am Handgelenk tragen, wenn sie auf den Platz gehen.

Fußballer tragen nicht nur Schuhe, Stutzen, Hose und Trikot, sondern auch Zusatz-Ausrüstung wie Tape-Band am Handgelenk, Schienbeinschoner und Masken bei Gesichtsverletzungen. Die Verwendung von Zubehör ist dabei natürlich nicht auf Profifußballer beschränkt. Auch Amateurkicker können es tragen - um die Leistung zu verbessern oder sich vor Verletzungen zu schützen.

Andere Dinge, die Fußballer tragen können, sind Stirnbänder und Armbänder. Stirnbänder dienen dazu, den Schweiß von den Augen fernzuhalten, während Armbänder dazu dienen, die Rolle des Mannschaftskapitäns anzuzeigen. Aber was ist mit den Tapes am Handgelenk?

Tapes am Handgelenk sind im Fußball inzwischen weit verbreitet, viele Spieler tragen sie an beiden Gelenken. Aber warum tun sie das? Dafür gibt es einige Gründe - und die erklärt Euch GOAL.

Warum tragen Fußballer Tape am Handgelenk?

Einer der Hauptgründe, warum Fußballer Tape am Handgelenk tragen, ist der Schutz vor Verletzungen. Fußball ist ein Kontaktsport, und die Spieler setzen ihre Handgelenke ständig der Gefahr aus, sie durch Stürze, Zusammenstöße oder bei Tacklings zu verletzen. Das Tape kann dazu beitragen, diese Verletzungen zu verhindern, indem es das Handgelenk stützt und ihm Stabilität verleiht. Weltfußballer Karim Benzema bandagiert sich sogar vor jedem Spiel seine komplette Hand.

Torhüter verwenden häufig Zinkoxid-Tape, um ihre Finger und Handgelenke zu schützen, auch wenn sie Handschuhe tragen. Diese Art von Sportklebeband spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Finger und Gelenke zu stabilisieren und zu verhindern, dass sie sich überdehnen.

Darüber hinaus dient das Sport-Tape auch als Handgelenk-Schutz für Fußballer auf allen Positionen, beim plötzlichen Kontakt mit dem Ball, anderen Spielern oder Stürzen auf den Boden.

Imago Images

Im Falle eines Sturzes ist die instinktive Reaktion, sich mit der Hand abzustützen. Durch das richtige Anbringen von Sport-Tape werden die Handgelenke wirksam gestützt und vor dem Überdehnen geschützt, wodurch das Verletzungsrisiko verringert wird. Folglich spielt das Sport-Tape eine wichtige Rolle bei der Behandlung häufig auftretender Fußballerverletzungen.

Wenn sich ein Spieler am Handgelenk verletzt, kann das Tape auch dazu beitragen, die Schwellung zu reduzieren. Das Tape kann helfen, den Bereich zu komprimieren und die Durchblutung einzuschränken, was die Entzündungsgefahr verringert.

Einige Fußballer tragen das Tape am Handgelenk aber auch aus Aberglauben. Sie meinen, dass das Tape ihnen Glück bringt oder ihnen zu besseren Leistungen verhilft. Auch wenn es keine wissenschaftlichen Beweise für diese Behauptungen gibt, empfinden einige Spieler das Tragen von Tape am Handgelenk als angenehm, selbst wenn es sich um rein psychologische Gründe handelt.

Manche Fußballer tragen das Tape am Handgelenk aber auch, weil sie es einfach schön finden. Sie haben das Gefühl, dass es ihnen ein professionelleres oder athletischeres Aussehen verleiht. Letztendlich kann jeder Fußballer selbst entscheiden, ob er ein Tape am Handgelenk trägt. Es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung - und was für den einen Spieler gut ist, ist für den anderen vielleicht schlecht.

Wenn Ihr über ein Tape am Handgelenk nachdenkt, solltet Ihr darauf achten, dass es richtig getragen wird: Das Tape sollte fest, aber nicht zu fest angelegt werden. Außerdem sollte es so angebracht werden, dass es den Bewegungsspielraum nicht zu sehr einschränkt.

Aktuell ist das Tape am Handgelenk etwas ganz Normales im Fußball - und das wird es wohl auch in den kommenden Jahren bleiben.