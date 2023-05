Wann spielt der BVB und wie komme ich an Tickets? Spieltermin, Gegner, Ort

Der BVB duelliert sich mit dem FC Bayern weiterhin um die Deutsche Meisterschaft. Wann spielt Dortmund und wo kann man Tickets kaufen?

Es ist die spannendste Bundesliga-Schlussphase seit langem: Noch hat Borussia Dortmund alle Chancen, dem FC Bayern erstmals seit 2012 wieder die Meisterschale wegzuschnappen.

Gegen wen spielt der BVB nun an den letzten Spieltagen der Saison noch? Wann sind die Termine für die Partien und wie kann man an Tickets dafür kommen?

GOAL hat hier alle wichtigen Informationen für Euch!

BVB, Termine und Gegner in der Bundesliga: Wann spielt Borussia Dortmund?

Drei Spieltage sind noch zu absolvieren in der Bundesliga-Saison 2022/23. Als Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern München kämpft der BVB dabei weiterhin um den Meistertitel.

Klar ist: Für Dortmund sollte aus den drei ausstehenden Spielen möglichst die Maximal-Ausbeute von drei Siegen her, um am Ende vielleicht tatsächlich mal wieder ganz oben zu stehen.

Als nächstes steht für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic dabei ein Heimspiel an: Am kommenden Samstag (13. Mai) ist im Abendspiel um 18.30 Uhr (live auf Sky) die Borussia aus Mönchengladbach zu Gast im Signal-Iduna-Park.

Am 33. Spieltag wartet auf den BVB dann das letzte Auswärtsspiel dieser Spielzeit: Beim FC Augsburg sollen unbedingt drei Punkte her. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, den 21. Mai, um 17.30 Uhr (live auf DAZN).

Wann spielt der BVB in der Bundesliga? Die restlichen Termine und Gegner in dieser Saison

DATUM UHRZEIT SPIEL ÜBERTRAGUNG Samstag, 13. Mai 2023 18.30 Uhr Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Sky Sonntag, 21. Mai 2023 17.30 Uhr FC Augsburg - Borussia Dortmund DAZN Samstag, 27. Mai 2023 15.30 Uhr Borussia Dortmund - Mainz 05 Sky

Das möglicherweise alles entscheidende letzte Spiel wird dann wieder zuhause ausgetragen: Am Samstag, den 27. Mai, ist um 15.30 Uhr (live auf Sky) Mainz 05 zu Gast in Dortmund.

BVB, Stadion: Die wichtigsten Infos zum Signal-Iduna-Park

Seit Dezember 2005 heißt die Heimat von Borussia Dortmund offiziell Signal-Iduna-Park, zuvor war der auch heute noch zuweilen verwendete Name des Stadions Westfalenstadion.

Eröffnet wurde das Stadion einst im April 1974 mit einem Freundschaftsspiel gegen Schalke 04, nachdem es zuvor für die WM 1974 in Deutschland gebaut worden war.

Heute bietet das Stadion des BVB Platz für 81.365 Zuschauer, insbesondere die Südtribüne ist weltberühmt. Sie ist die größte Stehplatztribüne in Europa.

BVB: Wie komme ich an Tickets für die Spiele von Borussia Dortmund?

Auch für neutrale Fußball-Fans ist es ein Erlebnis, einmal ein Heimspiel von Borussia Dortmund im stimmungsvollen Signal-Iduna-Park zu erleben.

Tickets für die beiden ausstehenden Spiele vor heimischer Kulisse (gegen Gladbach und Mainz) sowie für das Auswärtsspiel in Augsburg kann man beispielsweise über die Webseite des BVB erwerben.

HIER geht es direkt zum Ticketshop. Und unter diesem Link erhaltet Ihr wichtige Informationen zum Kauf von Eintrittskarten für Spiele des BVB.