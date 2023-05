Wann spielt der FC Bayern und wie komme ich an Tickets? Spieltermin, Gegner, Ort

Bayern München geht als Tabellenführer in den Bundesliga-Endspurt. Wann spielt der FC Bayern noch - und wo kann man die Tickets kaufen?

Drei Spieltage stehen in der Bundesliga noch aus - spätestens dann ist klar, wer Deutscher Meister ist. Während in den vergangenen Jahren zu diesem späten Zeitpunkt der Saison der Titel oft schon an den FC Bayern München vergeben war, ist es jetzt ein spannender Zweikampf, denn Borussia Dortmund ist dem Rekordmeister in der Tabelle auf den Fersen.

Mit wem bekommt es der FC Bayern nun an den letzten Spieltagen der Saison noch zu tun? Wann finden die alles entscheidenden Duelle statt - und wie kommt man an Karten?

FC Bayern, Termine und Gegner in der Bundesliga: Wann spielt Bayern München?

Neun Punkte werden in der Bundesliga noch an den verbleibenden drei Spieltagen verteilt. Der FC Bayern hat dabei die beste Ausgangslage, ist das Team von Trainer Thomas Tuchel doch Tabellenführer. Drei Siege noch - und der Titel geht mal wieder an den FCB.

Doch nur einen Punkt hinter den Münchnern lauert immer noch Borussia Dortmund. Einen Ausrutscher dürfen sich die Bayern deshalb nicht leisten, wenn sie sichergehen wollen, dass sie am Ende jubeln dürfen.

Als nächstes steht für die Bayern ein Heimspiel an: Am kommenden Samstag (13. Mai) ist um 15.30 Uhr (live auf Sky) der FC Schalke 04 zu Gast in der Allianz Arena.

Am 33. und damit vorletzten Spieltag geht es für den FC Bayern dann erneut in ein Heimspiel, in das letzte der Saison: Der Pokalsieger RB Leipzig ist in München zu Gast. Anpfiff der Partie ist am Samstag, den 20. Mai, um 18.30 Uhr (live auf Sky).

Wann spielt der FC Bayern in der Bundesliga? Die restlichen Termine und Gegner in dieser Saison

DATUM UHRZEIT SPIEL ÜBERTRAGUNG Samstag, 13. Mai 2023 15.30 Uhr FC Bayern München - FC Schalke 04 Sky Samstag, 20. Mai 2023 18.30 Uhr FC Bayern München - RB Leipzig Sky Samstag, 27. Mai 2023 15.30 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern München Sky

Das große Saisonfinale ist dann ein Auswärtsspiel für den FC Bayern: Am Samstag, den 27. Mai, geht es um 15.30 Uhr (live auf Sky) beim 1. FC Köln auf den Rasen.

FC Bayern, Stadion: Die wichtigsten Infos zur Allianz Arena

Früher spielte der FC Bayern München im Olympiastadion, das für die Olympischen Spiele 1972 gebaut worden war. Doch seit 2005 hat der deutsche Rekordmeister eine andere, neue Heimstätte: die Allianz Arena.

Die Eröffnung fand Ende Mai 2005 zweigeteilt statt: Zunächst trat am 30. Mai der TSV 1860 München in einem Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg an. Und einen Tag später spielte der FC Bayern in einem Freundschaftsspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft.

Bei Liga-Spielen passen 75.024 Fans in die Allianz Arena, bei internationalen Spielen ist die Kapazität mit 70.000 Zuschauern etwas geringer.

FC Bayern: Wie komme ich an Tickets für die Spiele von Bayern München?

Einmal ein Spiel in der Allianz Arena sehen: Das, was Dauerkarten-Inhaber in München regelmäßig erleben dürfen, ist auch der Traum vieler Fans.

Um diesen Traum wahr werden zu lassen, benötigt man natürlich ein Ticket - und das gibt es mit etwas Glück über die Webseite des FC Bayern.

HIER geht es zum FC-Bayern-Ticketshop. Unter diesem Link bekommt Ihr zudem nützliche und wichtige Infos zum Kauf von Tickets für die Bayern-Spiele.